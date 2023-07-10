Người tình kém tuổi của Mã Cảnh Đào bị chỉ trích vì tỏ thái độ chê bai 2 vợ cũ của bạn trai

Bạn gái mới của tài tử Mã Cảnh Đào bị nhiều chỉ trích trên mạng xã hội sau khi có những bình phẩm về hai vợ cũ của anh.

Một tài khoản Weibo chiều 9/7 đăng ảnh bên diễn viên Mã Cảnh Đào và xác nhận mối quan hệ giữa hai người. Cô gái viết: 'Thần tượng Mã Cảnh Đào giờ đã trở thành người yêu tôi! Anh là diễn viên giỏi nhất, xuất sắc nhất! Mùa hè tuổi thơ biết bao kỷ niệm. Em không ngại anh đã ly hôn hai lần, bởi vì họ không biết cách trân trọng anh, em hiểu'. Cô gái được cho là tình mới của Mã Cảnh Đào Trong bức ảnh được chia sẻ, Mã Cảnh Đào ôm cô gái trẻ, cả hai đều rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhiều người phỏng đoán ảnh chụp trong bữa tiệc được tổ chức cho cô gái.

Theo Sinchew, tài khoản của cô gái không chỉ thường xuyên tương tác với Mã Cảnh Đào mà còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh với nam diễn viên và chó cưng của anh, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai người, dẫn đến đồn đoán rằng họ đã sống thử. Mã Cảnh Đào và bạn gái mới Sau bài viết công khai mối quan hệ của cô gái, khán giả vào chế giễu, công kích cô kịch liệt, nói rằng cô "chưa trải đời", "EQ quá thấp"... vì chê hai vợ trước của nam diễn viên không biết trân trọng anh. Thậm chí, một bình luận chỉ ra: 'Cô tin vào sự quyến rũ của chính mình, cho rằng mình có thể trói chặt trái tim người đàn ông này. Rõ ràng là EQ quá thấp, cô nói như thể hai người trước đều là kẻ không ra gì, chỉ có cô là người phụ nữ tốt và hiểu biết. Sự thật là cô chưa chắc là bến đỗ cuối cùng, không sớm thì muộn cô cũng hối hận'.

Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích bạn gái mới của Mã Cảnh Đào vì phát ngôn về vợ cũ của bạn trai Trước sự chỉ trích của mọi người, cô gái chiều 9/7 tiếp tục có bài viết bảo vệ chính kiến. Cô nói: 'Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè và họ đều cảm thấy tiếc cho việc tôi bị bắt nạt trên mạng. Tôi đã nói với họ không sao đâu, vì tôi sẽ không đọc bình luận từ những người lạ không hiểu rõ về tôi. Hãy là chính mình và có lương tâm trong sáng! Hãy chân thành và không đòi hỏi gì khi yêu một người đàn ông xứng đáng với tình yêu, đồng thời nhận được sự ủng hộ của bạn bè xung quanh. Sự công nhận và chúc phúc là đủ. Anh ấy là thần tượng yêu thích khi tôi còn nhỏ. Anh ấy đã lưu dấu rất nhiều hình ảnh đẹp trên màn ảnh được thế hệ chúng tôi ghi nhớ sâu sắc. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có được mối quan hệ này, vì ngoài đời anh ấy thực sự là một người đàn ông tốt. Đời người chỉ có mấy mùa thu, hãy trân trọng từng phút từng giây để được yêu người mình yêu. Yêu anh, tôi không ham muốn, không mưu cầu, miễn là anh hạnh phúc'. Ảnh minh họa: Internet Từng là cái tên đình đám của được yêu mến của điện ảnh Hoa ngữ, Mã Cảnh Đào ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm kiếm hiệp kinh điển như Lệnh Hồ Xung trong Tiếu ngạo giang hồ đóng cùng Phạm Văn Phương, Trương Vô Kỵ bản Ỷ thiên đồ long ký 1994 (hợp tác với Châu Hải My, Diệp Đồng), Đinh Dẫn phim Thục sơn kỳ hiệp. Ngoài ra, nam diễn viên sinh năm 1962 còn xuất hiện trong nhiều phim tình cảm như Mai hoa lạc, Ngọn cỏ ven sông. Vài năm trở lại đây, Mã Cảnh Đào không nhận được nhiều lời mời đóng phim. Anh duy trì cuộc sống bằng cách nhận lời hát hội chợ, biểu diễn tại trung tâm thương mại. Về đời tư, nam diễn viên trải qua hai cuộc hôn nhân nhưng đều nhanh chóng tan vỡ.

Ngoại hình của 'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào ở tuổi 61: Nhan sắc xuống cấp, trông như ông lão Ở tuổi 61, Mã Cảnh Đào xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ trong livestream mới đây. Ngoại hình "xuống cấp" của nam thần đình đám một thời khiến nhiều khán giả khó nhận ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-tinh-kem-tuoi-cua-ma-canh-ao-bi-chi-trich-vi-to-thai-o-che-bai-2-vo-cu-cua-ban-trai-600300.html