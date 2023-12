Vào tối ngày 12/12, phía đại diện công ty quản lý của Châu Hải My đã đưa ra thông báo, xác nhận Châu Hải My đã qua đời ở tuổi 57 do bị bệnh nặng. Ngay sau đó, những từ khóa như "Tạm biệt Chu Chỉ Nhược", "Châu Hải My qua đời", "Lần xuất hiện cuối cùng của Châu Hải My", "bệnh Lupus"… được tìm kiếm phổ biến trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc).

Bạn bè đồng nghiệp trong làng giải trí đều bàng hoàng trước sự ra đi của nữ diễn viên và gửi lời chia buồn gia đình cô. Đài TVB, nơi phát hiện tài năng và giúp Châu Hải My nổi tiếng, cũng bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc và gửi lời chia buồn đến gia đình nữ diễn viên.