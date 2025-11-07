Khẩn trương tìm kiếm cá sấu dài 1,5 m xuất hiện trong khu vực ngập nước

Ngày 7/11, thông tin từ UBND xã Nhơn Mỹ (TP Cần Thơ) cho hay đang xác minh và cử lực lượng tổ chức truy bắt một con cá sấu, được người dân phát hiện tại một con kênh khi nước ngập.

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin về việc cá sấu xuất hiện trong vườn nhà dân tại ấp Phụng Tường 2, khiến nhiều người lo lắng. Thông tin nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội.

Ngày 7/11, ông Cao Minh Thơm, Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, cho biết địa phương đã cử lực lượng xác minh và tổ chức tìm kiếm con cá sấu được người dân phát hiện ở ấp Phụng Tường 2, xã Nhơn Mỹ, TP.Cần Thơ (trước đây là xã Song Phụng, H.Long Phú, Sóc Trăng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 6/11, một người dân phát hiện con cá sấu nổi trên con kênh dẫn vào mương vườn, liền ghi hình lại và báo cho chính quyền. Con cá sấu có chiều dài khoảng 1,5 m, nặng từ 30 - 40 kg. Khi người dân xung quanh đến xem thì con cá lặn mất.

Hình ảnh cá sấu trong mương nước ở ấp Phụng Tường 2 (xã Nhơn Mỹ), TP Cần Thơ do người dân cung cấp - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhơn Mỹ đã phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đến hiện trường, đối chiếu hình ảnh do người dân cung cấp và huy động người dân hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm thấy con cá sấu.

UBND xã Nhơn Mỹ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa trường hợp bị cá sấu tấn công, đặc biệt là tại các khu vực ven kênh rạch, mương vườn đang bị ngập nước. Yêu cầu người dân cần bình tĩnh, không nên lan truyền thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội, gây hoang mang trong cộng đồng.

Nam sinh lớp 9 bị bạn khác trường đánh tử vong, xót xa dòng người đưa tang gày 7.11, thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, sau một thời gian điều trị thương tích do bị bạn đánh, em Nguyễn Khâm M (trú thôn 3, xã Cẩm Lạc), là học sinh lớp 9B, Trường THCS Minh Lạc đã tử vong. Gia đình đã tổ chức đám tang, an táng em M được một tuần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khan-truong-tim-kiem-ca-sau-dai-15-m-xuat-hien-trong-khu-vuc-ngap-nuoc-745977.html