Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mùng 9 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, vàng bạc vây quanh, phú quý ghé thăm, nhiều cơ hội làm giàu

Tâm linh - Tử vi 27/11/2025 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, vàng bạc vây quanh, phú quý ghé thăm, nhiều cơ hội làm giàu vào đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mùng 9 tháng 10 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mùng 9 tháng 10 âm lịch, sự nghiệp đang rất hứa hẹn cho tuổi Sửu. Hiệu quả công việc đang được cải thiện nhanh chóng, và mọi vấn đề liên quan đến công việc đều có thể được giải quyết dễ dàng. Thiên ấn còn đem tới trí thông minh giúp các bạn tuổi Sửu nhanh nhẹn hơn, linh hoạt hơn khi công việc xảy ra vấn đề bất ngờ.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mùng 9 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, vàng bạc vây quanh, phú quý ghé thăm, nhiều cơ hội làm giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận may tình cảm của bạn khá bình thường, Sửu có cơ hội cao gặp được người mình thích. Nếu bạn chủ động nắm bắt cơ hội, khả năng thành công của bạn sẽ khá cao nhưng do bạn lười yêu nên kết quả là trắng tay. Những người độc thân nên cẩn thận trong lời nói khi theo đuổi người khác giới, tránh nói năng thiếu suy nghĩ, nếu không duyên phận sắp xếp cũng sẽ chẳng có ích gì.

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mùng 9 tháng 10 âm lịch, Chính Tài xuất hiện trong tử vi của người tuổi Thìn đem đến cho con giáp này những cơ hội thuận lợi để kiếm tiền. Không chỉ nguồn thu nhập hiện tại ổn định mà bạn còn có thêm những khoản thu ngoài đáng kể để chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu trong ngày. 

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mùng 9 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, vàng bạc vây quanh, phú quý ghé thăm, nhiều cơ hội làm giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, nhờ có ngũ hành tương sinh mà những người độc thân sẽ gặp nhiều chuyện vui. Trái lại, các cặp đôi lại trở nên căng thẳng do ảnh hưởng của đào hoa vượng, khó bề giải quyết mọi chuyện chỉ sau một ngày, nên bình tĩnh trò chuyện thẳng thắn với nhau.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mùng 9 tháng 10 âm lịch, dưới tác động tích cực của cục diện nhị hợp, tuổi Thân có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng. Vận trình công danh sự nghiệp trong ngày bỗng tiến triển thuận lợi hơn nhiều do con giáp này dễ dàng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mùng 9 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, vàng bạc vây quanh, phú quý ghé thăm, nhiều cơ hội làm giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh nhiệt tình hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người là vậy, thế nhưng không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của tuổi Thân đâu, thậm chí những kẻ xấu xa còn sẵn sàng nhân cơ hội làm việc tổn hại đến con giáp này nữa. Hãy bỏ qua và đừng quá bi quan khi phải đối diện với vấn đề này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

