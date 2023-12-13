Châu Hải My vẫn xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn và khỏe mạnh trước khi qua đời đột ngột khiến cư dân mạng không khỏi xót xa

Sao quốc tế 13/12/2023 09:36

Những hình ảnh Châu Hải My tại một sự kiện phim ảnh gần đây cho thấy nữ diễn viên vẫn trẻ trung, xinh đẹp, tươi tắn… thế nhưng, phép màu không xuất hiện khiến cư dân mạng xót xa.

Sau bao chờ đợi, cuối cùng phép màu đã không xảy ra, tối ngày 12/12, thông tin nữ diễn viên Châu Hải My qua đời được phòng làm việc chính thức công bố khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, xót xa.

Châu Hải My vẫn xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn và khỏe mạnh trước khi qua đời đột ngột khiến cư dân mạng không khỏi xót xa - Ảnh 1
Phép màu không đến, Châu Hải My đã mất. Thông tin được phòng làm việc chính thức công bố vào tối 12/12.

Truyền thông Trung Quốc cho biết Châu Hải My được phát hiện ngất tại nhà riêng ở Bắc Kinh, sau đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê nhưng không thể qua khỏi. Hiện tại, những từ khóa về Châu Hải My đang nhận về lượt tương tác khủng trên Weibo.

Rất nhiều cư dân mạng cảm thấy khó tin trước sự ra đi đột ngột của Châu Hải My. Nhiều người còn tìm lại những hình ảnh xưa cũ trước đó của nữ minh tinh 6X để nhớ thương, trong đó đang "gây sốt" với gần 40 triệu lượt đọc là loạt ảnh được cho là lần xuất hiện công khai cuối cùng của cô trước khi từ giã cõi trần.

Châu Hải My vẫn xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn và khỏe mạnh trước khi qua đời đột ngột khiến cư dân mạng không khỏi xót xa - Ảnh 2
Người hâm mộ vô cùng bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi đột ngột của Châu Hải My.  

Theo Sina News, lần xuất hiện cuối cùng của Châu Hải My trước khi qua đời là tại chương trình tuyên truyền bảo vệ gấu trúc ở Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 11. Cách đây vài ngày, cô vẫn chia sẻ hoạt động trên trang cá nhân và đón sinh nhật hôm 6/12.

Trong bộ ảnh, Châu Hải My xuất hiện tươi tắn, rạng rỡ tại sự kiện tuần lễ phim ảnh Tự nhiên & Gấu trúc lần thứ 9. Cô xuất hiện tại ngày bế mạc tại trung tâm hội nghị Nhã An, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nàng Chu Chỉ Nhược trở thành tâm điểm không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung ở tuổi ngoài 50 mà còn là phong thái đĩnh đạc, trang phục nhã nhặn thú hút ánh nhìn.

Châu Hải My vẫn xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn và khỏe mạnh trước khi qua đời đột ngột khiến cư dân mạng không khỏi xót xa - Ảnh 3
Hình ảnh Châu Hải My xuất hiện tươi tắn, rạng rỡ tại sự kiện tuần lễ phim ảnh Tự nhiên & Gấu trúc lần thứ 9 được chia sẻ lại. 
Châu Hải My vẫn xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn và khỏe mạnh trước khi qua đời đột ngột khiến cư dân mạng không khỏi xót xa - Ảnh 4

Châu Hải My còn vinh dự được chính Chủ tịch Ủy ban UNESCO Pháp trao tặng bằng khen với danh hiệu "Đại sứ bảo vệ môi trường".

Tại đây, Châu Hải My cùng một diễn viên đình đám khác là Bảo Kiếm Phong cùng nhau công bố những bộ phim được công chúng yêu thích nhất, bao gồm hoạt hình, phim ngắn, phim tài liệu với tiêu chí liên quan đến vấn đề tự nhiên, môi trường, đặc biệt là loài gấu trúc vốn được xem là "quốc bảo" nằm trong diện bảo tồn cao cấp.

Ngoài ra tại sự kiện, Châu Hải My còn vinh dự được chính Chủ tịch Ủy ban UNESCO Pháp trao tặng bằng khen với danh hiệu "Đại sứ bảo vệ môi trường".

Châu Hải My vẫn xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn và khỏe mạnh trước khi qua đời đột ngột khiến cư dân mạng không khỏi xót xa - Ảnh 5
Lần cuối Châu Hải My xuất hiện tại sự kiện trước khi qua đời.
Châu Hải My vẫn xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn và khỏe mạnh trước khi qua đời đột ngột khiến cư dân mạng không khỏi xót xa - Ảnh 6
Lần cuối Châu Hải My xuất hiện trước công chúng vẫn rất xinh đẹp, tươi tắn vậy mà... 

Những hình ảnh tươi tắn của Châu Hải My tại tuần lễ phim hồi tháng 11, nhiều cư dân mạng xót xa, không tin rằng đằng sau dáng vẻ đó là một con người đang chống chọi với bệnh tật. Nguyên nhân Châu Hải My mất không được tiết lộ. Phía đại diện nữ diễn viên viết “Cầu mong thiên đường không còn bệnh tật, cầu mong kiếp sau lại được nhìn chị tỏa sáng”.

Theo HK01, Châu Hải My mắc bệnh lupus ban đỏ 25 năm trước, nữ ca sĩ nổi tiếng Selena Gomez cũng mắc bệnh này. Bạn của nữ diễn viên là Điền Thất Văn cũng xác nhận thông tin này với HK01. Lupus ban đỏ tấn công hệ miễn dịch khiến cơ thể mệt mỏi, phát ban khắp người. Selena thậm chí còn phải ghép thận vì căn bệnh này.

Châu Hải My vẫn xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn và khỏe mạnh trước khi qua đời đột ngột khiến cư dân mạng không khỏi xót xa - Ảnh 7
Châu Hải My nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ đã an nghỉ. 

Từ khóa “Tạm biệt Chu Chỉ Nhược”, “Châu Hải My qua đời”, “Lần xuất hiện cuối cùng của Châu Hải My”, “bệnh lupus”… được tìm kiếm nóng trên Weibo. Đài TVB cũng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nữ diễn viên.

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Từ năm 2016, Châu Hải My đã theo trường phái độc thân, không tôn thờ hôn nhân và không hẹn hò một ai.

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