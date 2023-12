Theo trang On đưa tin, hồ sơ y tế của Châu Hải My vừa được tiết lộ vào ngày 13/12. Theo đó, Châu Hải My ngất xỉu ở nhà riêng vào 10h ngày 11/12 (giờ địa phương). Khi được trợ lý phát hiện, nữ diễn viên đã ở trong tình trạng bất tỉnh, tiểu không tự chủ. Lúc được đưa đến bệnh viện, cơ thể Châu Hải My đã cứng lạnh, đồng tử giãn và không còn phản xạ với ánh sáng, tim ngừng đập được một giờ, không còn hơi thở, trên người có nhiều vết bầm tím.

Bên cạnh đó, bệnh tình của Châu Hải My chuyển nặng từ 2 tuần trước khi mất. Cô bị ho, khó thở và phải dùng bình oxy để hỗ trợ hô hấp. Một đêm trước khi sự việc đau lòng xảy ra, sức khỏe Châu Hải My kém, hô hấp khó khăn. Nữ diễn viên có bệnh sử bị cao huyết áp và Lupus ban đỏ làm suy yếu hệ miễn dịch. Vì vậy, Châu Hải My được kết luận qua đời vì bạo bệnh.