Tối 12/12, đại diện công ty quản lý của Châu Hải My cho biết diễn viên qua đời vào ngày 11/12 vì bệnh tật. Người đại diện viết: "Mong thiên đường không có bệnh tật, mong kiếp sau chúng ta gặp lại". Mẹ của Châu Hải My viết trong bản thông cáo do công ty quản lý công bố: "Hải My thân yêu, mong con luôn được vui vẻ. Gia đình tự hào về con".

Tối 12/12, đại diện công ty quản lý của Châu Hải My cho biết diễn viên qua đời vào ngày 11/12 vì bệnh tật.

Theo đó, nữ diễn viên được phát hiện ngất tại nhà riêng ở Bắc Kinh hôm 11/12, sau đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Cô được các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi, hưởng dương 57 tuổi.