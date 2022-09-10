Xếp hạng nhiệt độ của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ ở nước ngoài: Dương Tử thua xa thứ hạng một 'đàn em' mới nổi?

Sao quốc tế 10/09/2022 14:11

Những mỹ nhân Hoa Ngữ dưới đây không chỉ có chỗ đứng trong lòng khán giả trong nước mà còn có nhiệt độ được yêu thích ở nước ngoài chiếm hàng đầu trong bảng xếp hạng.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Xếp hạng nhiệt độ của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ ở nước ngoài: Dương Tử thua xa thứ hạng một 'đàn em' mới nổi? - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Vượt qua nhiều gương mặt đình đám ở showbiz, Địch Lệ Nhiệt Ba thành công chiếm lĩnh vị trí top 1 trong danh sách này. Không chỉ nổi tiếng nhờ sở hữu nhan sắc c ực kỳ xinh đẹp mà bên cạnh đó, kỹ năng diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương đã ngày càng được cải thiện, ghi điểm tuyệt đối trong lòng người qua đường.

Triệu Lệ Dĩnh

Xếp hạng nhiệt độ của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ ở nước ngoài: Dương Tử thua xa thứ hạng một 'đàn em' mới nổi? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Chiếm lĩnh vị trí thứ 2 trong danh sách này là Triệu Lệ Dĩnh, và đây cũng không gây ngạc nhiên cho cư dân mạng. Kể từ sau khi sinh con đầu lòng, mỹ nhân này rất ít khi xuất hiện trước công chúng, thế nhưng có một điểm mà ai cũng phải trầm trồ đó chính là diễn xuất và diện mạo của cô đều rất nổi bật.

Năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh tái xuất với tác phẩm Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và nhận về hàng loạt thành tích lớn. Nhiều người nhận định, Triệu Lệ Dĩnh đã có bước chuyển hình thành công sau thời gian dài đóng phim cổ trang thần tượng.

Triệu Lộ Tư

Xếp hạng nhiệt độ của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ ở nước ngoài: Dương Tử thua xa thứ hạng một 'đàn em' mới nổi? - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Nhờ Tinh Hán Xán Lạn, tên tuổi của Triệu Lộ Tư vụt sáng trong dịp hè 2022 vừa qua. Thành công của tác phẩm đã kéo theo giá trị thương mại và lượng fan của mỹ nhân này tăng gấp đôi so với trước đó. Đây là thành công của nàng tiểu hoa 9X trong năm 2022. Thành tích cực tốt, cộng thêm nhan sắc ngọt ngào và dễ thương đã giúp Triệu Lộ Tư nhanh chóng lọt vào top tiểu hoa được yêu thích nhất ở nước ngoài.

Thế nhưng, có một điều mà ai cũng phải ngỡ ngàng đó chính là cô nàng này đã “vượt mặt” được Dương Tử và Dương Mịch và mang đến hàng loạt bất ngờ cho cư dân mạng trong và ngoài nước. Nhờ vai diễn Trình Thiếu Thương trong Tinh Hán Xán Lạn đóng cùng Ngô Lỗi, đã giúp cô nàng kéo về cho bản thân thêm một lượng fan cực lớn.

Nhưng xét về kinh nghiệm diễn xuất thì đàn chị Dương Tử, Dương Mịch vẫn vượt trội hơn nhiều so với “thánh nữ xuyên không”. Đối với Dương Tử, Dương Mịch thì hai mỹ nhân này đã trở thành đỉnh lưu và sở hữu lượng fan cực kỳ hùng hậu ở trong lẫn ngoài nước. Điều này cho thấy thay vì những drama trước đây, Triệu Lộ Tư không những được netizen trong nước ủng hộ mà còn được khán giả nước ngoài công nhận năng lực và những cố gắng của cô trong thời gian qua.

Dương Mịch

Xếp hạng nhiệt độ của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ ở nước ngoài: Dương Tử thua xa thứ hạng một 'đàn em' mới nổi? - Ảnh 4
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Dương Mịch là mỹ nhân đã rất nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ. Nhiệt độ, nhân khí của nữ diễn viên ngày càng tăng theo thời gian, cuộc sống hôn nhân gia đình không viên mãn nhưng sự nghiệp của cô không bị ảnh hưởng. Nhiều netizen nhận định, sau khi ly hôn, sự nghiệp của Dương Mịch ngày càng phát triển vượt trội, ai cũng phải trầm trồ.

Dương Tử

Xếp hạng nhiệt độ của dàn mỹ nhân Hoa Ngữ ở nước ngoài: Dương Tử thua xa thứ hạng một 'đàn em' mới nổi? - Ảnh 5
Dương Tử - Ảnh: Internet

Tính đến thời điểm hiện tại, Dương Tử tham gia vào làng giải trí Hoa ngữ từ rất lâu. Vốn xuất thân từ một diễn viên nhí, thế nên năng lực diễn xuất của Dương Tử được đánh giá khá tốt, độ nhận diện cũng cực cao. Chính vì thế, tên của mỹ nhân này lọt vào danh sách này là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, cô nàng chỉ dừng lại ở vị trí top 5 và xếp sau đàn em mới nổi Triệu Lộ Tư.

Loạt bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư đích thị là 'truyền nhân' của Triệu Lệ Dĩnh?

Loạt bằng chứng cho thấy Triệu Lộ Tư đích thị là 'truyền nhân' của Triệu Lệ Dĩnh?

Khi Triệu Lộ Tư mới gia nhập vào làng giải trí, nhiều người đã gọi cô nàng với danh xưng “Tiểu Triệu Lệ Dĩnh” và loạt bằng chứng cho thấy mỹ nhân đích thị là truyền nhân của 'đàn chị' Triệu Lệ Dĩnh.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Tử Triệu Lộ Tư Triệu Lệ DĨnh sao hoa ngữ

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