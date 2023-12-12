Cập nhật tình hình Châu Hải My: Bạn thân bác tin qua đời, chỉ đang hôn mê ở bệnh viện

Sao quốc tế 12/12/2023 09:34

Sáng 12/12, thông tin mới nhất được cập nhật về Châu Hải My cho biết, cô đang cấp cứu trong bệnh viện.

Tối 11/12, MXH 'dậy sóng' trước thông tin nữ Châu Hải My đột ngột qua đời. Người hâm mộ càng thêm hoang mang khi phía nữ diễn viên chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.

Cập nhật tình hình Châu Hải My: Bạn thân bác tin qua đời, chỉ đang hôn mê ở bệnh viện - Ảnh 1

Đến rạng sáng 12/12, nhà sản xuất Đàm Phi đăng tải bài viết Weibo xác nhận Châu Hải My đang cấp cứu tại bệnh viện và hôn mê, không như thông tin đồn đoán trên mạng xã hội.

Trước khi gây xôn xao dư luận với tin đồn qua đời, nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh vừa kỷ niệm sinh nhật thứ 57 vào ngày 6/12 vừa qua. Hôm 9/12, Weibo studio của nữ diễn viên phim Mối tình nồng thắm vẫn cập nhật dòng trạng thái mới. Đến nay, tình trạng của minh tinh đang là vấn đề lớn nhất được dư luận quan tâm.

Cập nhật tình hình Châu Hải My: Bạn thân bác tin qua đời, chỉ đang hôn mê ở bệnh viện - Ảnh 2

Châu Hải My sinh năm 1966 tại Hồng Kông, cô từng tham gia khóa đào tạo nghệ sĩ của TVB vào năm 1985 rồi nhanh chóng gây chú ý qua các tác phẩm: Kim bái phong vân, Định mệnh, Triệu phú lưu manh, Võ lâm truyền kỳ… 

Cập nhật tình hình Châu Hải My: Bạn thân bác tin qua đời, chỉ đang hôn mê ở bệnh viện - Ảnh 3

Vào những năm 1990, cô là mỹ nhân "làm mưa làm gió" trên màn ảnh Hoa ngữ với hàng loạt bộ phim ăn khách: Mạt đại hoàng tôn, Cười ngạo trước ngày mai, Mối tình nồng thắm, Đại náo Quảng Xương Long, Nghĩa bất dung tình… Đặc biệt, sao nữ được khán giả Việt biết đến nhiều nhất với vai "ác nữ" Chu Chỉ Nhược trong Ỷ thiên đồ long ký (bản 1994), thậm chí Châu Hải My còn được mệnh danh là nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh. 

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