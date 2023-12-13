Xót xa với tâm nguyện cuối cùng của Châu Hải My trước khi mất, yêu thương, lo lắng ‘các con’ đến giây phút cuối đời

Thông tin Châu Hải My qua đời ở tuổi 57 vào ngày 11/12 vẫn còn khán giả hết sức bàng hoàng. Mới đây, tâm nguyện cuối đời của “nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh” được hé lộ khiến người khán giả càng thêm xót xa.

Tối 12/12, QQ đưa tin công ty đại diện của Châu Hải My xác nhận nữ diễn viên đã qua đời ở tuổi 57 vào ngày 11/12. Nguyên nhân là việc điều trị bệnh tình không hiệu quả. Trước đó, vào tối 11/12, mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt thông tin tiêu cực về nữ diễn viên Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Có nguồn tin cho biết Châu Hải My gặp tai nạn ở nhà riêng. Khi được nhân viên phát hiện và đưa đến bệnh viện, cô đã qua đời. Nguồn tin khác lại nói Châu Hải My qua đời vì di chứng của bệnh Lupus ban đỏ. Châu Hải My qua đời ở tuổi 57 vào ngày 11/12, trong sự thương tiệc của rất nhiều khán giả. Hiện tin tức nữ diễn viên Châu Hải My qua đời đang đứng đầu hot search trên mạng xã hội Weibo. Đông đảo khán giả Trung Quốc bày tỏ sự tiếc thương khi không có phép màu nào xảy ra với ngôi sao Võ Mỵ Nương truyền kỳ.

Châu Hải My từng kết hôn 1 lần với nam tài tử Lữ Lương Vỹ, nhưng chưa đầy 1 năm họ đã ly hôn vì bất đồng quan điểm. Có thông tin cho rằng, nhà chồng còn bắt ép cô phải giải nghệ. Sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu góp phần khiến cô chán ghét tình yêu, trong những năm cuối đời lại lẻ bóng cô độc. Châu Hải My từng kết hôn với nam tài tử Lữ Lương Vỹ, sau ly hôn nàng Chu Chỉ Nhược chọn sống độc thân. Những năm qua, Châu Hải My sống một mình ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô chọn cuộc sống độc thân, không kết hôn và sinh con. Cố nghệ sĩ dành hết tình yêu cho thú cưng. Châu Hải My nuôi 2 chú cún, 2 con mèo, một con nhím và một con thỏ để bầu bạn.

Châu Hải My nuôi 2 chú cún, 2 con mèo, một con nhím và một con thỏ để bầu bạn. Theo thông tin từ Sina, trước khi mất, cố nghệ sĩ bày tỏ hy vọng gia đình, bạn bè và những người quan tâm đến cô có thể yêu thương, thậm chí chấp nhận chăm sóc những thú cưng này nếu chẳng may nữ diễn viên xảy ra chuyện bất trắc. Sự lo nghĩ và tình yêu thương động vật của Châu Hải My khiến công chúng xúc động. Tâm nguyện cuối cùng của nữ nghệ sĩ là mong người thân và bạn bè có thể yêu thương, thậm chí chấp nhận chăm sóc những thú cưng của mình. Hiện tại, gia đình của Châu Hải My đều đã có mặt ở Bắc Kinh (Trung Quốc) để chuẩn bị cho tang lễ. Nhưng những thông tin về tang lễ của Châu Hải My đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Châu Hải My sinh năm 1966, là mỹ nhân Hong Kong nức tiếng showbiz Hoa ngữ một thời và nổi tiếng với các phim như Nghĩa Bất Dung Tình, Thiên Địa Hào Hùng, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Mạt Đại Hoàng Tôn, Tứ Hải Tung Hoành, Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ, Hương Mật Tựa Khói Sương... Châu Hải My là nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh, được nhà văn Kim Dung đánh giá rất cao Châu Hải My về cả nhan sắc lẫn khả năng diễn xuất. Đặc biệt vai diễn Chu Chỉ Nhược của cô trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký (1994) được xếp vào hàng kinh điển của màn ảnh xứ tỷ dân. Lúc sinh thời, nhà văn Kim Dung đánh giá rất cao Châu Hải My về cả nhan sắc lẫn khả năng diễn xuất. Theo Sina, ước tính Châu Hải My có trong tay gần 70 triệu USD gồm bất động sản, cổ phiếu và tiền mặt tại ngân hàng.

Châu Hải My vẫn xinh đẹp, trẻ trung, tươi tắn và khỏe mạnh trước khi qua đời đột ngột khiến cư dân mạng không khỏi xót xa Những hình ảnh Châu Hải My tại một sự kiện phim ảnh gần đây cho thấy nữ diễn viên vẫn trẻ trung, xinh đẹp, tươi tắn… thế nhưng, phép màu không xuất hiện khiến cư dân mạng xót xa.

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