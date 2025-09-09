Kết quả khám nghiệm hiện trường, tìm thấy thi thể nạn nhân, sau đó lời khai khi đầu thú của đối tượng Nguyễn Thanh Nhã (51 tuổi, ngụ Tây Ninh) công an ra lệnh tạm giam để điều tra.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nhã (51 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng) để điều tra về tội Giết người. Nạn nhân là chị T.T.Đ. (32 tuổi, ngụ xã Hưng Điền).

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nhã (51 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng). Ảnh: Báo Dân Trí.

Công an xác định, Nhã sát hại người phụ nữ sinh sống cùng nhà là chị Đ. vào đêm 29/8. Sau đó, Nhã lái xe máy chở thi thể nạn nhân đi hơn 70km để phi tang dưới kênh tại xã Bình Hiệp, sát biên giới Campuchia.

Theo gia đình, chị Đ. có chồng và 2 con nhưng đã ly hôn. Sau đó, chị đến xã Đức Hòa làm công nhân. Tại đây, bà quen và sống với Nhã như vợ chồng trong căn phòng trọ ở ấp 3A, xã Đức Hòa.

Như báo Người Lao Động đã thông tin, sáng ngày 7/9, người dân xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh phát hiện thi thể một phụ nữ trong tình trạng không nguyên vẹn, đã phân hủy nặng dưới kênh.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Tây Ninh vào cuộc điều tra, xác định nạn nhân là chị Đ. Đồng thời, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thành Nhã (51 tuổi; ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh).

Hiện trường tìm thấy thi thể người phụ nữ. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Tại cơ quan điều tra, Nhã khai nhận sống chung như vợ chồng với chị Đ. từ tháng 1-2025 tại một phòng trọ gần cầu An Hạ, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. Ngày 29-8, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.

Trong lúc cãi vã, chị Đ. dùng dao tấn công, Nhã chống trả và đánh vào đầu khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Nhã bỏ thi thể nạn nhân vào bao nilon, chở bằng xe máy mang đi phi tang xuống kênh ở xã Bình Hiệp, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 70km.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

