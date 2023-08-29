Từ bỏ nghiệp diễn xuất, nam tài tử TVB mở quán bán chân gà, tậu được 2 căn nhà hạng sang tại Đại lục

Thái Kỳ Tuấn từng là diễn viên dưới trướng của TVB, anh từng góp mặt trong các bộ phim như Cung tâm kế, Quan hệ đồng nghiệp, Ba họ một nhà.... và được khán giả yêu thích nhờ ngoại hình điển trai, vóc dáng quyết rũ.

Thái Kỳ Tuấn từng là diễn viên dưới trướng của TVB.

Anh được khán giả yêu thích nhờ ngoại hình điển trai, vóc dáng quyết rũ.

Thế nhưng, vào năm 2014 khi hợp đồng với TVB hết hạn và thấy mình đã có tuổi, để tìm kiếm sự đột phá, Thái Kỳ Tuấn quyết định rời khỏi nhà đài, bắc tiến sang Trung Quốc lập nghiệp, kinh doanh ngành ăn uống và cực kỳ thành công với nghề tay trái này.