Tài tử TVB Dương Minh nhận chỉ trích gay gắt vì vẫn đóng phim sau khi ra tù

Sao quốc tế 10/06/2023 16:30

Mới đây, nam diễn viên Dương Minh đã quay trở lại đóng phim sau ồn ào uống rượu lái xe và gây tai nạn.

Tờ On đưa tin, nam diễn viên Dương Minh hiện tham gia bộ phim truyền hình Nhất vũ khuynh thành của đài TVB. Sự trở lại của Nam diễn viên 47 tuổi vẫn chưa được nhiều khán giả đón nhận. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả vẫn không muốn Dương Minh xuất hiện trên sóng truyền hình sau hàng loạt bê bối đời tư. Anh lựa chọn bỏ ngoài tai những lời công kích cá nhân và tập trung làm tốt công việc của mình. Đồng thời, nam diễn viên cũng bày tỏ sự cảm kích với đài TVB vì đã cho anh cơ hội trở lại. 

 

 

 

Nam diễn viên bộc bạch: “17 ngày ngồi tù là quãng thời gian khó khăn nhất mà tôi phải đối mặt. Tôi tự nhủ đây là sự trừng phạt dành cho mình nhưng không thể để bản thân sa sút. Tôi thấy may mắn và biết ơn công ty vì đã không từ bỏ tôi. Vì vậy, tôi càng phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để báo đáp ân tình này”.

Tài tử TVB Dương Minh nhận chỉ trích gay gắt vì vẫn đóng phim sau khi ra tù - Ảnh 1Tài tử TVB Dương Minh nhận chỉ trích gay gắt vì vẫn đóng phim sau khi ra tù - Ảnh 2

Trước đó, vào tháng 8/2020, Dương Minh bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn giao thông. Chiếc Mercedes-Benz do anh cầm lái lao qua làn đường ngược chiều, húc đổ gần 60 m dãy phân cách và tông vào vệ đá bên đường. Khi cảnh sát đến hiện trường, họ nhìn thấy Dương Minh nằm bất động trong xe, người nồng nặc mùi rượu. Hai nhân viên cảnh sát phải đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

HK01 cho biết vụ bê bối và án phạt ngồi tù giáng đòn nặng nề đến danh tiếng của nam nghệ sĩ. Anh bị TVB hạn chế hoạt động nghệ thuật suốt 2 năm qua. Để cứu vãn sự nghiệp, Dương Minh liên tục nộp đơn kháng cáo. Việc lý lịch có tiền án tiền sự khiến nam diễn viên khó có thể tiếp tục làm việc trong ngành nghệ thuật.

Tài tử TVB Dương Minh nhận chỉ trích gay gắt vì vẫn đóng phim sau khi ra tù - Ảnh 3Tài tử TVB Dương Minh nhận chỉ trích gay gắt vì vẫn đóng phim sau khi ra tù - Ảnh 4

Dương Minh sinh năm 1981, là diễn viên dưới trướng TVB. Nam diễn viên thường xuyên đảm nhận các vai cảnh sát có hình tượng chính trực trên sóng truyền hình. Các bộ phim tiêu biểu của anh có thể kể đến Nhân chứng, Ván bài định mệnh, Sức mạnh tình thân, Đặc cảnh sân bay... Anh từng sang Việt Nam đóng bộ phim Bí mật đảo Linh Xà.

Tuy nhiên, ngoài đời, Dương Minh lại là người nghiện rượu và thường xuyên gặp rắc rối vì thói quen xấu này. Anh được liệt vào danh sách đen của cảnh sát Hong Kong do có tiền sử lái xe, gây rối trật tự công cộng trong tình trạng say xỉn.

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