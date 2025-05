Dự báo thời tiết ngày mai (11/5/2025): Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, đêm nay và sáng mai, do tác động của gió mùa Đông Bắc, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng, nhiều nơi mưa vừa, mưa to; cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Mưa lớn kết hợp không khí lạnh khiến thời tiết trở nên mát mẻ. Từ trưa chiều mai, mưa giảm nhanh, trời chuyển khô ráo nhưng vẫn nhiều mây, nhiệt độ không cao.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng vùng núi phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vài nơi. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, giật cấp 6. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Thanh Hóa - Huế

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa vài nơi. Phía Bắc gió chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có giông; ngày nắng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập chung vào chiều tối và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập chung vào chiều tối và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to; ngày có mưa vài nơi. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-27 độ.