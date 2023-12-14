Khoảnh khắc đáng nhớ của Châu Hải My trong lần cuối ở Việt Nam, nhìn mà xót xa

Trước khi qua đời, Châu Hải My từng đến Việt Nam vào năm 2019. Nữ diễn viên để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả và truyền thông Việt bởi sự nhiệt tình, thân thiện.

Ngày 12/12 thông tin chính thức từ phòng làm việc cho biết Châu Hải My đã qua đời ở tuổi 57 khiến người hâm mộ bàng hoàng. Được biết, nhiều năm qua, cô giấu bệnh. Tuy nhiên, bạn bè thân thiết của nữ diễn viên đã xác nhận cô bị lupus ban đỏ. Hồi tháng 5.2019, Châu Hải My lần đầu đến Việt Nam với lịch trình tham dự một sự kiện về làm đẹp. Khi đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), cựu ngôi sao TVB không bước ra từ cổng VIP mà cô xuất hiện giản dị ở cổng hành khách. Nữ diễn viên mặc trang phục đơn giản, thoải mái, giữ thái độ thân thiện, hòa nhã và tươi cười vẫy chào với những người hâm mộ nhận ra mình.

Tháng 5.2019, Châu Hải My đến Việt Nam, nữ diễn viên mặc trang phục đơn giản, thoải mái, giữ thái độ thân thiện. Tại sự kiện diễn ra sau đó, Châu Hải My xuất hiện với diện mạo tươi trẻ, rạng rỡ bên cạnh các sao Việt như ca sĩ Hương Giang, siêu mẫu Hoàng Thùy, diễn viên Việt Trinh... Cô trang điểm nhẹ nhàng, diện váy dáng dài trang nhã tôn vóc dáng mảnh mai. Châu Hải My xuất hiện với diện mạo tươi trẻ, rạng rỡ bên cạnh các sao Việt tại sự kiện. Bên lề sự kiện, Châu Hải My cũng có chuyến đi ngắn ngày giao lưu với khán giả cũng như thưởng thức ẩm thực, văn hóa tại TPHCM. Mỹ nhân đình đám TVB một thời để lại ấn tượng tốt với khán giả lẫn giới truyền thông Việt khi đó bởi sự nhiệt tình, thân thiện. Nữ diễn viên chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc chăm sóc sắc đẹp.

Châu Hải My ghé tham quan nhà thờ Tân Định. Lúc này cố nghệ sĩ đi lại khó khăn, cần có sự giúp đỡ của trợ lý, nhân thần sắc vẫn rất rạn ngời. Ngoài ra, Châu Hải My dành thời gian ghé chơi một số điểm tại TPHCM. Cô chụp ảnh ở quán cà phê phong cách Hội An, chùa Bửu Long ở Thủ Đức, nhà thờ Tân Định… Tuy nhiên, tại thời điểm đó, nữ diễn viên đi lại khó khăn, cần có sự giúp đỡ của trợ lý. Cô chụp ảnh ở quán cà phê phong cách Hội An ở TP.HCM. Nếu như khán giả Việt Nam ấn tượng về Châu Hải My với vai Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký phiên bản 1994 và gắn liền với danh xưng "Chu Chỉ Nhược xinh đẹp nhất". Nhưng hóa ra vốn dĩ cô từng từ chối hóa thân thành nhân vật này vì không thích tính cách của Chu Chỉ Nhược. Đạo diễn đã đến gặp cô để thuyết phục và phân tích vai diễn. Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký phiên bản 1994, vai diễn thành công của Châu Hải My. Năm 2019, cô một lần nữa góp mặt trong phiên bản mới của Ỷ Thiên Đồ Long Ký nhưng vào vai Diệt Tuyệt sư thái. Giống như lần trước, đạo diễn Tưởng Gia Tuấn năm lần bảy lượt mời gọi Châu Hải My mới đồng ý tham gia. Nữ diễn viên sợ mình sẽ làm hỏng tác phẩm kinh điển. Dù nhiều năn chiến đấu với bệnh tật, nhưng nữ diễn viên luôn lạc quan. Trong thời gian chiến đấu với bệnh tật, nữ diễn viên luôn lạc quan. Cô sống bình lặng trong căn biệt thự ngập hoa cỏ ở Bắc Kinh, dành nhiều thời gian vun trồng cây cối trong vườn, chơi cùng thú cưng, nấu những món ăn thanh đạm, bổ dưỡng và chia sẻ lên mạng xã hội. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên tham dự sự kiện, chương trình giải trí để có dịp gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ. Ngày 6.12 vừa qua, Châu Hải My đón sinh nhật thứ 57. Ngày 6.12 vừa qua, Châu Hải My đón sinh nhật thứ 57. Thế nhưng, chỉ chưa đầy một tuần sau lời nhắn gửi đó, dư luận bàng hoàng khi nhận tin cô đã mãi mãi ra đi. Hiện gia đình Châu Hải My chưa công bố kế hoạch tổ chức tang lễ.

Xót xa với tâm nguyện cuối cùng của Châu Hải My trước khi mất, yêu thương, lo lắng ‘các con’ đến giây phút cuối đời Thông tin Châu Hải My qua đời ở tuổi 57 vào ngày 11/12 vẫn còn khán giả hết sức bàng hoàng. Mới đây, tâm nguyện cuối đời của “nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh” được hé lộ khiến người khán giả càng thêm xót xa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoanh-khac-dang-nho-cua-chau-hai-my-trong-lan-cuoi-o-viet-nam-nhin-ma-xot-xa-637580.html