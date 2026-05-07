Thấy vợ hối hả xách cặp lồng vào viện, tôi âm thầm bám theo để rồi 'chết đứng' trước danh tính người nằm trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 07/05/2026 20:57

Đến một lần tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong bệnh viện. Hôm đó, tôi đi khám sức khỏe định kỳ thì thấy vợ cũ cầm một hộp đồ ăn đi vào. Tôi hỏi thăm thì cô ấy nói đang đến chăm bạn trai ngã bệnh.

Tôi và vợ cũ từng ở bên nhau 3 năm rồi ly hôn. Người sai trước là tôi, người đề nghị ly hôn là vợ cũ. Tôi sai khi lỡ cảm nắng người đồng nghiệp trong công ty, nhưng tôi chưa từng làm gì quá giới hạn. Ban đầu vợ cũ không vì chuyện này mà muốn ly hôn chồng. Nhưng tôi không biết hối lỗi, vô tâm và lạnh nhạt khiến vợ ngày một mệt mỏi. Khoảng cách giữa vợ chồng ngày một lớn, vợ tôi quyết định ly hôn. Tôi cũng chẳng còn nhiều tình cảm với vợ nên đồng ý.

Sau khi ly hôn, tôi và người đồng nghiệp kia chính thức ở bên nhau. Nhưng chỉ được một năm thì chúng tôi chia tay. Lý do là vì cô ấy không thể như vợ tôi. Cô ấy không biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, càng không muốn lấy tôi. Cô ấy không muốn có con, không muốn ràng buộc với việc làm vợ, làm mẹ. 

Sau khi chia tay với nhân tình, tôi luôn nghĩ về vợ cũ nhưng tôi lại không đủ can đảm liên lạc lại với cô ấy. Tôi là người có lỗi với vợ cũ, tôi không có tư cách để xin cô ấy cho mình một cơ hội.

Thấy vợ hối hả xách cặp lồng vào viện, tôi âm thầm bám theo để rồi 'chết đứng' trước danh tính người nằm trên giường bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đến một lần tôi tình cờ gặp lại vợ cũ trong bệnh viện. Hôm đó, tôi đi khám sức khỏe định kỳ thì thấy vợ cũ cầm một hộp đồ ăn đi vào. Tôi hỏi thăm thì cô ấy nói đang đến chăm bạn trai ngã bệnh. Cô ấy có vẻ không muốn trò chuyện thêm với tôi nên viện cớ phải đi liền. Tôi cũng không giữ cô ấy lại nhưng âm thầm đi theo sau. Đến phòng bệnh của người đàn ông kia, tôi chỉ đứng bên ngoài len lén nhìn vào không để cả hai phát hiện.

 

Người đàn ông kia so với tôi thì không hề hơn tôi về mặt ngoại hình. Nhưng vợ cũ luôn nhìn anh ta dịu dàng, lời nói ra luôn ngọt ngào dỗ dành. Cô ấy nói đã nấu cho anh ta cháo lươn rất ngon. Tôi lặng người nhớ lại đây là món vợ tôi nấu ngon nhất, mỗi khi tôi bệnh cô ấy đều làm rồi dỗ tôi ăn để mau lấy lại sức.

Nhưng giờ trước mắt tôi, cô ấy đang làm những việc đó cho một người đàn ông khác. Lòng tôi nóng lên vì ghen tuông, tôi quay lưng đi ra khỏi bệnh viện vì không muốn nhìn thấy nữa. Trở về nhà, tôi mất ngủ cả đêm vì hình ảnh vợ cũ chăm sóc người cũ tận tình. Tôi quyết tâm muốn có lại cô ấy một lần nữa. Liệu tôi có còn cơ hội hay không?

Thấy vợ cũ vẫn trân trọng giữ bức hình cưới 3 năm trước, tôi tò mò tìm hiểu để rồi "hóa đá" trước sự thật phía sau

Thấy vợ cũ vẫn trân trọng giữ bức hình cưới 3 năm trước, tôi tò mò tìm hiểu để rồi "hóa đá" trước sự thật phía sau

Sau khi ra tòa ly hôn, vợ tôi nuôi con còn tôi chu cấp tiền mỗi tháng. Nhưng số tiền tiết kiệm là của hai vợ chồng, nên sau khi ly hôn tôi cũng cố gắng vay mượn để trả lại cô ấy một nửa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thay vợ giặt đồ một lần, tôi bàng hoàng nhận ra nỗi đau cô ấy đã âm thầm chịu đựng suốt bao năm qua

Thay vợ giặt đồ một lần, tôi bàng hoàng nhận ra nỗi đau cô ấy đã âm thầm chịu đựng suốt bao năm qua

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Em họ chồng sắp cưới từ quê lên ở nhờ, tôi "chết lặng" khi nghe những tiếng động mờ ám phát ra từ phòng anh mỗi đêm

Em họ chồng sắp cưới từ quê lên ở nhờ, tôi "chết lặng" khi nghe những tiếng động mờ ám phát ra từ phòng anh mỗi đêm

Tâm sự Eva 1 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sướng như tiên', nhận tiền từ trên trời rơi xuống, đường công danh rộng mở, tin vui liên tiếp kéo đến tận nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sướng như tiên', nhận tiền từ trên trời rơi xuống, đường công danh rộng mở, tin vui liên tiếp kéo đến tận nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Người yêu cũ bất ngờ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo để rồi "lặng người" trước cảnh tượng ngay sau đó

Người yêu cũ bất ngờ xuất hiện trước cổng viện, tôi tò mò bám theo để rồi "lặng người" trước cảnh tượng ngay sau đó

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Ningning từng được gọi là 'bản sao Jennie' vì điều này

Ningning từng được gọi là 'bản sao Jennie' vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Chiêu trả thù "cao tay" của vợ khiến tôi tởn tới già: Cứ nhìn thấy nhân tình là tôi buồn nôn, mặt không còn giọt máu

Chiêu trả thù "cao tay" của vợ khiến tôi tởn tới già: Cứ nhìn thấy nhân tình là tôi buồn nôn, mặt không còn giọt máu

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Thấy vợ nằng nặc đòi ngủ chung với con riêng của chồng, tôi bí mật nghe lén thì bất ngờ trước sự thật cô ấy đang giấu kín

Thấy vợ nằng nặc đòi ngủ chung với con riêng của chồng, tôi bí mật nghe lén thì bất ngờ trước sự thật cô ấy đang giấu kín

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Vợ nằng nặc đòi ly hôn chỉ sau 3 tháng cưới, tôi vừa ký đơn xong đã "chết đứng" trước sự thật đắng cay cô ấy giấu kín

Vợ nằng nặc đòi ly hôn chỉ sau 3 tháng cưới, tôi vừa ký đơn xong đã "chết đứng" trước sự thật đắng cay cô ấy giấu kín

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Thấy vợ hối hả xách cặp lồng vào viện, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết đứng" trước danh tính người nằm trên giường bệnh

Thấy vợ hối hả xách cặp lồng vào viện, tôi âm thầm bám theo để rồi "chết đứng" trước danh tính người nằm trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Tử vi thứ Sáu 8/5/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Tử vi thứ Sáu 8/5/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thay vợ giặt đồ một lần, tôi bàng hoàng nhận ra nỗi đau cô ấy đã âm thầm chịu đựng suốt bao năm qua

Thay vợ giặt đồ một lần, tôi bàng hoàng nhận ra nỗi đau cô ấy đã âm thầm chịu đựng suốt bao năm qua

Thấy vợ nằng nặc đòi ngủ chung với con riêng của chồng, tôi bí mật nghe lén thì bất ngờ trước sự thật cô ấy đang giấu kín

Thấy vợ nằng nặc đòi ngủ chung với con riêng của chồng, tôi bí mật nghe lén thì bất ngờ trước sự thật cô ấy đang giấu kín

Vợ nằng nặc đòi ly hôn chỉ sau 3 tháng cưới, tôi vừa ký đơn xong đã "chết đứng" trước sự thật đắng cay cô ấy giấu kín

Vợ nằng nặc đòi ly hôn chỉ sau 3 tháng cưới, tôi vừa ký đơn xong đã "chết đứng" trước sự thật đắng cay cô ấy giấu kín

Thấy vợ cũ vẫn trân trọng giữ bức hình cưới 3 năm trước, tôi tò mò tìm hiểu để rồi "hóa đá" trước sự thật phía sau

Thấy vợ cũ vẫn trân trọng giữ bức hình cưới 3 năm trước, tôi tò mò tìm hiểu để rồi "hóa đá" trước sự thật phía sau

Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm mưa lạnh, tôi "chết lặng" trước hành động và lời thú tội của anh hàng xóm độc thân

Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm mưa lạnh, tôi "chết lặng" trước hành động và lời thú tội của anh hàng xóm độc thân

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm hàng tiếng đồng hồ, tôi lén nhìn qua khe cửa thì "điếng người" phát hiện sự thật

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm hàng tiếng đồng hồ, tôi lén nhìn qua khe cửa thì "điếng người" phát hiện sự thật