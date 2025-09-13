Va chạm với ô tô tải đang rẽ trái, hai nữ sinh 16 tuổi đi xe máy thương vong

Đời sống 13/09/2025 14:20

Ngày 13/9, lãnh đạo UBND xã Trí Phải (tỉnh Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và xe ôtô tải, khiến hai em học sinh thương vong.

Thông tin ban đầu, trưa 12/9, em N.T.M (16 tuổi) điều khiển xe máy biển số 68NA-031.93, chở theo em L.H.T (16 tuổi, cùng học trường cấp 3 ở xã Trí Phải) đi trên Quốc lộ 63 đoạn qua xã Trí Phải.

Khi tới địa phận ấp 2, xã Trí Phải, xe máy xảy ra va chạm với xe ô tô tải biển số 69C-007.84, do ông N.H.M (39 tuổi, ngụ cùng xã) điều khiển, chạy cùng chiều phía trước, đang rẽ trái vào nhà.

Va chạm với ô tô tải đang rẽ trái, hai nữ sinh 16 tuổi đi xe máy thương vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

 

Theo thông tin từ VietNamNet, sau cú va chạm, 2 nữ sinh té ngã xuống đường, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 13h55 cùng ngày, em M. tử vong.

Công an xã Trí Phải đang phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ việc.

Mạng xã hội lan truyền một bài đăng gồm nhiều video và các trang thư viết tay được cho là "lời kêu cứu" của một bé trai bị mẹ kế bạo hành.

