Theo đó, tại các cơ sở có diện tích khoảng 20m2, trang thiết bị chế biến bao gồm một xe bánh mì inox, ba tủ mát cùng một tủ đông. Qua làm việc với chủ cơ sở, cơ quan chức năng ghi nhận việc thu mua nguyên liệu thiếu minh bạch, không có chứng từ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc.

Theo thông tin báo VietNamNet , tối 12/11, theo báo cáo điều tra sơ bộ, Sở An toàn thực phẩm TPHCM chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh của cơ sở này. Mặc dù tiệm có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 112A Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) từ năm 2020 nhưng chi nhánh thứ hai tại số 363 Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung) lại vận hành bất hợp pháp - chưa thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh.

Trong khi đó, dưa chua lấy từ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, được xử lý sơ qua bằng cách rửa, ngâm muối rồi sử dụng ngay trong ngày. Riêng pate được nhập từ một cơ sở tại đường Nguyễn Thiện Thuật, chả lụa có phiếu mua hàng 35kg vào ngày 5/11.

Đặc biệt, nhiều nguyên liệu được chế biến ngay tại nhà riêng, không phải tại nơi đã đăng ký. Cụ thể, mỗi ngày cơ sở thu mua 50-60kg ức gà từ một địa điểm tại đường Lê Đức Thọ, sau đó mang về nhà chế biến. Còn bơ thì tự làm từ 120 quả trứng gà mua tại đường Điện Biên Phủ, pha trộn cùng dầu ăn và chanh.

Đến trưa 12/11, con số bệnh nhân phải nhập viện sau khi sử dụng sản phẩm của tiệm "Bánh mì cóc cô Bích" đã lên tới 316 người. Trong đó, 252 ca đã được xuất viện, 64 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Vụ việc diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến 6/11. Các triệu chứng điển hình mà bệnh nhân gặp phải gồm tiêu chảy, sốt cao, đau vùng bụng và nôn mửa. Độ tuổi trung bình của nhóm bị ảnh hưởng là 30 tuổi.

Về kết quả xét nghiệm, các bệnh viện điều trị đã phát hiện những tác nhân là vi khuẩn Salmonella enteritidis và Salmonella spp từ mẫu cấy máu và cấy phân của bệnh nhân. Đây chính là tác nhân gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm trong chùm ca bệnh này.

Về 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm cấy máu dương tính với Staphylococcus coagulase-negative, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định xác định lại là do ngoại nhiễm khi làm xét nghiệm vi sinh. Theo các chuyên gia, nhóm vi khuẩn này không sinh độc tố ruột và không gây ngộ độc thực phẩm, do đó không phải là tác nhân liên quan đến vụ việc.

Sở Y tế TPHCM chỉ đạo các bệnh viện và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) tiếp tục phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) xét nghiệm nuôi cấy vi sinh và giải trình tự gene các chủng phân lập được nhằm làm rõ nguyên nhân và các yếu tố liên quan đến chùm ca ngộ độc thực phẩm này.

Đồng thời, Sở cũng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, không tự ý suy đoán dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng hay kết quả xét nghiệm riêng lẻ. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe thông qua việc ưu tiên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chế biến chín kỹ, bảo quản đúng quy cách và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc.

Như trước đó báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 6/11, UBND phường Hạnh Thông nhận được thông tin nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì cóc CB trên đường Nguyễn Thái Sơn.

Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận 29 người đến khám trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy, sốt sau khi ăn bánh mì. Trong đó, 24 người được cho thuốc về nhà, ba người lưu cấp cứu và hai người (82 tuổi và 59 tuổi) phải nhập viện theo dõi do tuổi cao, sức khỏe yếu.

Đến 16 giờ cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận thêm hai trường hợp khác đến khám cấp cứu, khai có ăn bánh mì tại cùng địa điểm trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Hạnh Thông đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, kiểm tra giấy phép kinh doanh và việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời thành lập đoàn kiểm tra chuyên trách.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tiệm bánh mì CB có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 41M8041525 do UBND quận Gò Vấp cấp ngày 7-5-2020. Hộ kinh doanh có hai lao động, ngành nghề đăng ký là bán bánh mì.

Cơ sở có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm do Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hóc Môn cấp năm 2017. Nơi sơ chế, chế biến đặt tại địa chỉ 41/5/3 Nguyễn Thái Sơn; nơi bày bán và chứa nguyên liệu tại 112A Nguyễn Thái Sơn.