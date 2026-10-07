Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Tân, TPHCM) bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn rồi bùng cháy dữ dội, ngọn lửa lan sang 2 nhà kế bên.

Theo thông tin báo Thanh Niên, khoảng 3 giờ ngày 7.10, một vụ cháy cửa hàng xe máy xảy ra trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Tân, TP.HCM) kèm nhiều tiếng nổ, làm sập trần nhà và thiêu rụi toàn bộ phương tiện bên trong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại một cửa hàng kinh doanh xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Tân, TP.HCM). Ngay khi phát hiện, người dân lân cận đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bén lửa, đám cháy nhanh chóng lan rộng, phát ra nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân xung quanh hoảng loạn di tản ra xa. Khói đen cuồn cuộn bao trùm cả dãy nhà trọ sát phía sau cửa hàng, khiến nhiều người thuê trọ phải đập cửa tháo chạy.

Theo thông tin báo Dân Việt, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cùng Công an phường Bình Tân điều động nhiều xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa, ngăn cháy lan. Lực lượng y tế cùng xe cấp cứu túc trực tại chỗ, hỗ trợ thở oxy cho một số người bị ngạt khói nhẹ.

Đại diện UBND phường Bình Tân cho biết, vụ hỏa hoạn làm trần nhà đổ sập, toàn bộ xe máy bên trong bị thiêu rụi. Về thiệt hại về người, công an đang tiến hành xác minh và cập nhật chi tiết sau.

Xe cuốc huy động móc vật liệu sập đổ bên trong, đưa ra ngoài. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Ghi nhận đến hơn 7 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã điều động xe cuốc móc vật liệu sập đổ bên trong, đưa ra ngoài để phun nước dập tàn, đồng thời rà soát, tìm kiếm cứu nạn xem còn ai hay đồ vật gì mắc kẹt bên dưới đống đổ nát hay không.

Nguyên nhân vụ cháy cửa hàng xe máy cũng như con số thiệt hại chính thức đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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