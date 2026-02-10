Chiếc Mercedes chạy quá tốc độ đã đâm xuyên qua rào chắn cầu vượt rồi lao xuống đất khiến 2 người tử vong

Đoạn clip ghi lại cho thấy chiếc xe phóng nhanh qua khúc cua trước khi lao khỏi cầu vượt gần Moscow, Nga. Chiếc xe đâm xuyên qua rào chắn và rơi xuống đường bên dưới từ độ cao 10 mét. Chiếc Mercedes GLS E-350 bị lật, cả tài xế và hành khách đều tử vong tại hiện trường.
Video 2 giờ 29 phút trước

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

