'Đại hoa đán TVB' Tuyên Huyên bị nhầm thành Trương Bá Chi, thái độ khiến cư dân mạng chú ý

Nữ diễn viên Hong Kong Tuyên Huyên bị fan gọi nhầm là Trương Bá Chi nhưng không khó chịu, còn khen 'cô ấy đẹp hơn tôi'.

Trong buổi livestream trên Douyin (phiên bản tiếng Trung của Tiktok) hôm 11/7, Tuyên Huyên giao lưu với khán giả đại lục bằng tiếng phổ thông. Ngôi sao Hong Kong chăm chú đọc bình luận của người hâm mộ và cười phá lên khi thấy một bình luận: 'Trương Bá Chi, em yêu chị'. Tuyên Huyên bị fan nhầm thành Trương Bá Chi trên sóng livestream Tuyên Huyên vui vẻ đáp lời: 'Tôi không phải Trương Bá Chi. Có chuyện gì vậy? Trông tôi có giống không? Cô ấy đẹp hơn tôi. Nhưng vẫn cảm ơn bạn, thật đáng yêu'. Câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội xứ Trung. Phần lớn các bình luận đều khen ngợi Tuyên Huyên khiêm tốn và "có EQ cao" khi bị nhầm lẫn với đồng nghiệp.

'Cô ấy bất ngờ nhưng phản ứng tự nhiên, không hề gượng gạo hay khó chịu. Tôi rất thích kiểu cười sảng khoái, thương hiệu của Tuyên Huyên', một người dùng viết. Khi so sánh vẻ đẹp của hai mỹ nhân, một tài khoản bình luận: 'Cả hai đều đẹp và tôi thích hai người". Số khác lại khen ngợi Tuyên Huyên thẳng thắn và biết bảo dưỡng nhan sắc: "Trông cô ấy còn trẻ hơn tôi 30 tuổi nữa'. Thái độ của Tuyên Huyên khi bị nhầm thành đồng nghiệp được công chúng hết lời khen ngợi Tuyên Huyên, sinh năm 1970, là nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh xứ hương cảng. Cô từng tham gia nhiều tác phẩm ăn khách như Thiên định kỳ duyên, Thiên địa nam nhi, Hồ sơ trinh sát 4, Cỗ máy thời gian, Bước ngoặt cuộc đời.

Nữ diễn viên được yêu thích bởi vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ và khả năng diễn xuất đa dạng. Với những khán giả yêu mến các tác phẩm điện ảnh Hồng Kông, Tuyên Huyên là một cái tên rất nổi tiếng. Nữ diễn viên được yêu thích bởi vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ và khả năng diễn xuất đa dạng Những năm gần đây, bên cạnh công việc hoạt động nghệ thuật, Tuyên Huyên còn tham gia livestream bán hàng trên mạng xã hội. Cô giải thích, việc tương tác với người hâm mộ là một cách giúp cô xả stress và thấy mình vẫn đầy năng lượng. Mỹ nhân U60 trải qua nhiều cuộc tình, trong đó có mối duyên ba năm với tài tử Trương Vệ Kiện. Sau đó, cô lần lượt hứa hôn với hai người đàn ông làm ngoài ngành giải trí nhưng đều hủy hôn. Nhiều fan "đẩy thuyền" cho Tuyên Huyên và Cổ Thiên Lạc nhưng cô khẳng định hai người chỉ coi nhau là huynh đệ. Tuy xinh đẹp và tài năng nhưng đến giờ người đẹp vẫn còn lẻ bóng Bên cạnh đó, người được nhắc đến trong livestream là Trương Bá Chi sinh năm 1980 ở Hong Kong, từng là biểu tượng nhan sắc của Hong Kong. Cô nổi danh qua các tác phẩm Vua hài kịch, Đội bóng thiếu lâm, Sư tử Hà Đông, Vô cực, Dương môn nữ tướng... Cô kết hôn với Tạ Đình Phong năm 2006, có hai con trai. Năm 2011, diễn viên ly hôn, làm mẹ đơn thân. Bảy năm sau, cô sinh con thứ ba, không tiết lộ danh tính cha bé. Hiện cô chủ yếu sống ở Thượng Hải và hoạt động chủ yếu ở thị trường đại lục. Trương Bá Chi là tượng đài nhan sắc của Hồng Kông

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