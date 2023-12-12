'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My qua đời: Netizen xót xa vì chỉ mới đón sinh nhật được vài ngày

Sao quốc tế 12/12/2023 21:44

Phòng làm việc của Châu Hải My thông báo nữ diễn viên đã qua đời. Thông tin khiến khán giả bàng hoàng, xót xa.

Tối 12/12, phòng làm việc của Châu Hải My xác nhận nữ diễn viên đã qua đời hôm 11/12 do bệnh tật: “Sau thời gian chữa trị không hiệu quả, Châu Hải My đã mất vào ngày 11/12. Cầu mong thiên đường không còn bệnh tật, cầu mong kiếp sau lại được nhìn chị tỏa sáng! Thành kính thương tiếc”.

'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My qua đời: Netizen xót xa vì chỉ mới đón sinh nhật được vài ngày - Ảnh 1

Mẹ của nữ diễn viên cũng xót xa thông báo: "Hải My thân yêu, mong con luôn được vui vẻ. Gia đình tự hào về con".

Hiện tin tức về cái chết của Châu Hải My được tìm kiếm thuộc top 1 trên hot search Weibo. Dưới bài đăng của phòng làm việc, nhiều khán giả để lại lời tiếc thương nữ diễn viên.

'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My qua đời: Netizen xót xa vì chỉ mới đón sinh nhật được vài ngày - Ảnh 2

Được biết, nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh vừa đón sinh nhật hôm 6/12. Những tháng cuối đời, cô thường xuyên cập nhật ảnh công việc, đời thường trên mạng xã hội. Trạng thái cuối của diễn viên trên Douyin là vào ngày 8/12. Chính vì vậy sự ra đi đột ngột của Châu Hải My khiến khán giả không khỏi bàng hoàng, tiếc thương.

Vào sáng ngày 12/12, nhà sản xuất phim nổi tiếng Đàm Phi xác nhận Châu Hải My chưa qua đời mà đang hôn mê và được điều trị tại bệnh viện. Tin tức này khiến fan hâm mộ thêm hy vọng và không ngừng mong cầu cô sớm qua khỏi, song phép màu đã không xảy đến. 

'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My qua đời: Netizen xót xa vì chỉ mới đón sinh nhật được vài ngày - Ảnh 3

Châu Hải My năm 1966 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Năm 1985, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc), dù không tiến sâu song nhưng đã khiến CĐM lúc bấy giờ phát sốt vì vẻ ngoài yêu kiều. Cùng năm đó cô tham gia lớp đào tạo nghệ sĩ TVB đầu tiên và thành công ra mắt.

'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My qua đời: Netizen xót xa vì chỉ mới đón sinh nhật được vài ngày - Ảnh 4'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My qua đời: Netizen xót xa vì chỉ mới đón sinh nhật được vài ngày - Ảnh 5

Năm 1994, vai Chu Chỉ Nhược do Châu Hải My đóng được đánh giá là kinh điển của màn ảnh, cô được ca ngợi là Chu Chỉ Nhược xinh đẹp nhất. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn được biết đến với nhiều vai diễn trong Trường Học Uy Long 3, Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào tình, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, thiên hậu trong Hương mật tựa khói sương…

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Sáng 12/12, thông tin mới nhất được cập nhật về Châu Hải My cho biết, cô đang cấp cứu trong bệnh viện.

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