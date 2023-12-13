Xót xa với tâm nguyện cuối cùng của Châu Hải My trước khi mất, yêu thương, lo lắng ‘các con’ đến giây phút cuối đời

Sao quốc tế 13/12/2023 14:03

Thông tin Châu Hải My qua đời ở tuổi 57 vào ngày 11/12 vẫn còn khán giả hết sức bàng hoàng. Mới đây, tâm nguyện cuối đời của “nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh” được hé lộ khiến người khán giả càng thêm xót xa.

Tối 12/12, QQ đưa tin công ty đại diện của Châu Hải My xác nhận nữ diễn viên đã qua đời ở tuổi 57 vào ngày 11/12. Nguyên nhân là việc điều trị bệnh tình không hiệu quả. Trước đó, vào tối 11/12, mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt thông tin tiêu cực về nữ diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Có nguồn tin cho biết Châu Hải My gặp tai nạn ở nhà riêng. Khi được nhân viên phát hiện và đưa đến bệnh viện, cô đã qua đời. Nguồn tin khác lại nói Châu Hải My qua đời vì di chứng của bệnh Lupus ban đỏ.

Xót xa với tâm nguyện cuối cùng của Châu Hải My trước khi mất, yêu thương, lo lắng ‘các con’ đến giây phút cuối đời - Ảnh 1
Châu Hải My qua đời ở tuổi 57 vào ngày 11/12, trong sự thương tiệc của rất nhiều khán giả. 

Hiện tin tức nữ diễn viên Châu Hải My qua đời đang đứng đầu hot search trên mạng xã hội Weibo. Đông đảo khán giả Trung Quốc bày tỏ sự tiếc thương khi không có phép màu nào xảy ra với ngôi sao Võ Mỵ Nương truyền kỳ.

Châu Hải My từng kết hôn 1 lần với nam tài tử Lữ Lương Vỹ, nhưng chưa đầy 1 năm họ đã ly hôn vì bất đồng quan điểm. Có thông tin cho rằng, nhà chồng còn bắt ép cô phải giải nghệ. Sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu góp phần khiến cô chán ghét tình yêu, trong những năm cuối đời lại lẻ bóng cô độc.

Xót xa với tâm nguyện cuối cùng của Châu Hải My trước khi mất, yêu thương, lo lắng ‘các con’ đến giây phút cuối đời - Ảnh 2
Châu Hải My từng kết hôn với nam tài tử Lữ Lương Vỹ, sau ly hôn nàng Chu Chỉ Nhược chọn sống độc thân. 

Những năm qua, Châu Hải My sống một mình ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô chọn cuộc sống độc thân, không kết hôn và sinh con. Cố nghệ sĩ dành hết tình yêu cho thú cưng. Châu Hải My nuôi 2 chú cún, 2 con mèo, một con nhím và một con thỏ để bầu bạn.

Xót xa với tâm nguyện cuối cùng của Châu Hải My trước khi mất, yêu thương, lo lắng ‘các con’ đến giây phút cuối đời - Ảnh 3
Châu Hải My nuôi 2 chú cún, 2 con mèo, một con nhím và một con thỏ để bầu bạn.

Theo thông tin từ Sina, trước khi mất, cố nghệ sĩ bày tỏ hy vọng gia đình, bạn bè và những người quan tâm đến cô có thể yêu thương, thậm chí chấp nhận chăm sóc những thú cưng này nếu chẳng may nữ diễn viên xảy ra chuyện bất trắc. Sự lo nghĩ và tình yêu thương động vật của Châu Hải My khiến công chúng xúc động.

Xót xa với tâm nguyện cuối cùng của Châu Hải My trước khi mất, yêu thương, lo lắng ‘các con’ đến giây phút cuối đời - Ảnh 4
Tâm nguyện cuối cùng của nữ nghệ sĩ là mong người thân và bạn bè có thể yêu thương, thậm chí chấp nhận chăm sóc những thú cưng của mình. 

Hiện tại, gia đình của Châu Hải My đều đã có mặt ở Bắc Kinh (Trung Quốc) để chuẩn bị cho tang lễ. Nhưng những thông tin về tang lễ của Châu Hải My đến nay vẫn chưa được tiết lộ.

Châu Hải My sinh năm 1966, là mỹ nhân Hong Kong nức tiếng showbiz Hoa ngữ một thời và nổi tiếng với các phim như Nghĩa Bất Dung Tình, Thiên Địa Hào Hùng, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Mạt Đại Hoàng Tôn, Tứ Hải Tung Hoành, Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ, Hương Mật Tựa Khói Sương...

Xót xa với tâm nguyện cuối cùng của Châu Hải My trước khi mất, yêu thương, lo lắng ‘các con’ đến giây phút cuối đời - Ảnh 5
Châu Hải My là nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh, được nhà văn Kim Dung đánh giá rất cao Châu Hải My về cả nhan sắc lẫn khả năng diễn xuất.

Đặc biệt vai diễn Chu Chỉ Nhược của cô trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (1994) được xếp vào hàng kinh điển của màn ảnh xứ tỷ dân. Lúc sinh thời, nhà văn Kim Dung đánh giá rất cao Châu Hải My về cả nhan sắc lẫn khả năng diễn xuất. Theo Sina, ước tính Châu Hải My có trong tay gần 70 triệu USD gồm bất động sản, cổ phiếu và tiền mặt tại ngân hàng.

Châu Hải My vẫn xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn và khỏe mạnh trước khi qua đời đột ngột khiến cư dân mạng không khỏi xót xa

Châu Hải My vẫn xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn và khỏe mạnh trước khi qua đời đột ngột khiến cư dân mạng không khỏi xót xa

Những hình ảnh Châu Hải My tại một sự kiện phim ảnh gần đây cho thấy nữ diễn viên vẫn trẻ trung, xinh đẹp, tươi tắn… thế nhưng, phép màu không xuất hiện khiến cư dân mạng xót xa.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Hải My sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Châu Hải My vẫn xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn và khỏe mạnh trước khi qua đời đột ngột khiến cư dân mạng không khỏi xót xa

Châu Hải My vẫn xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn và khỏe mạnh trước khi qua đời đột ngột khiến cư dân mạng không khỏi xót xa

Châu Hải My vừa qua đời, chồng cũ bị ‘ném đá’ dữ dội vì một chi tiết trong bài đăng chia buồn, quá khứ 35 năm trước được nhắc lại

Châu Hải My vừa qua đời, chồng cũ bị ‘ném đá’ dữ dội vì một chi tiết trong bài đăng chia buồn, quá khứ 35 năm trước được nhắc lại

Các ngôi sao chia buồn sau khi Châu Hải My qua đời, Lương Triều Vỹ gây chú ý chỉ với một câu nói này

Các ngôi sao chia buồn sau khi Châu Hải My qua đời, Lương Triều Vỹ gây chú ý chỉ với một câu nói này

'Nàng Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My từng dự thi hoa hậu, nhan sắc kiều diễm khiến dân tình tiếc nuối

'Nàng Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My từng dự thi hoa hậu, nhan sắc kiều diễm khiến dân tình tiếc nuối

"Nàng Chu Chỉ Nhược" Châu Hải My xinh đẹp nhưng lận đận tình duyên: Cả đời được vô số đàn ông theo đuổi, cuối cùng chết trong cô độc

"Nàng Chu Chỉ Nhược" Châu Hải My xinh đẹp nhưng lận đận tình duyên: Cả đời được vô số đàn ông theo đuổi, cuối cùng chết trong cô độc

'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My qua đời: Netizen xót xa vì chỉ mới đón sinh nhật được vài ngày

'Chu Chỉ Nhược' Châu Hải My qua đời: Netizen xót xa vì chỉ mới đón sinh nhật được vài ngày

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 59 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 11 giờ 2 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 11 giờ 4 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 11 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 22 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 12 giờ 6 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 13 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều