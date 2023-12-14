Cho tới thời điểm hiện tại, Mã Cảnh Đào vẫn bàng hoàng, thẫn thờ khi hay tin Châu Hải My qua đời.

Trên Bjnews ngày 13/12 đưa tin, Mã Cảnh Đào vẫn bàng hoàng, thẫn thờ khi hay tin Châu Hải My qua đời. Anh không ngờ lần này nói về cô trong hoàn cảnh bạn diễn đã ở thế giới khác. Mã Cảnh Đào cảm thấy cảnh tượng thời đóng phim chung dù đã 30 năm nhưng rõ ràng như mới ngày hôm qua.

Phim ghi hình ở Đài Loan năm 1993, Mã Cảnh Đào đóng Trương Vô Kỵ - thiếu hiệp vốn có mối tình đẹp với Chu Chỉ Nhược (Châu Hải My đóng). Nhưng Chu Chỉ Nhược ghen tuông, ra tay hiểm độc với các cô gái khác để giữ Trương Vô Kỵ cho riêng mình. Tác phẩm ra mắt năm 1994, được nhà văn Kim Dung khen ngợi, đặc biệt diễn xuất và ngoại hình của Châu Hải My.

Sau phim này, Mã Cảnh Đào tái hợp Châu Hải My ở phim Kim sinh kim thế (1996). Mã Cảnh Đào cho biết vẫn thích gọi Hải My bằng tên các nhân vật cô từng đóng chung với anh.

Châu Hải My qua đời hôm 11/12 sau thời gian điều trị không hiệu quả và thông tin này được phòng làm việc của nữ diễn viên 57 tuổi công bố một ngày sau đó.

Hiện những thông tin liên quan đến sự ra đi đột ngột của Châu Hải My vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Bạn bè của nữ diễn viên tiết lộ những năm qua cô âm thầm sống chung với bệnh lupus ban đỏ, gặp chứng tiểu cầu thấp, thể lực suy yếu. Tuy nhiên, sao phim Mối tình nồng thắm không đề cập đến bệnh tật mà chỉ chia sẻ những hình ảnh tích cực lên mạng xã hội

Theo nhiều nguồn tin thân cận, từ tuần trước sức khỏe của minh tinh 57 tuổi đã giảm sút rõ rệt, cô ho nhiều, khó thở và phải dùng máy thở oxy tại nhà riêng. Đêm trước khi được đưa đến bệnh viện, triệu chứng khó thở của nữ diễn viên trở nên nghiêm trọng hơn.

Đến nay, ngoài thông báo Châu Hải My qua đời, phòng làm việc và gia đình cố nghệ sĩ chưa đưa ra thêm bất kỳ thông tin nào liên quan.

Hé lộ bệnh án của Châu Hải My: Cơ thể đầy vết bầm tím, không còn khả năng cứu chữa khi nằm viện Theo hồ sơ y tế lan truyền trên mạng xã hội, Châu Hai· có tiền sử tăng huyết áp và bệnh lupus ban đỏ hệ thống, đồng thời bị ho và khó thở trong tuần trước khi qua đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-vo-ky-ma-canh-ao-van-bang-hang-truoc-tin-chu-chi-nhuoc-chau-hai-my-qua-oi-637652.html