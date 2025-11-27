Xe chở công nhân bất ngờ lật ngang, hơn 10 người nhập viện cấp cứu

Đến sáng sớm 27/11, nhiều người vẫn đang tiếp tục điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Cần Đước cơ sở 2 sau vụ lật xe chở công nhân ở Tây Ninh.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 18h ngày 26/11, trên tỉnh lộ 826, đoạn qua xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh.

Chiếc xe khách 24 chỗ, BKS 63E-018.xx, đang chở hơn 20 công nhân đi làm về, theo hướng từ xã Rạch Kiến về xã Cần Đước. Khi đến khu vực xã Mỹ Lệ, xe khách bất ngờ mất lái và lật chắn ngang đường. Vụ việc khiến nhiều người hoảng loạn, mắc kẹt trong xe và phải kêu cứu.

Người dân địa phương đã chạy đến hỗ trợ, phá cửa kính để cứu các nạn nhân mắc kẹt. Hơn 10 công nhân bị thương được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cần Đước cơ sở 2, để điều trị.

Hiện trường xe chở công nhân lật ngang trên đường - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại hiện trường, chiếc xe khách lật chắn ngang đường khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn. Hai bên hông xe, kính chắn gió bị vỡ vụn, vương vãi khắp nơi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Mỹ Lệ đã có mặt phối hợp với CSGT Công an tỉnh Tây Ninh phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân.

Hơn 10 công nhân nhập viện cấp cứu sau tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo nguồn tin ban đầu, có hơn 10 người nhập viện ở Trung tâm Y tế khu vực Cần Đước cơ sở 2.

Hiện danh tính các nạn nhân nhập viện chưa được công bố. Nguyên nhân vụ lật xe đang được cơ quan cảnh sát điều tra là rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-cho-cong-nhan-bat-ngo-lat-ngang-hon-10-nguoi-nhap-vien-cap-cuu-747447.html