Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (10/3/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 09/03/2026 22:00

3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà.

Tuổi Sửu

Thần Tài sẽ mang tới cho người tuổi Sửu những mối quan hệ hài hòa trong cả công việc lẫn cuộc sống. Bạn biết mình phải làm gì trong những tình huống khác nhau, nhờ thế mà dễ dàng khiến cho mọi người cảm thấy hài lòng khi tiếp xúc với bản thân mình, công việc nhờ vậy cũng suôn sẻ hơn.

Các mối quan hệ tình cảm riêng tư của con giáp may mắn này cũng có tín hiệu đáng mừng. Người còn độc thân có thể nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm với người mình thầm mến đã lâu để kết thúc mối tình đơn phương của mình. Hãy cho người ấy thấy rằng tình cảm của bạn là chân thành và bạn rất trân trọng mối quan hệ này

Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (10/3/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc. Dù là người đã đi làm hay vẫn ngồi trên ghế nhà trường, những thành tích mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này không hề nhỏ. Bởi thế nên tình hình tài chính của bản mệnh mới luôn ở trạng thái ổn định, không gặp điều bất lợi nào. 

Bên cạnh đó, bạn và nửa kia sau bao hiểu lầm cuối cùng cũng có thể thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Những lời chia sẻ động viên là chìa khóa giúp cho tình cảm của cả hai được bồi đắp thêm mỗi ngày.

 

Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (10/3/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cục diện Nhị Hợp trợ mệnh, công việc của người tuổi Hợi nhờ vậy mà thuận lợi hơn trước rất nhiều. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho bản mệnh một vài cơ hội hợp tác làm ăn đầy triển vọng.

Bên cạnh đó, Thực Thần xuất hiện, túi tiền của bạn hôm nay cứ không ngừng đầy lên, nhất là với những người làm nghề tự do, kinh doanh hay đầu tư. Vận may tài chính đang tìm đến bạn, đừng bỏ lỡ thời cơ hiếm có này.

Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (10/3/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (10/3/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Trúng số độc đắc sau 9h30 sáng mai (10/3/2026), 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 0h ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 0h ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Sau một giờ đồng hồ vật lộn, người đàn ông đã câu được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 100kg

Sau một giờ đồng hồ vật lộn, người đàn ông đã câu được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 100kg

Video 4 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, khởi đầu sung túc, tiền bạc no nê, một bước đổi đời, giàu sang tột đỉnh

Sau ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, khởi đầu sung túc, tiền bạc no nê, một bước đổi đời, giàu sang tột đỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/3/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/3/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Mua bia về uống người đàn ông sốc nặng khi phát hiện con cá bên trong chai bia

Mua bia về uống người đàn ông sốc nặng khi phát hiện con cá bên trong chai bia

Video 5 giờ 13 phút trước
Tên trộm đã tử vong do điện giật khi đang cố gắng đánh cắp một ki-ốt nạp tiền điện thoại trực tuyến

Tên trộm đã tử vong do điện giật khi đang cố gắng đánh cắp một ki-ốt nạp tiền điện thoại trực tuyến

Video 6 giờ 13 phút trước
Sốc: Cô gái trèo lên cột phát sóng di động với lý do bất ngờ và cái kết

Sốc: Cô gái trèo lên cột phát sóng di động với lý do bất ngờ và cái kết

Video 6 giờ 33 phút trước
5 năm sau ngày tang lễ, tôi nhận được 1 tỷ đồng và sự thật về kế hoạch "bảo vệ vợ" âm thầm của chồng

5 năm sau ngày tang lễ, tôi nhận được 1 tỷ đồng và sự thật về kế hoạch "bảo vệ vợ" âm thầm của chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 13 phút trước
Lý do Đàm Tùng Vận được đánh giá có hướng đi khá khôn ngoan

Lý do Đàm Tùng Vận được đánh giá có hướng đi khá khôn ngoan

Sao quốc tế 7 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính người đàn ông kéo lê cô gái trên đường ở Hải Phòng khiến nạn nhân bị thương ở mũi và hàm

Danh tính người đàn ông kéo lê cô gái trên đường ở Hải Phòng khiến nạn nhân bị thương ở mũi và hàm

Bàng hoàng clip cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường

Bàng hoàng clip cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường

Giá vàng hôm nay, ngày 9/3/2026: Vàng lao dốc, vàng SJC giảm 2,5 triệu ngay phiên đầu tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 9/3/2026: Vàng lao dốc, vàng SJC giảm 2,5 triệu ngay phiên đầu tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 0h ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 0h ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Sau ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, khởi đầu sung túc, tiền bạc no nê, một bước đổi đời, giàu sang tột đỉnh

Sau ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, khởi đầu sung túc, tiền bạc no nê, một bước đổi đời, giàu sang tột đỉnh

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/3/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/3/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Vì sao người xưa coi “đầu xuôi đuôi lọt” là nguyên tắc phong thuỷ sống còn?

Vì sao người xưa coi “đầu xuôi đuôi lọt” là nguyên tắc phong thuỷ sống còn?

Sau đêm nay, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Sau đêm nay, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, 3 con giáp tài lộc như mưa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, phú quý ngập nhà