'Nàng Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My từng dự thi hoa hậu, nhan sắc kiều diễm khiến dân tình tiếc nuối

Sao quốc tế 13/12/2023 11:10

Tối 12/12, công ty quản lý của Châu Hải My đã xác nhận nữ diễn viên qua đời ở tuổi 57. Nguyên nhân là việc điều trị bệnh tình không hiệu quả.

Vào tối ngày 12/12, người hâm mộ được phen bàng hoàng và xót xa khi trang tin QQ bất ngờ đưa tin Châu Hải My bất ngờ qua đời, hưởng dương 57 tuổi. Dù trước đó, thời điểm gần nhất (ngày 9/12) nữ diễn viên vẫn cập nhật những hoạt động đời thường. Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau thương này hiện vẫn chưa được tiết lộ.

'Nàng Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My từng dự thi hoa hậu, nhan sắc kiều diễm khiến dân tình tiếc nuối - Ảnh 1

Châu Hải My từng ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Cô được đánh giá là một trong những thí sinh có gương mặt khả ái, thanh tú và được dự đoán sẽ đăng quang ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, Châu Hải My lại không giành được chiến thắng chung cuộc.

 

Với nhan sắc thu hút vốn có đã giúp Châu Hải My "nở rộ" trong sự nghiệp diễn xuất. Vai diễn đầu tiên đưa tên tuổi của nữ diễn viên đến gần hơn với công chúng chính là nhân vật Dương Cửu Muội trong tác phẩm Dương gia tướng.

'Nàng Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My từng dự thi hoa hậu, nhan sắc kiều diễm khiến dân tình tiếc nuối - Ảnh 2'Nàng Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My từng dự thi hoa hậu, nhan sắc kiều diễm khiến dân tình tiếc nuối - Ảnh 3'Nàng Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My từng dự thi hoa hậu, nhan sắc kiều diễm khiến dân tình tiếc nuối - Ảnh 4'Nàng Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My từng dự thi hoa hậu, nhan sắc kiều diễm khiến dân tình tiếc nuối - Ảnh 5

Sau dự án này, tên tuổi của Châu Hải My phất lên như "diều gặp gió". Cô liên tục góp mặt vào những dự án ấn tượng, trở thành bạn diễn của nhiều nam thần đình đám tại làng giải trí Hoa Ngữ. Không những vậy, tên tuổi của Châu Hải My còn gắn liền với danh hiệu như "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh".

'Nàng Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My từng dự thi hoa hậu, nhan sắc kiều diễm khiến dân tình tiếc nuối - Ảnh 6'Nàng Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My từng dự thi hoa hậu, nhan sắc kiều diễm khiến dân tình tiếc nuối - Ảnh 7'Nàng Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My từng dự thi hoa hậu, nhan sắc kiều diễm khiến dân tình tiếc nuối - Ảnh 8

Trong những năm qua, nữ diễn viên sống một mình tại một biệt thự ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc). Cô chọn cuộc sống độc thân, không kết hôn và sinh con.

Cố nghệ sĩ dành hết tình yêu cho thú cưng. Bạn bè của nữ diễn viên tiết lộ với tờ Sina, cô nuôi 2 chú cún, 2 con mèo, một con nhím và một con thỏ để bầu bạn.

Trước khi mất, Châu Hải My từng bày tỏ hy vọng gia đình, bạn bè có thể yêu thương hoặc chấp nhận chăm sóc những thú cưng của cô nếu người đẹp gặp chuyện chẳng lành. Bạn bè của Châu Hải My cho hay, sự ra đi đột ngột của Châu Hải My khiến mẹ nữ diễn viên đau đớn. Song, bà vẫn cố nén nỗi đau để lo hậu sự cho con gái. 

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