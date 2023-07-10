Bất ngờ trước cách dưỡng nhan giữ mãi thanh xuân của 'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình

Nghệ sĩ năm nay 65 tuổi, hoạt động sôi nổi với vai trò biên đạo, giám đốc nghệ thuật, quản lý công ty lĩnh vực tổ chức biểu diễn. Thi thoảng, Dương Lệ Bình diễn phụ trong các chương trình của đoàn kịch, gây trầm trồ vì vóc dáng, độ dẻo dai ở tuổi lục tuần. Theo Sina, Dương Lệ Bình làm việc cường độ cao, không khác các nghệ sĩ tuổi đôi mươi.

Nhắc đến Dương Lệ Bình , bà là một ngôi sao vô cùng tài năng và xinh đẹp của Cbiz, được công chúng biết đến trên nhiều lĩnh vực. Ở độ tuổi "xế chiều", Dương Lệ Bình vẫn chăm chỉ cống hiến cho nghệ thuật.

Nhiều khán giả cũng rất quan tâm lối sống, cách ăn uống, làm đẹp của Dương Lệ Bình. Bà cho biết cuốn sách "gối đầu giường" là Bản thảo cương mục do Lý Thời Trân biên soạn thế kỷ 16, đầu thời Minh. Nghệ sĩ nói: 'Tôi thường áp dụng chỉ dẫn trong sách để ăn gì, không ăn gì, ăn gì dưỡng tóc, ăn gì dưỡng nhan. Ngoài ra, tôi vận động nhiều và hay uống sữa đậu nành'.

Trên trang Chengdu Shangbao, Dương Lệ Bình nói sức khỏe tốt, chưa từng bị thương khi theo nghiệp múa, trừ lần bị rạn xương khi luyện tập thời bé. Nghệ sĩ cho rằng điệu múa của bà không khó, không tốn nhiều sức lực, không có nhiều động tác gây áp lực cho vùng eo.

Nghệ sĩ áp dụng Bản thảo cương mục do Lý Thời Trân biên soạn thế kỷ 16 để chăm sóc sức khỏe

Lý Thời Trân (1518-1593) là nhà y dược học nổi tiếng Trung Quốc, cuốn Bản thảo cương mục của ông được thực hiện trong 27 năm, viết về công dụng trong Đông y của các loại thảo dược. Sách từng được dịch sang tiếng Nhật, Anh, Pháp, Italy, Nga, Đức...

Dương Lệ Bình cho biết một trong món ăn dưỡng nhan của bà là nước hầm táo đỏ và kỷ tử. Buổi tối trước khi ngủ, nghệ sĩ lấy bảy quả táo đỏ to, khoét bảy lỗ để nhét hạt kỷ tử vào trong, ngâm trong nước ấm qua đêm. Sáng hôm sau, bà đun nước trong khoảng nửa tiếng, để nguội, uống nước hầm. Theo Dương Lệ Bình, cách này tốt cho nội tiết tố nữ.

Vóc dáng đáng mơ ước của nữ nghệ sĩ

Nghệ sĩ cho biết ăn ngày ba bữa, đồ ăn đơn giản nhưng chưa từng nhịn ăn. Bà cho rằng ăn chay là cách giảm cân hiệu quả và có thể áp dụng lâu dài. Dương Lệ Bình nói hiện trên mạng, nhiều người đăng các bài viết "khẩu phần ăn của Dương Lệ Bình" nhưng hầu hết không đúng sự thật. Chỉ có một điều đúng là bà không ăn cơm hàng chục năm qua.

Đời thường, Dương Lệ Bình ít dùng sản phẩm trang điểm, không tới tiệm spa và chỉ dưỡng da cơ bản, không cầu kỳ. Bà nói đó là lý do không nhận quảng cáo mỹ phẩm. Nhiều người gọi nghệ sĩ là "tiên nữ, không tuổi" nhưng Dương Lệ Bình không đồng tình cách gọi này.

Dương Lệ Bình ít dùng sản phẩm trang điểm, không tới tiệm spa và chỉ dưỡng da cơ bản

Dương Lệ Bình sinh năm 1958, quê ở Vân Nam (Trung Quốc). Ngay từ nhỏ, cha mẹ ly hôn để lại bà cùng 3 người em nhỏ. Vì hoàn cảnh khó khăn, bản thân bà khởi nghiệp với nghề múa xuất phát từ đam mê chứ không theo một trường lớp dạy học bài bản nào cả.

Thành công vang dội ở lĩnh vực múa đã đưa tên tuổi Dương Lệ Bình vô cùng nổi tiếng. Năm 2002, bà thử sức với vai trò làm diễn viên trong vai ma nữ Mai Siêu Phong phim Anh hùng xạ điêu. Sau bộ phim này, Dương Lệ Bình không tham gia diễn xuất với lí do: 'Tôi và nghề diễn không có nhiều duyên nợ'.

Dương Lệ Bình đến nay vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật múa mặc dù đã bước sang tuổi 63

Dương Lệ Bình đến nay vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật múa mặc dù đã bước sang tuổi 65 vì đây là niềm đam mê từ nhỏ. Tuy nhiên, khán giả hiếm khi thấy bà hoạt động trong showbiz hơn xưa, vì giờ đây, điều quan trọng nhất đối với bà là cuộc sống yên bình và quản lý trường dạy múa của riêng mình.