Qua rà soát, trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera, công an phát hiện hai người có biểu hiện nghi vấn là LTBH (25 tuổi) và chồng là ĐVT (31 tuổi, cùng ngụ phường Trung Mỹ Tây).

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 27/9, Công an phường Trung Mỹ Tây cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ việc thi thể trẻ sơ sinh nam (sinh non) bị vứt bỏ trong hẻm bên hông siêu thị Co.opmart Nguyễn Ảnh Thủ, khu phố 7, phường Trung Mỹ Tây.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 25/9, người dân phát hiện một trẻ sơ sinh đã tử vong tại hẻm không số và báo công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và tổ chức truy xét.

Công an phong tỏa hiện trường điều tra. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Làm việc ban đầu, H khai chiều 23/9, trong lúc ở nhà một mình, chị bất ngờ đau bụng dữ dội và sinh ra một bé trai. Khi bế lên, chị thấy cháu bé không có dấu hiệu thở nên hoảng loạn. H dùng khăn quấn thi thể, bỏ vào thùng carton và cất giấu trên gác. Đến tối cùng ngày, H chở thùng carton đến con hẻm bên hông siêu thị Co.opmart Nguyễn Ảnh Thủ để bỏ.

Theo lời khai, trong thời gian mang thai, H không biết mình có thai, chồng và gia đình cũng không hay biết.

Hiện Công an phường Trung Mỹ Tây đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện Công an phường Trung Mỹ Tây đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Như trước đó báo Tuổi Trẻ đưa tin, khhoảng 10h ngày 25/9, người đi nhặt ve chai trong hẻm (không số) trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây (TP.HCM) phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh được quấn khăn, bỏ trong thùng các tông, liền báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phong tỏa, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân. Hiện lực lượng Công an phường Trung Mỹ Tây đang phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM trích xuất camera trong hẻm, truy xét những người liên quan.

Ghi nhận đến 12h40 cùng ngày, lực lượng Công an phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM (quận 12 cũ) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ phát hiện trẻ sơ sinh tử vong trong thùng các tông.

