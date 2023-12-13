Nhói lòng trước lời nhắn của mẹ ruột Châu Hải My khi hay tin con ra đi mãi mãi, sự thật quá đau lòng

Thông tin Châu Hải My qua đời ở tuổi 57 khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa. Càng xót thương hơn khi nghe mẹ ruột của cố diễn viên chia sẻ khiến ai cũng xót xa.

Tối 12/12, đại diện công ty quản lý thông báo Châu Hải My đã qua đời ở tuổi 57 và mất trước đó một ngày trước đó vì bệnh tật. Trước tin đau lòng của con gái, mẹ Châu Hải My nhắn nhủ: “Hải My thân mến, mẹ mong con tiếp tục hạnh phúc, vui vẻ ở một thế giới khác. Gia đình luôn tự hào về con”. Châu Hải My đã qua đời ở tuổi 57 vì bệnh Lupus ban đỏ, thường xuyên bị suy giảm tiểu cầu. Lời nhắn tiễn biệt của mẹ ngôi sao Ỷ Thiên Đồ Long ký khiến công chúng xúc động. Nhiều khán giả cũng để lại lời chia buồn với gia đình Châu Hải My. Họ gửi lời động viên tinh thần, hy vọng mẹ Châu Hải My và các thành viên khác sớm vượt qua sự mất mát.

Dù rất đau lòng nhưng mẹ Châu Hải My vẫn giữ sự điềm tĩnh để giải quyết hậu sự cho con. Truyền thông Trung Quốc cho biết nhiều năm qua, Châu Hải My luôn giấu bệnh tình của mình với gia đình. Cô mắc bệnh mãn tính Lupus ban đỏ, thường xuyên bị suy giảm tiểu cầu. Châu Hải My có một biệt thự lớn với nhiều chó, mèo ở Bắc Kinh. Theo nguồn tin cho biết, mọi việc liên quan đến tang lễ của nàng Chu Chỉ Nhược đều được giữ bí mật, tránh sự tiếp cận của truyền thông. Người thân của cố nghệ sĩ đều đã sang Bắc Kinh (Trung Quốc). Vẫn chưa rõ gia đình Châu Hải My sẽ mang thi thể nữ diễn viên về Hong Kong để tổ chức hậu sự hay làm tang lễ ở Bắc Kinh rồi mới mang tro cốt về quê nhà.

Châu Hải My sở hữu biệt thự lớn, phong cách châu Âu ở Bắc Kinh, giá ước tính hơn 100 triệu NDT. Ngoài ra, cô đầu tư một số hạng mục, đạt tự do tài chính. Là ngôi sao nổi tiếng nhưng cô sống đơn giản, đi xe Mercedes đời 2006… Được biết mẹ của cố diễn viên thừa kế toàn bộ tài sản. Năm 1985, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, không đoạt giải thưởng nhưng nhan sắc của mỹ nhân được nhiều nhà làm phim chú ý. Những năm gần đây, Châu Hải My sống một mình tại Bắc Kinh. Cô ở một biệt thự lớn với nhiều chó, mèo. Thời điểm cô ngã bệnh và bất tỉnh nhân sự, trợ lý là người đầu tiên phát hiện ra và đưa cô vào viện. Châu Hải My sinh ngày 6/12/1966 tại Hong Kong. Năm 1985, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, không đoạt giải thưởng nhưng nhan sắc của mỹ nhân được nhiều nhà làm phim chú ý. Cô bước chân vào làng giải trí với vai phụ Dương Cửu Muội trong bộ phim Dương Gia Tướng. Từ năm 1986, cô bắt đầu nhận được nhiều dự án phim ảnh với tư cách là diễn viên chính. Trong sự nghiệp diễn xuất, Châu Hải My góp mặt trên dưới 100 bộ phim và để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả qua các tác phẩm như Nghĩa bất dung tình, Anh hùng xạ điêu, Võ Mị Nương truyền kỳ, Tân Ỷ Thiên Đồ Long ký...

Xót xa với tâm nguyện cuối cùng của Châu Hải My trước khi mất, yêu thương, lo lắng ‘các con’ đến giây phút cuối đời Thông tin Châu Hải My qua đời ở tuổi 57 vào ngày 11/12 vẫn còn khán giả hết sức bàng hoàng. Mới đây, tâm nguyện cuối đời của “nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh” được hé lộ khiến người khán giả càng thêm xót xa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhoi-long-truoc-loi-nhan-cua-me-ruot-chau-hai-my-khi-hay-tin-con-ra-di-mai-mai-su-that-qua-dau-long-637492.html