Từ bỏ nghiệp diễn xuất, nam tài tử TVB mở quán bán chân gà, tậu được 2 căn nhà hạng sang tại Đại lục

Nam tài tử Thái Kỳ Tuấn quyết tâm bỏ nghiệp diễn xuất, sang Đại lục bán chân gà và phất lên bất ngờ.
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Thái Kỳ Tuấn từng là diễn viên dưới trướng của TVB, anh từng góp mặt trong các bộ phim như Cung tâm kế, Quan hệ đồng nghiệp, Ba họ một nhà.... và được khán giả yêu thích nhờ ngoại hình điển trai, vóc dáng quyết rũ.
Thế nhưng, vào năm 2014 khi hợp đồng với TVB hết hạn và thấy mình đã có tuổi, để tìm kiếm sự đột phá, Thái Kỳ Tuấn quyết định rời khỏi nhà đài, bắc tiến sang Trung Quốc lập nghiệp, kinh doanh ngành ăn uống và cực kỳ thành công với nghề tay trái này.
Vào ngày 26/8, nam diễn viên đã đăng tải một đoạn video lên tài khoản mạng xã hội. Trong video anh diện áo sơ mi, quần jeans và vui vẻ bán hàng. Quầy thức ăn của Thái Kỳ Tuấn chủ yếu bán đồ ăn chín, trong đó có chân, cánh gà nướng muối, chân gà chua cay...
Trong hơn 8 năm qua kể từ khi rời TVB, Thái Kỳ Tuấn đã chuyển sang sinh sống tại thành phố Phật Sơn tỉnh Quảng Đông, hiện tại anh đã lập gia đình và mua nhà tại đây. Cuộc sống của nam tài tử khá ổn.
Mặc dù đã vắng bóng khỏi showbiz nhưng Thái Kỳ Tuấn vẫn hoạt động khá tích cực trên mạng xã hội, thỉnh thoảng anh quay video chia sẻ với khán giả về tình hình hiện tại của mình.