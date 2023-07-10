Say đắm trước gu thời trang của 'mỹ nhân không tuổi' Trương Bá Chi

Sao quốc tế 10/07/2023 09:03

Trương Bá Chi hiện tại rất đắt show thời trang, quảng cáo, còn được các tạp chí khen phong cách, thần thái sang trọng tuổi 43.

Từ đầu năm đến nay, Trương Bá Chi liên tục dự sự kiện của các nhà mốt. Hồi đầu tháng, người đẹp dự show Bvlgari tổ chức ở Pháp. Trang Sina nhận xét Bá Chi toát vẻ mặn mà, sang trọng, được tôn vóc dáng với thiết kế ôm sát. 

Say đắm trước gu thời trang của 'mỹ nhân không tuổi' Trương Bá Chi - Ảnh 1
 Bá Chi toát vẻ mặn mà, sang trọng, được tôn vóc dáng với thiết kế ôm sát

Diễn viên thường xuất hiện với trang phục đơn sắc, không cầu kỳ kiểu dáng. Khi giao lưu fan ở Trùng Khánh, Trung Quốc hôm 4/7, cô chọn váy ngắn tua rua. 

Say đắm trước gu thời trang của 'mỹ nhân không tuổi' Trương Bá Chi - Ảnh 2
Nhan sắc gây thương nhớ của Trương Bá Chi trong chiếc váy tua rua 

Trương Bá Chi được các nhà mốt quốc tế đánh giá cao ở thần thái, sự chuyên nghiệp. Trên On, cô cho biết mỗi sáng rèn thể lực khoảng hai tiếng, sau đó đi làm. Vận động giúp cô khỏe khoắn, tràn năng lượng khi đứng trước ống kính. 

Say đắm trước gu thời trang của 'mỹ nhân không tuổi' Trương Bá Chi - Ảnh 3
Chăm chỉ rèn luyện chính là bí quyết giúp Trương Bá Chi giữ được vẻ đẹp thanh xuân 

Theo HK01, kể từ khi tham gia chương trình thực tế Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 2, danh tiếng của Trương Bá Chi bùng nổ trở lại và cô liên tục được săn đón ở đại lục. Sau thời gian bận rộn làm việc, người đẹp về Hồng Kông từ cuối năm ngoái. Nữ diễn viên dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc ba con trai. Gần đây, cô mới trở lại đại lục làm việc. 

Say đắm trước gu thời trang của 'mỹ nhân không tuổi' Trương Bá Chi - Ảnh 4
Danh tiếng của Trương Bá Chi bùng nổ trở lại sau chương trình Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng 2 

Dù đã không đóng phim trong nhiều năm và ít xuất hiện hơn trước nhưng độ nổi tiếng của mỹ nhân U50 vẫn không hề giảm sút, điều đó được thể hiện rõ qua số lượt xem và tỉ lệ tương tác trong buổi livestream bán hàng của cô. Sohu tiết lộ thống kê cho thấy mỗi buổi phát sóng đã thu hút gần 55 triệu lượt xem, có thời điểm livestream của người đẹp 8X có tới 850.000 người theo dõi cùng lúc. 

Say đắm trước gu thời trang của 'mỹ nhân không tuổi' Trương Bá Chi - Ảnh 5
Dù ít tham gia đóng phim nhưng sức hút vẫn không hề giảm sút

Được biết, Trương Bá Chi tích cực luyện tập thể dục, điều chỉnh chế độ ăn uống để cải thiện vóc dáng. Người đẹp cũng dành thời gian bơi lội, vừa để rèn luyện sức khỏe vừa có thời gian vui chơi cùng các con. 

Say đắm trước gu thời trang của 'mỹ nhân không tuổi' Trương Bá Chi - Ảnh 6
 Trương Bá Chi chia sẻ cô có nhiều người theo đuổi nhưng bản thân rất chọn lọc trong việc hẹn hò

Sau khi ly hôn Tạ Đình Phong năm 2011, nhiều người cũng tò mò đời sống tình cảm của Trương Bá Chi. Trong chương trình Life is Beautiful 2 phát sóng hồi cuối năm 2021, ngôi sao Hồng Kông tâm sự rằng cô có nhiều người theo đuổi nhưng bản thân rất chọn lọc trong việc hẹn hò. Người đẹp 8X nói cô muốn tìm được một người thực sự hòa hợp với mình, không xét nét những điều vụn vặt cũng chẳng bận tâm nếu cô không trang điểm. 'Tôi muốn một quan hệ mà tôi không phải lo lắng về những thứ nhỏ nhặt', sao nữ bộc bạch. 

 

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