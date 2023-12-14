Châu Hải My rời xa cõi tạm, chia sẻ cảm động của Phạm Băng Băng về đàn chị bất ngờ hot trở lại khiến khán giả xót xa

Truyền thông Trung Quốc cho biết Châu Hải My được phát hiện ngất tại nhà riêng ở Bắc Kinh, sau đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê nhưng không thể qua khỏi.

Nữ diễn viên Châu Hải My không thể chiến thắng bệnh tật và từ giã cõi đời vào ngày 11/12. Tuy nhiên đến ngày 12/12, phòng làm việc của cô mới xác nhận sự việc khiến dư luận bàng hoàng.

Sự ra đi đột ngột của nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh để lại nhiều nỗi xót xa, tiếc nuối cho đồng nghiệp, khán giả.

Từng có cơ hội hợp tác cùng đàn chị trong dự án Võ Mị Nương Truyền Kỳ, mới đây, 1 chia sẻ của Phạm Băng về cố diễn viên bất ngờ được cư dân mạng lan truyền.

Theo đó, "Phạm Gia" gây chú ý khi dành nhiều mỹ từ để khen diễn xuất của đàn chị. Trong phim, Châu Hải My đã thổi hồn vào vai Dương Thục Phi, khiến nhân vật này trở nên hấp dẫn, được lòng nhiều khán giả.

Phạm Băng Băng nói: “Nét diễn nhẹ nhàng, từ tốn của chị ấy khiến nhân vật Dương Thục Phi giành được tình cảm không chỉ của bạn diễn, mà còn rất được khán giả yêu thích”. Chia sẻ của Phạm Băng Băng nhận được sự chú ý lớn, netizen càng thêm xót xa cho tài năng của Châu Hải My, đồng thời dành sự ngưỡng mộ cho tình cảm tốt đẹp giữa Phạm Băng Băng và đàn chị.

Được biết, sau Võ Mị Nương Truyền Kỳ, mối quan hệ giữa Phạm Băng Băng và Châu Hải My rất khắng khít, cả hai nhiều lần lộ diện công khai cùng nhau tại các sự kiện lớn, chiếm lĩnh spotlight truyền thông mỗi khi xuất hiện.

Thời trẻ, Châu Hải My là minh tinh màn ảnh với nhiều vai diễn để đời. Mỹ nhân TVB được mệnh danh là Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh khi đóng Ỷ thiên đồ long ký, được nhiều người ngưỡng mộ khi có cả tài lẫn sắc. Sau này, khi bước qua tuổi 40, 50, nữ diễn viên vẫn ghi dấu ấn với khán giả nhờ những vai diễn xuất sắc như vai Dương Thục Phi trong Võ Mị Nương truyền kỳ, vai Thiên Hậu trong Hương mật tựa khói sương…