Bất ngờ trước cách dưỡng nhan giữ mãi thanh xuân của 'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình

Sao quốc tế 10/07/2023 09:25

Dương Lệ Bình, "Chim công làng múa" Trung Quốc, áp dụng kiến thức trong sách thời Minh để dưỡng nhan, duy trì sức khỏe.

Nhắc đến Dương Lệ Bình, bà là một ngôi sao vô cùng tài năng và xinh đẹp của Cbiz, được công chúng biết đến trên nhiều lĩnh vực. Ở độ tuổi "xế chiều", Dương Lệ Bình vẫn chăm chỉ cống hiến cho nghệ thuật.

Nghệ sĩ năm nay 65 tuổi, hoạt động sôi nổi với vai trò biên đạo, giám đốc nghệ thuật, quản lý công ty lĩnh vực tổ chức biểu diễn. Thi thoảng, Dương Lệ Bình diễn phụ trong các chương trình của đoàn kịch, gây trầm trồ vì vóc dáng, độ dẻo dai ở tuổi lục tuần. Theo Sina, Dương Lệ Bình làm việc cường độ cao, không khác các nghệ sĩ tuổi đôi mươi. 

Bất ngờ trước cách dưỡng nhan giữ mãi thanh xuân của 'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình - Ảnh 1
Ở độ tuổi "xế chiều", Dương Lệ Bình vẫn chăm chỉ cống hiến cho nghệ thuật

Trên trang Chengdu Shangbao, Dương Lệ Bình nói sức khỏe tốt, chưa từng bị thương khi theo nghiệp múa, trừ lần bị rạn xương khi luyện tập thời bé. Nghệ sĩ cho rằng điệu múa của bà không khó, không tốn nhiều sức lực, không có nhiều động tác gây áp lực cho vùng eo.

Nhiều khán giả cũng rất quan tâm lối sống, cách ăn uống, làm đẹp của Dương Lệ Bình. Bà cho biết cuốn sách "gối đầu giường" là Bản thảo cương mục do Lý Thời Trân biên soạn thế kỷ 16, đầu thời Minh. Nghệ sĩ nói: 'Tôi thường áp dụng chỉ dẫn trong sách để ăn gì, không ăn gì, ăn gì dưỡng tóc, ăn gì dưỡng nhan. Ngoài ra, tôi vận động nhiều và hay uống sữa đậu nành'.

Bất ngờ trước cách dưỡng nhan giữ mãi thanh xuân của 'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình - Ảnh 2
Nghệ sĩ áp dụng Bản thảo cương mục do Lý Thời Trân biên soạn thế kỷ 16 để chăm sóc sức khỏe 

Lý Thời Trân (1518-1593) là nhà y dược học nổi tiếng Trung Quốc, cuốn Bản thảo cương mục của ông được thực hiện trong 27 năm, viết về công dụng trong Đông y của các loại thảo dược. Sách từng được dịch sang tiếng Nhật, Anh, Pháp, Italy, Nga, Đức...

Dương Lệ Bình cho biết một trong món ăn dưỡng nhan của bà là nước hầm táo đỏ và kỷ tử. Buổi tối trước khi ngủ, nghệ sĩ lấy bảy quả táo đỏ to, khoét bảy lỗ để nhét hạt kỷ tử vào trong, ngâm trong nước ấm qua đêm. Sáng hôm sau, bà đun nước trong khoảng nửa tiếng, để nguội, uống nước hầm. Theo Dương Lệ Bình, cách này tốt cho nội tiết tố nữ.

Bất ngờ trước cách dưỡng nhan giữ mãi thanh xuân của 'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình - Ảnh 3
Vóc dáng đáng mơ ước của nữ nghệ sĩ 

Nghệ sĩ cho biết ăn ngày ba bữa, đồ ăn đơn giản nhưng chưa từng nhịn ăn. Bà cho rằng ăn chay là cách giảm cân hiệu quả và có thể áp dụng lâu dài. Dương Lệ Bình nói hiện trên mạng, nhiều người đăng các bài viết "khẩu phần ăn của Dương Lệ Bình" nhưng hầu hết không đúng sự thật. Chỉ có một điều đúng là bà không ăn cơm hàng chục năm qua.

Đời thường, Dương Lệ Bình ít dùng sản phẩm trang điểm, không tới tiệm spa và chỉ dưỡng da cơ bản, không cầu kỳ. Bà nói đó là lý do không nhận quảng cáo mỹ phẩm. Nhiều người gọi nghệ sĩ là "tiên nữ, không tuổi" nhưng Dương Lệ Bình không đồng tình cách gọi này.

Bất ngờ trước cách dưỡng nhan giữ mãi thanh xuân của 'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình - Ảnh 4
Dương Lệ Bình ít dùng sản phẩm trang điểm, không tới tiệm spa và chỉ dưỡng da cơ bản

Dương Lệ Bình sinh năm 1958, quê ở Vân Nam (Trung Quốc). Ngay từ nhỏ, cha mẹ ly hôn để lại bà cùng 3 người em nhỏ. Vì hoàn cảnh khó khăn, bản thân bà khởi nghiệp với nghề múa xuất phát từ đam mê chứ không theo một trường lớp dạy học bài bản nào cả.

Thành công vang dội ở lĩnh vực múa đã đưa tên tuổi Dương Lệ Bình vô cùng nổi tiếng. Năm 2002, bà thử sức với vai trò làm diễn viên trong vai ma nữ Mai Siêu Phong phim Anh hùng xạ điêu. Sau bộ phim này, Dương Lệ Bình không tham gia diễn xuất với lí do: 'Tôi và nghề diễn không có nhiều duyên nợ'.

Bất ngờ trước cách dưỡng nhan giữ mãi thanh xuân của 'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình - Ảnh 5
Dương Lệ Bình đến nay vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật múa mặc dù đã bước sang tuổi 63

Dương Lệ Bình đến nay vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật múa mặc dù đã bước sang tuổi 65 vì đây là niềm đam mê từ nhỏ. Tuy nhiên, khán giả hiếm khi thấy bà hoạt động trong showbiz hơn xưa, vì giờ đây, điều quan trọng nhất đối với bà là cuộc sống yên bình và quản lý trường dạy múa của riêng mình. 

Bộ móng dài của 'chim công làng múa' Dương Lệ Bình khiến cộng đồng mạng dấy lên làn sóng tranh cãi

Bộ móng dài của 'chim công làng múa' Dương Lệ Bình khiến cộng đồng mạng dấy lên làn sóng tranh cãi

Mới đây, khán giả bình luận về bộ móng tay quá dài của 'chim công làng múa' Dương Lệ Bình với những lời lẽ khá gay gắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Lệ Bình chim công làng múa Dương Lệ Bình Tin tức giải trí Tin Sao bản tin sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Bộ móng dài của 'chim công làng múa' Dương Lệ Bình khiến cộng đồng mạng dấy lên làn sóng tranh cãi

Bộ móng dài của 'chim công làng múa' Dương Lệ Bình khiến cộng đồng mạng dấy lên làn sóng tranh cãi

Dương Lệ Bình - 'mỹ nhân không tuổi' nhuận sắc, tươi trẻ ở tuổi U70 nhờ bí quyết siêu 'lạ'

Dương Lệ Bình - 'mỹ nhân không tuổi' nhuận sắc, tươi trẻ ở tuổi U70 nhờ bí quyết siêu 'lạ'

Điệu múa chim công của Dương Lệ Bình nhận 'gạch đá' vì động tác gợi dục khiến khán giả 'nóng mắt'

Điệu múa chim công của Dương Lệ Bình nhận 'gạch đá' vì động tác gợi dục khiến khán giả 'nóng mắt'

'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình vướng ồn ào vì điệu múa bị gắn mác 'gợi dục'

'Chim công làng múa' Dương Lệ Bình vướng ồn ào vì điệu múa bị gắn mác 'gợi dục'

'Mai Siêu Phong' Dương Lệ Bình mệt mỏi vì Covid-19 nhưng vẫn gắng gượng biểu diễn

'Mai Siêu Phong' Dương Lệ Bình mệt mỏi vì Covid-19 nhưng vẫn gắng gượng biểu diễn

Say đắm trước gu thời trang của 'mỹ nhân không tuổi' Trương Bá Chi

Say đắm trước gu thời trang của 'mỹ nhân không tuổi' Trương Bá Chi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 47 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 17 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 13 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn