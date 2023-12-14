Ngày 13/12, bản chụp hồ sơ y tế của Châu Hải My bị lan truyền trên mạng xã hội một lần nữa làm xôn xao dư luận. Vụ việc khiến dư luận bức xúc vì quyền riêng tư của người đã khuất bị xâm phạm.

Ngày 12/12, làng giải trí Hoa ngữ dậy sóng trước thông tin nàng "Chu Chỉ Nhược" Châu Hải My đã qua đời ở tuổi 57. Bạn bè, người thân, đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chia buồn và thương tiếc về sự ra đi đột ngột của Châu Hải My.

Ngày 14/12, Beijing News đưa tin Ủy ban Y tế Thuận Nghĩa (Bắc Kinh, Trung Quốc) đã tìm ra 2 người lan truyền hồ sơ cấp cứu và bệnh án của Châu Hải My lên mạng xã hội. Theo nguồn tin, 1 người là nhân viên y tế của bệnh viện Thuận Nghĩa họ Phù, 36 tuổi và người còn lại là bạn của nhân viên này.

Sau đó, Ủy ban Y tế quận Thuận Nghĩa đã vào cuộc xác minh, điều tra bệnh viện Thuận Nghĩa. Cơ quan này cam kết sẽ xử lý nghiêm bệnh viện và cá nhân có liên quan nếu phát hiện sai phạm.

Được biết, hiện tại nhân viên y tế có liên quan đã bị đình chỉ công tác. Cả 2 người đều đã bị giao cho cảnh sát để tiếp nhận điều tra. Họ bị tạm giữ chờ điều tra. Tại cơ quan chức năng, Phù khai nhận đã chụp và gửi hồ sơ của Châu Hải My vào nhóm chat có bạn bè với mục đích khoe khoang.

Người làm rò rỉ hồ sơ y tế của Châu Hải My có thể phải chịu trách nhiệm dân sự nếu bị người thân của cố nghệ sĩ khởi kiện.

Theo Điều 994 Bộ luật Dân sự quy định, nếu tên, chân dung, danh tiếng, danh dự, đời tư, di hài, quá trình cấp cứu, bệnh án... của người mất bị xâm phạm, thì vợ, chồng, con, cha mẹ của người đó có quyền yêu cầu khởi kiện theo quy định của pháp luật. Và qua vụ việc này, nhân viên y tế nói trên đã làm rò rỉ hồ sơ y tế của Châu Hải My có thể phải chịu trách nhiệm dân sự nếu bị người thân của cố nghệ sĩ khởi kiện.

Còn theo QQ cho biết nhân viên y tế xâm phạm quyền riêng tư của Châu Hải My có thể bị phạt tiền từ 10.000-50.000 NDT (33-189 triệu đồng), đình chỉ công tác 12 tháng. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị thu hồi giấy phép hành nghề y.

Theo thông tin bị lan truyền trên mạng xã hội cho thấy toàn bộ hồ sơ y tế, một lần nữa khiến nhiều người cảm thấy xót xa trước sự ra đi của cố nghệ sĩ.

Trường hợp nghiêm trọng, nhân viên y tế làm rò rỉ thông tin có thể bị thu hồi giấy phép hành nghề y.

Cụ thể, Châu Hải My được cấp cứu ở bệnh viện Thuận Nghĩa (Bắc Kinh, Trung Quốc). Cô ngất xỉu ở nhà riêng vào 10h ngày 11/12 (giờ địa phương). Khi trợ lý phát hiện, nữ diễn viên đã ở trong tình trạng bất tỉnh, tiểu không tự chủ.

Lúc đưa đến bệnh viện, cơ thể Châu Hải My đã cứng lạnh, đồng tử giãn và không còn phản xạ với ánh sáng, tim ngừng đập được một giờ, không còn hơi thở, trên người có nhiều vết bầm tím. Nữ diễn viên được ghi nhận có bệnh sử bị cao huyết áp và Lupus ban đỏ làm suy yếu hệ miễn dịch. 2 tuần trước khi mất, cô bị ho, khó thở và phải dùng bình oxy để hỗ trợ hô hấp.

Nữ diễn viên mất ở tuổi 57 vào ngày 12/12. Nguyên nhân được công bố là quá trình điều trị bệnh không hiệu quả nhưng nữ diễn viên đã mắc bệnh Lupus ban đỏ từ năm 1999.

Những năm tháng cuối đời, Châu Hải My sống cô đơn ở Bắc Kinh, cô nuôi nhiều chó mèo.

Châu Hải My sinh ngày 6-12-1966 tại Hong Kong, cô nổi tiếng với những vai diễn trong các bộ phim truyền hình TVB từ cuối những năm 1980 trở đi như Dương gia tướng, Thiên địa hào tình, Triệu phú lưu manh, Nghĩa bất dung tình… Nổi bật là vai Chu Chỉ Nhược trong bộ phim chuyển thể Ỷ Thiên Đồ Long ký năm 1994.