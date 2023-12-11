Thông tin nữ diễn viên Châu Hải My qua đời đang khiến cư dân mạng hoang mang "thật - giả".
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Tối ngày 11/12, trên mạng xã hội xứ Trung bất ngờ xôn xao tin tức nữ diễn viên Châu Hải My qua đời. Hiện tại 2 từ khóa nóng về nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh đang đứng hạng 1 và hạng 2 trên top chủ đề của Weibo, với từ khóa số 1 nhận đến hơn 3 triệu lượt đọc.
Trên các diễn đàn mạng, nhiều thông tin cho biết, một số cư dân mạng đã cố gắng liên lạc với ekip của Châu Hải My để xác minh vụ việc. Tuy nhiên khi điện thoại kết nối và nhận được câu hỏi từ fan, phía ekip của nữ diễn viên ngay lập tức cúp máy. Một số thông tin xôn xao nữ diễn viên qua đời, nghi là do bệnh lupus ban đỏ, khi đưa đến bệnh viện, nữ diễn viên "đã không còn thở". Tuy nhiên, đến hiện tại thực hư ra sao vẫn chưa được phía Châu hải My xác thực.
Trước đó, vào ngày 8/12, Châu Hải My còn đăng video trên Douyin. Ngoài ra, trạng thái của trang Weibo thuộc về nữ diễn viên vẫn hiện "đang hoạt động", vì vậy khán giả đều hi vọng sẽ có phép màu xảy ra.
Châu Hải My sinh năm 1966, được biết đến là 1 trong những nữ thần sắc đẹp của màn ảnh Hoa ngữ. Cô ghi điểm thông qua nhiều bộ phim cổ trang đình đám như Dương Gia Tướng, Đại Náo Quảng Xương Long, Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ ...
Ỷ Thiên Đồ Long Ký chính là tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của cô, giúp cô có danh xưng "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh". Cô cũng từng tạo nên cơn sốt khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hông Kông (Trung Quốc) vào năm 19 tuổi dù không được giải.
Những năm gần đây, Châu Hải My đã rời xa màn ảnh, sống an nhàn một mình với khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng.