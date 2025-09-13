Ngày 13/9, lãnh đạo UBND xã Trí Phải (tỉnh Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và xe ôtô tải, khiến hai em học sinh thương vong.
- Người thân lên tiếng việc bé trai ở Hà Nội viết 'tâm thư cầu cứu' kể bị mẹ kế bạo hành
- Cháu bé duy nhất sống sót trong vụ thảm án truy sát gia đình 4 người hiện ra sao?
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 13/9, lãnh đạo UBND xã Trí Phải (tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và xe ô tô tải, khiến 2 em học sinh thương vong.
Thông tin ban đầu, trưa 12/9, em N.T.M (16 tuổi) điều khiển xe máy biển số 68NA-031.93, chở theo em L.H.T (16 tuổi, cùng học trường cấp 3 ở xã Trí Phải) đi trên Quốc lộ 63 đoạn qua xã Trí Phải.
Khi tới địa phận ấp 2, xã Trí Phải, xe máy xảy ra va chạm với xe ô tô tải biển số 69C-007.84, do ông N.H.M (39 tuổi, ngụ cùng xã) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước, đang rẽ trái vào nhà.
Theo thông tin từ VietNamNet, sau cú va chạm, 2 nữ sinh té ngã xuống đường, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 13h55 cùng ngày, em M. tử vong.
Công an xã Trí Phải đang phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ việc.