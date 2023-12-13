Các ngôi sao chia buồn sau khi Châu Hải My qua đời, Lương Triều Vỹ gây chú ý chỉ với một câu nói này

Sao quốc tế 13/12/2023 12:30

Bạn bè đồng nghiệp trong làng giải trí đều bàng hoàng trước sự ra đi của nữ diễn viên Châu Hải My và gửi lời chia buồn gia đình cô.

Vào tối ngày 12/12, phía đại diện công ty quản lý của Châu Hải My đã đưa ra thông báo, xác nhận Châu Hải My đã qua đời ở tuổi 57 do bị bệnh nặng. Ngay sau đó, những từ khóa như "Tạm biệt Chu Chỉ Nhược", "Châu Hải My qua đời", "Lần xuất hiện cuối cùng của Châu Hải My", "bệnh Lupus"… được tìm kiếm phổ biến trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). 

Bạn bè đồng nghiệp trong làng giải trí đều bàng hoàng trước sự ra đi của nữ diễn viên và gửi lời chia buồn gia đình cô. Đài TVB, nơi phát hiện tài năng và giúp Châu Hải My nổi tiếng, cũng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc và gửi lời chia buồn đến gia đình nữ diễn viên. 

Các ngôi sao chia buồn sau khi Châu Hải My qua đời, Lương Triều Vỹ gây chú ý chỉ với một câu nói này - Ảnh 1

Khi thông tin nữ diễn viên ra đi, nhiều đồng nghiệp và bạn bè, người hâm mộ bày tỏ niềm thương tiếc tới cô. Trong đó, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh, những người luôn ít chú ý đến tin tức trong ngành, cũng chia sẻ về sự ra đi của nữ diễn viên. Trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên, Lương Triều Vỹ thẳng thắn nói: “Trong thời đại thông tin này, điều quan trọng là không bị ảnh hưởng bởi người khác. Khó thế nhưng Châu Hải My đã làm được, chỉ vì trái tim cô ấy đủ trong sáng và giản dị. Tôi nghĩ mỗi chúng ta nên trân trọng từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống".

Không thể phủ nhận cuộc đời Châu Hải My đã mang đến cho khán giả rất nhiều tác phẩm xuất sắc. Nhờ tính cách vui vẻ và khả năng diễn tuyệt vời, cô thu hút được một lượng lớn người hâm mộ hùng hậu.

Các ngôi sao chia buồn sau khi Châu Hải My qua đời, Lương Triều Vỹ gây chú ý chỉ với một câu nói này - Ảnh 2

Châu Hải My từng kết hôn với Lữ Lương Vỹ, hơn cô 10 tuổi vào năm 1988. Hai người có một cuộc hôn nhân bí mật ở nước ngoài, tuy nhiên “yêu thì dễ nhưng lại khó hòa hợp với nhau”, hôn nhân của họ chỉ kéo dài một năm và kết thúc bằng ly hôn.

Sau đó, nữ thần có bạn trai hơn cô 12 tuổi và là kiến ​​trúc sư. Dù họ đã bàn đến chuyện kết hôn nhưng bạn trai cô đã cầu rời khỏi làng giải trí, tuy nhiên, cô không muốn ngừng diễn xuất nên cuối cùng họ chia tay trong hòa bình.

Các ngôi sao chia buồn sau khi Châu Hải My qua đời, Lương Triều Vỹ gây chú ý chỉ với một câu nói này - Ảnh 3

Sau khi ly hôn hơn 30 năm, Châu Hải My vẫn chưa tái hôn, sau đó Châu Hải My đã được phỏng vấn và hỏi về lý do chính khiến cô vẫn chưa lập gia đình, lần đầu tiên cô nói rằng mình là người khao khát tự do.

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Tối 12/12, công ty quản lý của Châu Hải My đã xác nhận nữ diễn viên qua đời ở tuổi 57. Nguyên nhân là việc điều trị bệnh tình không hiệu quả.

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