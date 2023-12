Nhói lòng trước lời nhắn của mẹ ruột Châu Hải My khi hay tin con ra đi mãi mãi, sự thật quá đau lòng

Tối 12/12, đại diện công ty quản lý thông báo Châu Hải My đã qua đời ở tuổi 57 và mất trước đó một ngày trước đó vì bệnh tật. Trước tin đau lòng của con gái, mẹ Châu Hải My nhắn nhủ: “Hải My thân mến, mẹ mong con tiếp tục hạnh phúc, vui vẻ ở một thế giới khác. Gia đình luôn tự hào về con”.

Châu Hải My đã qua đời ở tuổi 57 vì bệnh Lupus ban đỏ, thường xuyên bị suy giảm tiểu cầu.

Lời nhắn tiễn biệt của mẹ ngôi sao Ỷ Thiên Đồ Long ký khiến công chúng xúc động. Nhiều khán giả cũng để lại lời chia buồn với gia đình Châu Hải My. Họ gửi lời động viên tinh thần, hy vọng mẹ Châu Hải My và các thành viên khác sớm vượt qua sự mất mát.