Theo đó, nữ diễn viên được phát hiện ngất tại nhà riêng ở Bắc Kinh hôm 11/12, sau đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Cô được các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi, hưởng dương 57 tuổi.

Tối 12/12, đại diện công ty quản lý của Châu Hải My cho biết diễn viên qua đời vào ngày 11/12 vì bệnh tật. Người đại diện viết: "Mong thiên đường không có bệnh tật, mong kiếp sau chúng ta gặp lại". Mẹ của Châu Hải My viết trong bản thông cáo do công ty quản lý công bố: "Hải My thân yêu, mong con luôn được vui vẻ. Gia đình tự hào về con".

Trước đó, sáng 12/12, nhà phê bình phim Đàm Phi cùng những người thân thiết của Châu Hải My lên tiếng đính chính tin đồn là sai sự thật làm dịu bớt làn sóng rúng động suốt đêm 11/12. Nhưng đến tối 12/12, Châu Hải My qua đời đã không còn là tin đồn.

Ngay khi thông tin Châu Hải My qua đời được phòng làm việc xác nhận, mạng xã hội xứ Trung đã được một cơn dậy sóng. Thậm chí nhiều người cũng vô cùng bàng hoàng khi vào ngày 9/12, Châu Hải My vẫn chia sẻ hoạt động hàng ngày của mình với người hâm mộ.

Châu Hải My sinh năm 1966 ở Hong Kong, gia nhập đài TVB năm 1985, lưu dấu ấn qua loạt phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994 (vai Chu Chỉ Nhược), Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào tình, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương,...

Thời trẻ, Châu Hải My vốn là người đẹp nức tiếng của giới giải trí Hong Kong, Trung Quốc và không thiếu người theo đuổi. Năm 22 tuổi, diễn viên kết hôn với tài tử Lữ Lương Vỹ tại Mỹ. Nhưng chỉ sau một năm chung sống, nữ diễn viên chủ động đệ đơn ly dị. Sau khi chia tay Lữ Lương Vỹ, Châu Hải My trải qua ba năm dằn vặt, đau khổ, dần mới thoát khỏi sự tổn thương.

Châu Hải My được mệnh danh là "nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh"

Thời trẻ, Châu Hải My vốn là người đẹp nức tiếng của giới giải trí Hong Kong, Trung Quốc.

Cô không thiếu người theo đuổi.

Năm 22 tuổi, diễn viên kết hôn với tài tử Lữ Lương Vỹ tại Mỹ.

Năm 1994, Châu Hải My hẹn hò một huấn luyện viên bơi lội kiêm diễn viên, tuy nhiên cũng chỉ là một cuộc tình chóng vánh. Tới 1997, có nguồn tin nữ diễn viên yêu một nam diễn viên Nhật Bản đã có gia đình. Châu Hải My còn có một mối tình chóng đến chóng đi với Ngũ Sĩ Vinh - giám đốc điều hành của Dickson Group, rồi hẹn hò với trợ lý của một đạo diễn đài ATV...

Đến năm 2000, cô yêu một kiến trúc sư kém bảy tuổi, còn cùng anh sang Đại lục sống. Sau 12 năm chung sống, họ chia tay năm 2016 do Hải My không muốn kết hôn, càng không muốn sinh con. Từ đó đến nay, Châu Hải My lựa chọn sống một mình không có con cái, người thân, chỉ có một vài chú chó làm bạn.

Năm 2022, khi tham gia một show truyền hình và được hỏi quan điểm cá nhân về các mối quan hệ, cô cho biết rất thích cuộc sống độc thân thay vì ràng buộc bởi yêu đương, kết hôn, sinh con. Bị hỏi về chuyện để lại tài sản thừa kế cho ai, cô thẳng thắn chia sẻ: "Gia đình tôi đâu có ngai vàng để thừa kế".

Trong một lần khác, Châu Hải My khẳng định cô không cần đàn ông vẫn sống vui vẻ: "Không có tình yêu cũng có thể sống thật vui vẻ, không nhất định phải tìm một người đàn ông cho vướng tay vướng chân. Không có chuẩn mực nào cho hạnh phúc, có rất nhiều cách để sống vui vẻ. Ngày bạn thích là ngày đẹp nhất, cách bạn thích là cách sống tốt nhất".

Cô rất thích cuộc sống độc thân thay vì ràng buộc bởi yêu đương, kết hôn, sinh con.

Gần 40 năm làm việc trong giới giải trí, Châu Hải My đã sở hữu khối tài sản lên đến hơn 100 triệu NDT (gần 14 triệu USD), trong đó gồm một bất động sản lớn ở quận Tín Nghĩa, Bắc Kinh - nơi cô ở trong những ngày cuối đời, cùng nhiều bất động sản.