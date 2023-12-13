"Nàng Chu Chỉ Nhược" Châu Hải My xinh đẹp nhưng lận đận tình duyên: Cả đời được vô số đàn ông theo đuổi, cuối cùng chết trong cô độc

Sao quốc tế 13/12/2023 09:16

Từ năm 2016, Châu Hải My đã theo trường phái độc thân, không tôn thờ hôn nhân và không hẹn hò một ai.

Tối 12/12, đại diện công ty quản lý của Châu Hải My cho biết diễn viên qua đời vào ngày 11/12 vì bệnh tật. Người đại diện viết: "Mong thiên đường không có bệnh tật, mong kiếp sau chúng ta gặp lại". Mẹ của Châu Hải My viết trong bản thông cáo do công ty quản lý công bố: "Hải My thân yêu, mong con luôn được vui vẻ. Gia đình tự hào về con".

'Nàng Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My xinh đẹp nhưng lận đận tình duyên: Cả đời được vô số đàn ông theo đuổi, cuối cùng chết trong cô độc - Ảnh 1
Tối 12/12, đại diện công ty quản lý của Châu Hải My cho biết diễn viên qua đời vào ngày 11/12 vì bệnh tật.

Theo đó, nữ diễn viên được phát hiện ngất tại nhà riêng ở Bắc Kinh hôm 11/12, sau đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Cô được các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi, hưởng dương 57 tuổi.

'Nàng Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My xinh đẹp nhưng lận đận tình duyên: Cả đời được vô số đàn ông theo đuổi, cuối cùng chết trong cô độc - Ảnh 2
 Cô được các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Ngay khi thông tin Châu Hải My qua đời được phòng làm việc xác nhận, mạng xã hội xứ Trung đã được một cơn dậy sóng. Thậm chí nhiều người cũng vô cùng bàng hoàng khi vào ngày 9/12, Châu Hải My vẫn chia sẻ hoạt động hàng ngày của mình với người hâm mộ.

Trước đó, sáng 12/12, nhà phê bình phim Đàm Phi cùng những người thân thiết của Châu Hải My lên tiếng đính chính tin đồn là sai sự thật làm dịu bớt làn sóng rúng động suốt đêm 11/12. Nhưng đến tối 12/12, Châu Hải My qua đời đã không còn là tin đồn.

Châu Hải My sinh năm 1966 ở Hong Kong, gia nhập đài TVB năm 1985, lưu dấu ấn qua loạt phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1994 (vai Chu Chỉ Nhược), Nghĩa bất dung tìnhThiên địa hào tìnhVõ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương,...

Thời trẻ, Châu Hải My vốn là người đẹp nức tiếng của giới giải trí Hong Kong, Trung Quốc và không thiếu người theo đuổi. Năm 22 tuổi, diễn viên kết hôn với tài tử Lữ Lương Vỹ tại Mỹ. Nhưng chỉ sau một năm chung sống, nữ diễn viên chủ động đệ đơn ly dị. Sau khi chia tay Lữ Lương Vỹ, Châu Hải My trải qua ba năm dằn vặt, đau khổ, dần mới thoát khỏi sự tổn thương.

'Nàng Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My xinh đẹp nhưng lận đận tình duyên: Cả đời được vô số đàn ông theo đuổi, cuối cùng chết trong cô độc - Ảnh 3
Châu Hải My được mệnh danh là "nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh"
'Nàng Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My xinh đẹp nhưng lận đận tình duyên: Cả đời được vô số đàn ông theo đuổi, cuối cùng chết trong cô độc - Ảnh 4
Thời trẻ, Châu Hải My vốn là người đẹp nức tiếng của giới giải trí Hong Kong, Trung Quốc.
'Nàng Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My xinh đẹp nhưng lận đận tình duyên: Cả đời được vô số đàn ông theo đuổi, cuối cùng chết trong cô độc - Ảnh 5
Cô không thiếu người theo đuổi.
'Nàng Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My xinh đẹp nhưng lận đận tình duyên: Cả đời được vô số đàn ông theo đuổi, cuối cùng chết trong cô độc - Ảnh 6
 Năm 22 tuổi, diễn viên kết hôn với tài tử Lữ Lương Vỹ tại Mỹ.

Năm 1994, Châu Hải My hẹn hò một huấn luyện viên bơi lội kiêm diễn viên, tuy nhiên cũng chỉ là một cuộc tình chóng vánh. Tới 1997, có nguồn tin nữ diễn viên yêu một nam diễn viên Nhật Bản đã có gia đình. Châu Hải My còn có một mối tình chóng đến chóng đi với Ngũ Sĩ Vinh - giám đốc điều hành của Dickson Group, rồi hẹn hò với trợ lý của một đạo diễn đài ATV...

Đến năm 2000, cô yêu một kiến trúc sư kém bảy tuổi, còn cùng anh sang Đại lục sống. Sau 12 năm chung sống, họ chia tay năm 2016 do Hải My không muốn kết hôn, càng không muốn sinh con. Từ đó đến nay, Châu Hải My lựa chọn sống một mình không có con cái, người thân, chỉ có một vài chú chó làm bạn.

Năm 2022, khi tham gia một show truyền hình và được hỏi quan điểm cá nhân về các mối quan hệ, cô cho biết rất thích cuộc sống độc thân thay vì ràng buộc bởi yêu đương, kết hôn, sinh con. Bị hỏi về chuyện để lại tài sản thừa kế cho ai, cô thẳng thắn chia sẻ: "Gia đình tôi đâu có ngai vàng để thừa kế".

Trong một lần khác, Châu Hải My khẳng định cô không cần đàn ông vẫn sống vui vẻ: "Không có tình yêu cũng có thể sống thật vui vẻ, không nhất định phải tìm một người đàn ông cho vướng tay vướng chân. Không có chuẩn mực nào cho hạnh phúc, có rất nhiều cách để sống vui vẻ. Ngày bạn thích là ngày đẹp nhất, cách bạn thích là cách sống tốt nhất".

'Nàng Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My xinh đẹp nhưng lận đận tình duyên: Cả đời được vô số đàn ông theo đuổi, cuối cùng chết trong cô độc - Ảnh 7
 Cô rất thích cuộc sống độc thân thay vì ràng buộc bởi yêu đương, kết hôn, sinh con.

Gần 40 năm làm việc trong giới giải trí, Châu Hải My đã sở hữu khối tài sản lên đến hơn 100 triệu NDT (gần 14 triệu USD), trong đó gồm một bất động sản lớn ở quận Tín Nghĩa, Bắc Kinh - nơi cô ở trong những ngày cuối đời, cùng nhiều bất động sản.

'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My qua đời: Netizen xót xa vì chỉ mới đón sinh nhật được vài ngày

'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My qua đời: Netizen xót xa vì chỉ mới đón sinh nhật được vài ngày

Phòng làm việc của Châu Hải My thông báo nữ diễn viên đã qua đời. Thông tin khiến khán giả bàng hoàng, xót xa.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Hải My sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My qua đời: Netizen xót xa vì chỉ mới đón sinh nhật được vài ngày

'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My qua đời: Netizen xót xa vì chỉ mới đón sinh nhật được vài ngày

“Chu Chỉ Nhược” Châu Hải My không muốn lấy chồng, chỉ thích bầu bạn với thú cưng

“Chu Chỉ Nhược” Châu Hải My không muốn lấy chồng, chỉ thích bầu bạn với thú cưng

"Mỹ nhân không tuổi" Châu Hải My sở hữu vẻ đẹp sang trọng cùng cuộc sống "vương giả" với khối tài sản khổng lồ mà vẫn lẻ bóng ở tuổi 55

"Mỹ nhân không tuổi" Châu Hải My sở hữu vẻ đẹp sang trọng cùng cuộc sống "vương giả" với khối tài sản khổng lồ mà vẫn lẻ bóng ở tuổi 55

Cập nhật tình hình Châu Hải My: Bạn thân bác tin qua đời, chỉ đang hôn mê ở bệnh viện

Cập nhật tình hình Châu Hải My: Bạn thân bác tin qua đời, chỉ đang hôn mê ở bệnh viện

Châu Hải My khoe tạo hình cổ trang, phong độ bỗng tăng vọt trở lại thời đỉnh cao nhan sắc

Châu Hải My khoe tạo hình cổ trang, phong độ bỗng tăng vọt trở lại thời đỉnh cao nhan sắc

Châu Hải My và tuổi 55 hạnh phúc viên mãn: Sự nghiệp thành công rực rỡ, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước

Châu Hải My và tuổi 55 hạnh phúc viên mãn: Sự nghiệp thành công rực rỡ, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 55 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 58 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 11 giờ 0 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 11 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 18 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 12 giờ 3 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 13 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều