Theo nội dung thông tin đăng, tài khoản này chia sẻ 3 đoạn video kèm vài trang nhật ký được cho là của bé trai, kể lại quá trình sống với bố và mẹ kế. Trong bức "tâm thư", có đoạn viết: "Thời gian gần đây, mẹ thường xuyên đánh con bằng điện thoại, chai thủy tinh, thìa, dao…".

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 13/9, lãnh đạo Công an phường Kiến Hưng (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến thông tin đăng tải trên mạng xã hội, được cho là "lời kêu cứu" của bé trai đang sống cùng mẹ kế.

Bên cạnh đó, một video được trích xuất từ camera cũng ghi lại cảnh một phụ nữ cầm điện thoại đánh vào đầu bé trai, bắt bé đứng, cúi mặt xuống bàn, không được ngồi ghế.

Đoạn clip cùng vài trang nhật ký lan truyền trên mạng - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, người thân của bé cho biết, bố cháu là ông Đ.V.H. (SN 1984, Hà Nội), hiện đang sinh sống tại Chung cư Victoria Văn Phú, phường Kiến Hưng. Năm 2010, ông kết hôn với chị N.T.H.N., nhưng đến năm 2014, chị không may qua đời. Ông H. và vợ cũ có với nhau một bé trai là Đ.C.H., nay đã 13 tuổi.

Sau khi mẹ mất, hai bố con sống nương tựa vào nhau cho đến năm 2022, khi ông H. tái hôn với chị N. T. T. (SN 1985, quê Mỹ Đức). Từ khi bước vào gia đình mới, theo phản ánh của người thân, cháu H. thường xuyên bị mẹ kế mắng chửi, bạo hành, nhất là những lúc bố đi làm vắng nhà.

Người thân cho biết, chị T. nhiều lần dùng điện thoại iPhone, chai thủy tinh, lọ xịt keo tóc… để đánh vào đầu cháu, gây chấn thương và chảy máu. Trong phòng ngủ không có camera, mức độ bạo hành được cho là còn nghiêm trọng hơn: bé bị đạp đầu vào tường, ép tự tát vào mặt đến chảy máu miệng, rồi bị bắt liếm sạch máu và nước mũi. Khi khóc, cháu còn bị túm tóc lôi vào nhà vệ sinh.

Thậm chí, có lần, bé H. bị bắt quỳ và dùng hai ngón tay tự đánh mạnh vào thái dương theo lệnh của mẹ kế. Người phụ nữ này thậm chí còn buông lời đe dọa: “Đánh mạnh đến chết tao chôn”.

Không chỉ bạo lực thể xác, cháu còn bị hành hạ tinh thần: mùa đông rét dưới 10 độ không được đắp chăn, khi tắm thì phải dùng nước lạnh sau khi con riêng của mẹ kế đã sử dụng hết nước nóng.

Ngoài ra, cháu H. còn bị ép viết thư gửi bạn bè, thầy cô với nội dung bôi xấu ông bà, bố đẻ và gia đình nội ngoại. Nếu không viết theo đúng yêu cầu, cháu sẽ bị đánh đập và dọa đuổi khỏi nhà.