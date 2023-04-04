'Nam thần màn ảnh Việt' Liên Bỉnh Phát bất ngờ sánh đôi cùng 'Du Phi' Trương Quân Ninh trong dự án điện ảnh của Đài Loan, netizen phấn khích trước visual 'trai xinh gái đẹp'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Doctor Outsider (Hóa Ngoại Chi Y) đã chính thức làm lễ khai máy tại Đài Bắc. Được biết, trong dự án phim lần này nam diễn viên Việt Nam Liên Bỉnh Phát sẽ đảm nhận vai nam chính bên cạnh nàng “Du Phi” Trương Quân Ninh .

Được biết, Liên Bỉnh Phát rất tâm huyết với dự án lần này. Theo đó, anh sang Đài Loan gặp đoàn phim, tập diễn với dàn cast từ hồi tháng 1. Đến tháng 3, anh trở lại Đài Bắc, trước ngày phim khởi quay một tháng để hòa nhập cuộc sống bản địa, tìm cảm xúc nhập vai. Anh dự kiến làm việc ở đây đến tháng 6.

Trong loạt ảnh tại lễ khai máy, Liên Bỉnh Phát và Trương Quân Ninh đều diện áo khoác da tối màu cùng quần jeans đơn giản. Cả hai gây ấn tượng với visual mãn nhãn, cuốn hút. Nữ chính Trương Quân Ninh có vẻ ngoài trẻ trung, thân hình ‘chuẩn không cần chỉnh’. Còn nam chính Liên Bỉnh Phát cũng không kém cạnh với vẻ điển trai, đậm chất nam tính.

Là người gốc Hoa, Liên Bỉnh Phát thông thạo tiếng Trung, có lợi thế trong giao tiếp và kết nối với các bạn diễn. Nam diễn viên chia sẻ với báo Ngôi Sao: "Dàn diễn viên xứ Đài rất hòa đồng. Tôi cũng bắt nhịp khá nhanh với bạn diễn Trương Quân Ninh vì trước đó, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ hồi tháng Một để trao đổi kịch bản".

Doctor Outsider có tựa tiếng Hoa là Hóa Ngoại Y Chi, được Netflix khởi động năm 2020 nhưng đến nay mới bấm máy. Đây là bộ phim đánh dấu sự hợp tác của 2 thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam, lấy bối cảnh cuộc sống của người nhập cư và khó khăn của họ tại nơi đất khách quê người.

Trong phim, Liên Bỉnh Phát vào vai một bác sĩ người Việt sống phi pháp tại Đài Loan nhưng luôn hết mình giúp đỡ các bệnh nhân. Còn Trương Quân Ninh sẽ hóa thân thành một bác sĩ ngoại khoa có con nhỏ bị bệnh nặng. Trong quá trình làm việc, cả hai dần nảy sinh thiện cảm với đối phương và giúp đỡ lẫn nhau. Phim dự kiến sẽ lên sóng vào cuối năm nay.