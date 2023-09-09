'Trương Vô Kỵ' Mã Cảnh Đào gây xôn xao khi xuất hiện với chiếc miệng méo xệch

Mã Cảnh Đào hiện tại đang vướng phải tin đồn về sức khỏe, khi anh xuất hiện với một bên miệng bị xếch ngược.

Mã Cảnh Đào mới đây tham dự một sự kiện và bị chụp ảnh với khuôn miệng lệch. Trong đoạn video được chia sẻ, nam tài tử xuất hiện với một bên miệng bị xếch ngược, khiến gương mặt kém tự nhiên. Ngoài ra, anh béo, bụng bự, tóc thưa thớt, da xỉn màu, nhăn nheo, những đường nét điển trai trên khuôn mặt trở nên nhạt nhòa vì sương gió thời gian. Ảnh minh họa: Internet Trước tin đồn bị đột quỵ khiến mặt lệch, Mã Cảnh Đào không lên tiếng. Thời gian gần đây, nam diễn viên tập trung phát triển sự nghiệp tại thị trường Trung Quốc đại lục.

Trước tin đồn bị đột quỵ khiến mặt lệch, Mã Cảnh Đào không lên tiếng. Vẻ ngoài xuống sắc của nghệ sĩ 61 tuổi khiến nhiều người không thể nhận ra nam thần đình đám một thời. Cùng với đó, không ít khán giả đăng tải lại hình ảnh của ông thời đỉnh cao, bày tỏ sự tiếc nuối khi tài tử đình đám một thời nay sa sút về ngoại hình lẫn sự nghiệp. Vẻ ngoài xuống sắc của nghệ sĩ 61 tuổi khiến nhiều người không thể nhận ra nam thần đình đám một thời. Mã Cảnh Đào sinh năm 1962 tại Đài Loan, từng là nam thần đình đám của màn ảnh Hoa ngữ những năm 1990. Tài tử từng được mệnh danh là “nam thần phim Quỳnh Dao” khi thành công vang dội với vai chính trong một số bộ phim: Mai hoa lạc, Ngọn cỏ ven sông… Về sau, nam diễn viên được biết đến qua hàng loạt tác phẩm cổ trang nổi tiếng: Ỷ thiên đồ long ký (bản 1994, vai Trương Vô Kỵ), Hoàng Phi Hồng dữ thập tam di, Đông du ký, Tiếu ngạo giang hồ (bản 2000, vai Lệnh Hồ Xung), Tuyệt thế song kiều, Hiếu Trang bí sử, Phong thần bảng: Phượng minh kỳ sơn…

Mã Cảnh Đào sinh năm 1962 tại Đài Loan, từng là nam thần đình đám của màn ảnh Hoa ngữ những năm 1990. Vài năm trở lại đây, Mã Cảnh Đào không nhận được nhiều lời mời đóng phim. Anh duy trì cuộc sống bằng cách nhận lời hát hội chợ, biểu diễn tại trung tâm thương mại. Về đời tư, nam diễn viên trải qua hai cuộc hôn nhân nhưng đều nhanh chóng tan vỡ. Vài năm trở lại đây, Mã Cảnh Đào không nhận được nhiều lời mời đóng phim. Trước đó, Mã Cảnh Đào dính ồn ào yêu một cô gái trẻ đáng tuổi con gái. Trên trang cá nhân, cô gái này thường đăng ảnh chụp cùng với nam nghệ sĩ rất tình cảm và hay lên tiếng bênh vực bạn trai lớn tuổi. Mã Cảnh Đào dính ồn ào yêu một cô gái trẻ đáng tuổi con gái.

'Tài tử Đài Loan' Mã Cảnh Đào công khai bạn gái mới sau 2 cuộc hôn nhân tan vỡ Mới đây, cô gái tên Pony gây chú ý khi đăng ảnh thân mật bên Mã Cảnh Đào và công khai mối quan hệ tình cảm giữa hai người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-vo-ky-ma-canh-ao-gay-xon-xao-khi-xuat-hien-voi-chiec-mieng-meo-xech-615477.html