Theo hồ sơ y tế lan truyền trên mạng xã hội, Châu Hai· có tiền sử tăng huyết áp và bệnh lupus ban đỏ hệ thống, đồng thời bị ho và khó thở trong tuần trước khi qua đời.

Theo trang On đưa tin, hồ sơ y tế của Châu Hải My vừa được tiết lộ vào ngày 13/12. Theo đó, Châu Hải My ngất xỉu ở nhà riêng vào 10h ngày 11/12 (giờ địa phương). Khi được trợ lý phát hiện, nữ diễn viên đã ở trong tình trạng bất tỉnh, tiểu không tự chủ. Lúc được đưa đến bệnh viện, cơ thể Châu Hải My đã cứng lạnh, đồng tử giãn và không còn phản xạ với ánh sáng, tim ngừng đập được một giờ, không còn hơi thở, trên người có nhiều vết bầm tím. Bên cạnh đó, bệnh tình của Châu Hải My chuyển nặng từ 2 tuần trước khi mất. Cô bị ho, khó thở và phải dùng bình oxy để hỗ trợ hô hấp. Một đêm trước khi sự việc đau lòng xảy ra, sức khỏe Châu Hải My kém, hô hấp khó khăn. Nữ diễn viên có bệnh sử bị cao huyết áp và Lupus ban đỏ làm suy yếu hệ miễn dịch. Vì vậy, Châu Hải My được kết luận qua đời vì bạo bệnh.

Trước đó, bức ảnh hồ sơ bệnh án điện tử của Châu Hải My từ một bệnh viện ở Bắc Kinh được lan truyền trên weibo, có thể thấy trong đó nói rằng các trường hợp trước đây của cô bao gồm tăng huyết áp và bệnh lupus ban đỏ hệ thống, tuần qua cô có biểu hiện ho và khó thở, nhưng cô tự hít oxy tại nhà, sau đó cô thở khó khăn hơn vào đêm 10/12 và 10h ngày 11/12 đồng nghiệp phát hiện cô nằm trên mặt đất và đưa đi cấp cứu.

Khi đến bệnh viện, toàn thân Châu Hải My lạnh cứng, nổi rõ các vết đốm trên cơ thể, có những vết như xác chết, đồng tử giãn ra, kết mạc chảy máu và không có nhịp tim cũng như không thở. Trước đó, Chu Hải Mai bị cao huyết áp và bệnh lupus ban đỏ hệ thống, cuối cùng các bác sĩ tuyên bố cô tử vong do ngừng tim, bất tỉnh và ngừng hô hấp. Ngay sau khi hồ sơ y tế điện tử xuất hiện, cư dân mạng đã chỉ trích họ, cho rằng nhân viên bệnh viện không nên đăng tình trạng bệnh nhân lên mạng, một số cư dân mạng thậm chí còn chỉ trích nhân viên y tế tung tin này là "không có đạo đức". Hiện nay bệnh án điện tử đã bị xóa. Vào ngày 13, nhân viên của Ủy ban Y tế quận Thuận Nghĩa Bắc Kinh trả lời rằng họ đã chú ý đến tình hình liên quan: "Bộ phận kinh doanh đang xử lý vấn đề này và kết quả sẽ được công bố sớm nhất có thể sau khi cuộc điều tra hoàn tất".

Các ngôi sao chia buồn sau khi Châu Hải My qua đời, Lương Triều Vỹ gây chú ý chỉ với một câu nói này Bạn bè đồng nghiệp trong làng giải trí đều bàng hoàng trước sự ra đi của nữ diễn viên Châu Hải My và gửi lời chia buồn gia đình cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-benh-an-cua-chau-hai-my-co-the-ay-vet-bam-tim-khong-con-kha-nang-cuu-chua-khi-nam-vien-637322.html