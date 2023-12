Xót xa với tâm nguyện cuối cùng của Châu Hải My trước khi mất, yêu thương, lo lắng ‘các con’ đến giây phút cuối đời

Tối 12/12, QQ đưa tin công ty đại diện của Châu Hải My xác nhận nữ diễn viên đã qua đời ở tuổi 57 vào ngày 11/12. Nguyên nhân là việc điều trị bệnh tình không hiệu quả. Trước đó, vào tối 11/12, mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt thông tin tiêu cực về nữ diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Có nguồn tin cho biết Châu Hải My gặp tai nạn ở nhà riêng. Khi được nhân viên phát hiện và đưa đến bệnh viện, cô đã qua đời. Nguồn tin khác lại nói Châu Hải My qua đời vì di chứng của bệnh Lupus ban đỏ.

Châu Hải My qua đời ở tuổi 57 vào ngày 11/12, trong sự thương tiệc của rất nhiều khán giả.

Hiện tin tức nữ diễn viên Châu Hải My qua đời đang đứng đầu hot search trên mạng xã hội Weibo. Đông đảo khán giả Trung Quốc bày tỏ sự tiếc thương khi không có phép màu nào xảy ra với ngôi sao Võ Mỵ Nương truyền kỳ.