'Nam thần màn ảnh Việt' Liên Bỉnh Phát bất ngờ sánh đôi cùng 'Du Phi' Trương Quân Ninh trong dự án điện ảnh của Đài Loan, netizen phấn khích trước visual 'trai xinh gái đẹp'

Sao quốc tế 04/04/2023 19:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Doctor Outsider (Hóa Ngoại Chi Y) đã chính thức làm lễ khai máy tại Đài Bắc. Được biết, trong dự án phim lần này nam diễn viên Việt Nam Liên Bỉnh Phát sẽ đảm nhận vai nam chính bên cạnh nàng “Du Phi” Trương Quân Ninh.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Doctor Outsider (Hóa Ngoại Chi Y) đã chính thức làm lễ khai máy tại Đài Bắc. Được biết, trong dự án phim lần này nam diễn viên Việt Nam Liên Bỉnh Phát sẽ đảm nhận vai nam chính bên cạnh nàng “Du Phi” Trương Quân Ninh.

'Nam thần màn ảnh Việt' Liên Bỉnh Phát bất ngờ sánh đôi cùng 'Du Phi' Trương Quân Ninh trong dự án điện ảnh của Đài Loan, netizen phấn khích trước visual 'trai xinh gái đẹp' - Ảnh 1'Nam thần màn ảnh Việt' Liên Bỉnh Phát bất ngờ sánh đôi cùng 'Du Phi' Trương Quân Ninh trong dự án điện ảnh của Đài Loan, netizen phấn khích trước visual 'trai xinh gái đẹp' - Ảnh 2'Nam thần màn ảnh Việt' Liên Bỉnh Phát bất ngờ sánh đôi cùng 'Du Phi' Trương Quân Ninh trong dự án điện ảnh của Đài Loan, netizen phấn khích trước visual 'trai xinh gái đẹp' - Ảnh 3'Nam thần màn ảnh Việt' Liên Bỉnh Phát bất ngờ sánh đôi cùng 'Du Phi' Trương Quân Ninh trong dự án điện ảnh của Đài Loan, netizen phấn khích trước visual 'trai xinh gái đẹp' - Ảnh 4

Trong loạt ảnh tại lễ khai máy, Liên Bỉnh Phát và Trương Quân Ninh đều diện áo khoác da tối màu cùng quần jeans đơn giản. Cả hai gây ấn tượng với visual mãn nhãn, cuốn hút. Nữ chính Trương Quân Ninh có vẻ ngoài trẻ trung, thân hình ‘chuẩn không cần chỉnh’. Còn nam chính Liên Bỉnh Phát cũng không kém cạnh với vẻ điển trai, đậm chất nam tính.

Được biết, Liên Bỉnh Phát rất tâm huyết với dự án lần này. Theo đó, anh sang Đài Loan gặp đoàn phim, tập diễn với dàn cast từ hồi tháng 1. Đến tháng 3, anh trở lại Đài Bắc, trước ngày phim khởi quay một tháng để hòa nhập cuộc sống bản địa, tìm cảm xúc nhập vai. Anh dự kiến làm việc ở đây đến tháng 6.

'Nam thần màn ảnh Việt' Liên Bỉnh Phát bất ngờ sánh đôi cùng 'Du Phi' Trương Quân Ninh trong dự án điện ảnh của Đài Loan, netizen phấn khích trước visual 'trai xinh gái đẹp' - Ảnh 5

Là người gốc Hoa, Liên Bỉnh Phát thông thạo tiếng Trung, có lợi thế trong giao tiếp và kết nối với các bạn diễn. Nam diễn viên chia sẻ với báo Ngôi Sao: "Dàn diễn viên xứ Đài rất hòa đồng. Tôi cũng bắt nhịp khá nhanh với bạn diễn Trương Quân Ninh vì trước đó, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ hồi tháng Một để trao đổi kịch bản".

Doctor Outsider có tựa tiếng Hoa là Hóa Ngoại Y Chi, được Netflix khởi động năm 2020 nhưng đến nay mới bấm máy. Đây là bộ phim đánh dấu sự hợp tác của 2 thị trường Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam, lấy bối cảnh cuộc sống của người nhập cư và khó khăn của họ tại nơi đất khách quê người.

'Nam thần màn ảnh Việt' Liên Bỉnh Phát bất ngờ sánh đôi cùng 'Du Phi' Trương Quân Ninh trong dự án điện ảnh của Đài Loan, netizen phấn khích trước visual 'trai xinh gái đẹp' - Ảnh 6'Nam thần màn ảnh Việt' Liên Bỉnh Phát bất ngờ sánh đôi cùng 'Du Phi' Trương Quân Ninh trong dự án điện ảnh của Đài Loan, netizen phấn khích trước visual 'trai xinh gái đẹp' - Ảnh 7

Trong phim, Liên Bỉnh Phát vào vai một bác sĩ người Việt sống phi pháp tại Đài Loan nhưng luôn hết mình giúp đỡ các bệnh nhân. Còn Trương Quân Ninh sẽ hóa thân thành một bác sĩ ngoại khoa có con nhỏ bị bệnh nặng. Trong quá trình làm việc, cả hai dần nảy sinh thiện cảm với đối phương và giúp đỡ lẫn nhau. Phim dự kiến sẽ lên sóng vào cuối  năm nay.

 

Dân tình 'choáng' với loạt ảnh 'ngày ấy - bây giờ' của 'Thề Phi' Trương Quân Ninh, nghi án từng 'tút tát nhan sắc'

Dân tình 'choáng' với loạt ảnh 'ngày ấy - bây giờ' của 'Thề Phi' Trương Quân Ninh, nghi án từng 'tút tát nhan sắc'

Những hình ảnh thời còn trẻ của Trương Quân Ninh mới được tiết lộ gần đây, cộng đồng mạng đều không ngờ cô nàng lại có thể "bình thường" đến thế.

Xem thêm
Từ khóa:   Liên Bỉnh Phát Trương Quân Ninh Doctor Outsider Hóa Ngoại Y Chi sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Dân tình 'choáng' với loạt ảnh 'ngày ấy - bây giờ' của 'Thề Phi' Trương Quân Ninh, nghi án từng 'tút tát nhan sắc'

Dân tình 'choáng' với loạt ảnh 'ngày ấy - bây giờ' của 'Thề Phi' Trương Quân Ninh, nghi án từng 'tút tát nhan sắc'

Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh

Dương Mịch đẹp bùng cháy trong tạo hình tóc đỏ rực nhưng lại 'đụng hàng' với Triệu Lệ Dĩnh

'Tình tứ' nhau 'ở đảo' chưa hết hạ nhiệt, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục 'thả thính' nhau trong Đêm hội Weibo khiến dân tình 'rụng tim'

'Tình tứ' nhau 'ở đảo' chưa hết hạ nhiệt, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách tiếp tục 'thả thính' nhau trong Đêm hội Weibo khiến dân tình 'rụng tim'

Trần Duyên của Angelababy và Mã Thiên Vũ bất ngờ tung poster mới sau thời gian dài 'đắp chiếu'

Trần Duyên của Angelababy và Mã Thiên Vũ bất ngờ tung poster mới sau thời gian dài 'đắp chiếu'

Vừa nên duyên với 'tình mới', Ngô Lỗi khó xử trước màn cãi liệu anh chàng dành chemistry ngọt ngào cho Triệu Lộ Tư hay Châu Vũ Đồng nhiều hơn?

Vừa nên duyên với 'tình mới', Ngô Lỗi khó xử trước màn cãi liệu anh chàng dành chemistry ngọt ngào cho Triệu Lộ Tư hay Châu Vũ Đồng nhiều hơn?

Lưu Diệc Phi chính thức nhận tin vui lớn cùng Lý Hiện giữa màn hóa thân thành Queen đêm hội Weibo chưa hạ nhiệt

Lưu Diệc Phi chính thức nhận tin vui lớn cùng Lý Hiện giữa màn hóa thân thành Queen đêm hội Weibo chưa hạ nhiệt

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 34 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê