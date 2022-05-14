Dân tình 'choáng' với loạt ảnh 'ngày ấy - bây giờ' của 'Thề Phi' Trương Quân Ninh, nghi án từng 'tút tát nhan sắc'

Sao quốc tế 14/05/2022 19:00

Những hình ảnh thời còn trẻ của Trương Quân Ninh mới được tiết lộ gần đây, cộng đồng mạng đều không ngờ cô nàng lại có thể "bình thường" đến thế.

Trương Quân Ninh không còn là cái tên xa lạ với hầu hết netizen khi cô nàng được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan". Mặc dù sở hữu vẻ ngoài mong manh, yếu đuối, thế nhưng Trương Quân Ninh chính là một "cường nữ" chính hiệu.

Dân tình 'choáng' với loạt ảnh 'ngày ấy - bây giờ' của 'Thề Phi' Trương Quân Ninh, nghi án từng 'tút tát nhan sắc' - Ảnh 1
Trương Quân Ninh - Ảnh: Internet

 

Vừa có sắc với nhiều vai diễn cổ trang ấn tượng trong những năm gần đây như Từ Huệ trong Võ Mị Nương Truyền Kỳ, Bách Linh Quân trong Liên Minh Quân Sư, Du phi Hải Lan trong Như Ý Truyện,…Bên cạnh đó, gia thế và học vấn của Trương Quân Ninh cũng là yếu tố thu hút sự chú ý của dư luận và khiến ai nấy cũng phải ngưỡng mộ.

Dân tình 'choáng' với loạt ảnh 'ngày ấy - bây giờ' của 'Thề Phi' Trương Quân Ninh, nghi án từng 'tút tát nhan sắc' - Ảnh 2
Du Phi trong Hậu Cung Như Ý  - Ảnh: Internet

 

Trương Quân Ninh sinh ra ở Đức, cha cô là giáo sư của Đại học Quốc gia, mẹ cô là nhà văn thiếu nhi nổi tiếng đồng thời là giảng viên của Đại học Nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đại học Đài Bắc năm 2006, cô tiếp tục thi vào lớp cao học và thành công tốt nghiệp thạc sĩ với số điểm ngất ngưởng 90.5/100 điểm.

Ngoài việc tính tình thiện lương tốt bụng nên được bạn bè và đồng nghiệp vô cùng quý mến, cô nàng còn sở hữu nhan sắc thuần khiết ngọt ngào, dịu dàng đáng yêu. Thế nhưng với những hình ảnh thời còn trẻ của Trương Quân Ninh mới được tiết lộ gần đây, cộng đồng mạng đều không ngờ cô nàng lại có thể "bình thường" đến thế.

Dân tình 'choáng' với loạt ảnh 'ngày ấy - bây giờ' của 'Thề Phi' Trương Quân Ninh, nghi án từng 'tút tát nhan sắc' - Ảnh 3
Cô có tính tình thiện lương tốt bụng nên được bạn bè và đồng nghiệp vô cùng quý mến - Ảnh: Internet

 

Ở độ tuổi 40 tuổi nhưng Trương Quân Ninh vẫn giữ được dáng vẻ xinh đẹp, trẻ trung của mình. Bí quyết giúp cô bảo dưỡng nhan sắc chính là việc tập thể dục mỗi ngày và dậy sớm để chạy bộ, không phải để giảm cân mà là để hình thành thói quen tự giác và có một thân hình đẹp. Tuy nhiên, một số dân mạng gần đây đã tiết lộ các bức ảnh cũ về những ngày đầu học trung học của Trương Quân Ninh, chiếc nhan sắc thời ấy của nữ diễn viên bất ngờ trở thành đề tài gây tranh cãi trong dư luận.

Dân tình 'choáng' với loạt ảnh 'ngày ấy - bây giờ' của 'Thề Phi' Trương Quân Ninh, nghi án từng 'tút tát nhan sắc' - Ảnh 4
Ở độ tuổi 40 tuổi nhưng Trương Quân Ninh vẫn giữ được dáng vẻ xinh đẹp, trẻ trung của mình - Ảnh: Internet

 

Trương Quân Ninh khi ấy với mái tóc buộc gọn gàng và mỉm cười nhẹ, trông rất chững chạc, nhưng so với bây giờ vẫn còn một khoảng cách quá lớn. Lúc đó, đôi mắt của Trương Quân Ninh vẫn là một mí nên mắt tương đối nhỏ, mũi và răng tuy có khác với hiện tại nhưng khí chất lại không khác biệt mấy so với bây giờ. Dù vậy, xét về mặt nhan sắc thì lúc đó, nữ diễn viên trông khác lạ rất nhiều so với hiện tại. Nhiều dân mạng nghi ngờ cô đã “tút tát nhan sắc" để vào giới giải trí.

Dân tình 'choáng' với loạt ảnh 'ngày ấy - bây giờ' của 'Thề Phi' Trương Quân Ninh, nghi án từng 'tút tát nhan sắc' - Ảnh 5
Dân tình 'choáng' với loạt ảnh 'ngày ấy - bây giờ' của 'Thề Phi' Trương Quân Ninh, nghi án từng 'tút tát nhan sắc' - Ảnh 6
Nhan sắc ngày ấy của Trương Quân Ninh khác xa hiện tại - Ảnh: Internet 

 

Tuy nhiên đối với những vấn đề này, Trương Quân Ninh thường không mấy để tâm. Bởi lẽ, khi còn nhỏ, cô nàng hoàn toàn chuyên tâm vào việc học chứ không hề nghĩ đến chăm chút bản thân. Chỉ đến khi thực sự trưởng thành, cô mới bắt đầu quan tâm đến việc dưỡng da và rèn luyện thân thể. Có lẽ đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đáng kể về nhan sắc của nàng mỹ nhân này.

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