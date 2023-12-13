Châu Hải My vừa qua đời, chồng cũ bị ‘ném đá’ dữ dội vì một chi tiết trong bài đăng chia buồn, quá khứ 35 năm trước được nhắc lại

Sao quốc tế 13/12/2023 10:28

Chỉ một bài đăng chia buồn sau khi Châu Hải My qua đời, chồng cũ của cô là tài tử Lữ Lương Vỹ bị cộng đồng mạng “ném đá” vì một chi tiết khó hiểu trong bài đăng.

Vào tối ngày 12/12, Phòng làm việc của Châu Hải My chính thức công bố khiến khán giả không khỏi xót xa, đau lòng. Không chỉ có công chúng mà các đồng nghiệp, bạn diễn của nữ diễn viên cũng không giấu được cú sốc, đều lần lượt đăng bài chia buồn.

Châu Hải My vừa qua đời, chồng cũ bị ‘ném đá’ dữ dội vì một chi tiết trong bài đăng chia buồn, quá khứ 35 năm trước được nhắc lại - Ảnh 1
Lữ Lương Vỹ và Châu Hải My quen nhau sau khi đóng Đảo Nở Phong Vân.

Chuyện không có gì phải nói nhưng bất ngờ bài đăng của Lữ Lương Vỹ - bạn diễn kiêm chồng cũ của Châu Hải My lại đang thu hút sự chú ý nhiều nhất, thậm chí lên cả hot search Weibo. Nam diễn viên cũng là một trong những ngôi sao đầu tiên lên tiếng chia buồn, khóc thương Châu Hải My qua đời.

Châu Hải My vừa qua đời, chồng cũ bị ‘ném đá’ dữ dội vì một chi tiết trong bài đăng chia buồn, quá khứ 35 năm trước được nhắc lại - Ảnh 2
Bài đăng chia buồn của Lữ Lương Vỹ gây phẫn nộ. 

Cụ thể trong bài đăng của tài tử Lữ Lương Vỹ viết: "Quá đột ngột! Lên đường bình an, Hải Vị. Anh không thể bình tĩnh nổi sau khi nghe tin này. Cảm ơn em vì đã mang đến nhiều điều tốt đẹp cho thế giới. Anh tin em sẽ tiếp tục nở nụ cười ở một nơi khác. Xin chia buồn cùng gia đình, mọi người hãy giữ gìn sức khỏe".

Ngay sau đó, bài đăng chia buồn của Lữ Lương Vỹ nhận được sự quan tâm lớn của khán giả, mang về hơn 10 triệu lượt đọc chỉ sau 1 tiếng. Thế nhưng hiện tại, bài đăng của Lữ Lương Vỹ lại gặp tranh cãi dữ dội, thậm chí có không ít cư dân mạng còn lên tiếng chỉ trích. Khán giả tỏ ra bất bình với bài đăng chia buồn của Lữ Lương Vỹ vì 2 lý do.

Đầu tiên là vì Lữ Lương Vỹ và Châu Hải My từng kết hôn rồi ly hôn trong quá khứ. nam tài tử là mối tình đầu của Châu Hải My. Cả hai quen nhau sau khi đóng Đảo Nở Phong Vân vào năm 1985, khi đó Châu Hải My mới 19 tuổi.

Châu Hải My vừa qua đời, chồng cũ bị ‘ném đá’ dữ dội vì một chi tiết trong bài đăng chia buồn, quá khứ 35 năm trước được nhắc lại - Ảnh 3
Họ yêu nhau 3 năm nhưng chỉ kéo dài vài tháng vì bất đồng quan điểm. 

Sau 3 năm bên nhau, họ đăng ký kết hôn ở Las Vegas (Mỹ) nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài vài tháng. "Tôi có lẽ không hợp với việc cưới chồng có con", Châu Hải My chia sẻ khi ly hôn.

Có thông tin cho rằng Châu Hải My muốn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất nhưng Lữ Lương Vỹ không đồng ý. Thậm chí nhà chồng của cô còn bắt ép cô phải giải nghệ. Sự bất đồng quan điểm khi ấy dâng cao khiến đôi bên rạn nứt.

Châu Hải My vừa qua đời, chồng cũ bị ‘ném đá’ dữ dội vì một chi tiết trong bài đăng chia buồn, quá khứ 35 năm trước được nhắc lại - Ảnh 4
Sau khi ly hôn, Châu Hải My bị đồn ngoại tình với Lê Minh, bỏ rơi Lữ Lương Vỹ.

Sau khi ly hôn, Châu Hải My vô cùng đau khổ. Khi ấy, cô còn rơi vào áp lực khi bị đồn ngoại tình với Lê Minh, bỏ rơi Lữ Lương Vỹ. Tuy chồng cũ có lên tiếng phủ nhận nhưng Châu Hải My đã xuống tinh thần trầm trọng. Sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu góp phần khiến cô chán ghét tình yêu, trong những năm cuối đời lại lẻ bóng cô độc.

Châu Hải My vừa qua đời, chồng cũ bị ‘ném đá’ dữ dội vì một chi tiết trong bài đăng chia buồn, quá khứ 35 năm trước được nhắc lại - Ảnh 5
Hậu ly hôn, Châu Hải My và chồng cũ vẫn xem nhau là đồng nghiệp, bạn bè, tiếp tục hợp tác.

Hai là, trong bài đăng của mình, Lữ Lương Vỹ gọi sai tên của Châu Hải My, nhầm thành "hải vị" (nôm na là hải sản) nên nhận về “bão” phẫn nộ. Nhiều khán giả lên tiếng chỉ trích chi tiết này của Lữ Lương Vỹ, song cũng có người bênh vực, cho rằng đây có thể là biệt danh thân mật mà anh gọi vợ cũ, vì Hải Vị và Hải My trong tiếng Trung Quốc có âm gần giống nhau.

Châu Hải My vừa qua đời, chồng cũ bị ‘ném đá’ dữ dội vì một chi tiết trong bài đăng chia buồn, quá khứ 35 năm trước được nhắc lại - Ảnh 6
Lữ Lương Vỹ (1956), sinh ra tại khu Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lữ Lương Vỹ (1956), sinh ra tại khu Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 10 tuổi, gia đình anh mới trở về Hong Kong, Trung Quốc. Anh từng nổi tiếng với các bộ phim như Bến Thượng Hải, Kế hoạch A, Nhân tài Hoàng Phi Hồng, Anh hùng xạ điêu, Tân Thủy Hử, 7 sát thủ, Tuyết sơn phi hồ... Nam diễn viên cũng được khen ngợi là Triển Chiêu điển trai, gây ấn tượng mạnh trong Tân Bao Thanh Thiên do Hong Kong, Trung Quốc sản xuất. Hiện tại, Lữ Lương Vỹ ít đóng phim, vì không cần vất vả kiếm sống.

Châu Hải My vừa qua đời, chồng cũ bị ‘ném đá’ dữ dội vì một chi tiết trong bài đăng chia buồn, quá khứ 35 năm trước được nhắc lại - Ảnh 7
Nam tài tử đã có 3 lần kết hôn, người vợ hiện tại là nữ tỷ phú Dương Tiểu Quyên và có con trai Lữ Thiện Dương.

Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi bên Châu Hải My, nam tài tử họ Lữ có thêm 2 cuộc hôn nhân khác. Người vợ thứ hai là ca sĩ Quảng Mỹ Vân. Năm 2001, nam diễn viên kết hôn với nữ tỷ phú Dương Tiểu Quyên và có con trai Lữ Thiện Dương.

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