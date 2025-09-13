Ngày 13/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đang điều trị cho một bệnh nhân bị vật lạ phát nổ gây bỏng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 18h50 ngày 12/9, em M. được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng bỏng vùng mặt, cổ và tay phải. Theo gia đình, M bị vật lạ phát nổ ngay khi đang chơi cùng bạn. Nguồn tin cho biết vật nổ nghi là pháo tự chế.

Các bác sĩ cho hay bệnh nhân được xử lý kịp thời, hiện sức khỏe cơ bản ổn định. Tuy nhiên với các ca chấn thương do pháo, nạn nhân thường đối mặt nguy cơ tổn thương nặng ở vùng mặt, mắt, ngực, bỏng rộng hoặc đa chấn thương do sóng nổ.

Bé trai nhập viện trong tình trạng bị bỏng nhiều vùng trên cơ thể - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân Việt, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, do tiếp xúc gần nên khi pháo phát nổ, con người dễ bị các tổn thương nặng ở vùng mặt, mắt, tay, cổ, ngực...

Vùng tổn thương có thể nhanh chóng phù nề, cản trở hô hấp, gây suy hô hấp. Vết bỏng nặng gây nhiễm độc và để lại những di chứng nặng nề như mù lòa, nặng hơn là ảnh hưởng tới cơ, xương, gây khó khăn trong việc tái hòa nhập cộng đồng của nạn nhân.

Hội chứng sóng nổ lớn còn gây đa chấn thương sọ não, ngực, bụng, gãy xương tay, chân. Vì thế, rất cần sự quản lý nghiêm của phụ huynh và truyền thông giáo dục của nhà trường để các em hiểu, nâng cao nhận thức và tuyệt đối không tự ý chế tạo, sử dụng pháo nổ để ngăn chặn nguy cơ, hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Được biết, mỗi năm trên cả nước có hàng trăm nạn nhân liên quan đến pháo nổ, pháo hoa, pháo tự chế.

Theo số liệu của Bộ Y tế, chỉ trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2025, có 481 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa.

