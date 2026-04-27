Danh tính người phụ nữ báo công an vì... quên nơi cất vàng

Ngày 26/4, Trực ban hình sự Công an xã Trung Thuần (tỉnh Quảng Trị) tiếp nhận trình báo của bà Lê Thị Đàm (75 tuổi, trú thôn Vân Tiền) về việc bà bị mất 2 chỉ vàng 9999 cùng 17,5 triệu đồng tiền mặt.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 27/4, Công an xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị thông tin đã hỗ trợ một người phụ nữ tìm lại tài sản.

Trước đó, Công an xã Trung Thuần nhận được trình báo của bà L.T.Đ. (SN 1950, trú tại xóm 4, thôn Vân Tiền, xã Trung Thuần) về việc bị mất trộm 2 chỉ vàng và 17,5 triệu đồng tiền mặt.

Công an xã Trung Thuần hỗ trợ người dân tìm lại tài sản - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi tiếp nhận, Chỉ huy công an xã Trung Thuần đã phân công tổ công tác xuống hiện trường xác minh, rà soát các dấu hiệu liên quan. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng nhận thấy không có dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài.

Tổ công tác đồng thời trấn an tinh thần, động viên bà Lê Thị Đàm cung cấp thêm các chi tiết liên quan đến việc cất giữ tài sản. Từ những thông tin này, công an hỗ trợ định hướng tìm kiếm, rà soát lại các vị trí trong nhà.

Bà Đ. quên nơi cất giữ tài sản nên ngỡ mình bị mất trộm - Ảnh: Báo Dân trí

Kết quả, số vàng và tiền mặt được xác định không bị mất trộm mà do bà Đàm cất ở vị trí khác rồi quên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nguoi-phu-nu-bao-cong-an-vi-quen-noi-cat-vang-758667.html