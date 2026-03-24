Hàng xóm bất lực khi cố cứu hai mẹ con trong vụ cháy quán cơm chay

Đời sống 24/03/2026 14:46

Chị Sương chạy vòng ra hẻm phía sau tìm lối thoát cho hàng xóm nhưng không thành. Trong vụ cháy quán chay khiến hai mẹ con tử vong, cánh cửa chính vẫn khóa chặt, không có “phép màu” xảy ra.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 24/3, đường Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM) phủ không khí tang thương sau vụ cháy tại căn nhà thuê rộng khoảng 100 m². Nơi từng là quán lẩu chay đông khách giờ chỉ còn đống đổ nát, mái tôn sập xuống, ám khói đen.

Vụ cháy thương tâm vào đêm 23/3 đã cướp đi sinh mạng của bà N.T.M.T. (SN 1978) và con gái N.T.T.Q. (SN 2017).

Anh Minh, một trong những người có mặt sớm tại hiện trường, chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc đối mặt ngọn lửa.

“Lửa bùng dữ dội bên trong, kèm tiếng nổ lách tách. Cửa bị khóa trái, phía trước chất đầy bàn ghế, tủ kính chắn lối. Chúng tôi dùng bình chữa cháy liên tục nhưng không hiệu quả, không thể phá cửa để vào cứu người”, anh nói.

Chị Sương, hàng xóm của gia đình nạn nhân, cũng đau xót nhớ lại thời điểm phát hiện vụ cháy. Nghe tiếng hô hoán, chị chạy ra ngoài, gọi điện cho bà T. nhưng không có phản hồi.

“Có người nói hai mẹ con đã thoát ra phía sau, tôi chạy đi tìm. Nhưng đến nơi mới biết căn nhà không có cửa hậu. Lúc đó mọi hy vọng vụt tắt”, chị kể.

Hỏa hoạn xảy ra khoảng 22h ngày 23/3, lửa bùng lên từ giữa nhà rồi lan nhanh. Người dân nỗ lực phá cửa nhưng bất thành do cửa bị khóa từ bên trong và nhiều vật dụng chắn lối, khiến hai nạn nhân không kịp thoát thân.

Công an phong toả hiện trường vụ cháy quán chay khiến 2 mẹ con tử vong - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chị L, người bán vé số gần khu vực, cho biết khoảng gần 21 giờ khi đi ngang vẫn thấy hai mẹ con bà T dọn dẹp quán. Sau đó hai mẹ con đóng cửa.

Một người phụ nữ bán quán ăn gần đó cho biết khoảng hơn 21 giờ, chị ngửi thấy mùi khét nên nghĩ nhà mình bị chập điện và đi kiểm tra nhưng không phát hiện gì. Khi nhìn sang căn nhà bên cạnh thì thấy lửa le lói bên trong.

“Tôi chạy qua nhìn vào cửa thì thấy lửa đang cháy phía trong nên hô hoán mọi người, đập cửa kêu cứu. Sau đó nhiều người dân tập trung xông vào dập lửa nhưng không kịp” – người này nói.

Chị H, một người sống gần hiện trường, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc. Theo chị, khoảng 21 giờ khi nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân đã chạy ra hỗ trợ dập lửa.

“Mọi người mang bình chữa cháy mini, kéo vòi nước để xịt vào trong. Nhưng cửa kéo bằng sắt bị khóa bằng hai ổ khóa. Mọi người dùng xà beng cạy cửa phá khóa, nhưng đang cạy thì trong nhà có tiếng nổ nên ai cũng phải chạy ra xa” – chị H nói và cho biết bản thân vẫn day dứt vì không cứu được hai mẹ con.

 

Người phụ nữ hàng xóm khóc nấc khi không thể cứu được hai mẹ con nạn nhân trong vụ cháy - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo chị Th, một người dân sống gần đó, bà T thuê căn nhà này từ thời điểm dịch COVID-19 để bán đồ ăn chay, hai mẹ con sống với nhau.

“Chị T bán đồ ăn chay, còn bé Q đi học. Hai mẹ con từ miền Tây lên TP.HCM mưu sinh, sống rất hiền lành và hòa đồng với mọi người xung quanh” – chị Th cho biết và than thở vì bé gái xinh xắn, dễ thương.

Cũng theo chị Th, căn nhà có một gác nhỏ dùng làm nơi ngủ nghỉ. Khu vực bếp nấu cơm, hủ tiếu chay sử dụng điện, còn bếp nấu ăn khác dùng gas và đặt cách khu nấu hủ tiếu khá xa.

“Tôi đoán có thể hôm đó chị T mệt nên đóng cửa ngủ sớm. Khi cháy xảy ra thì không kịp thoát ra ngoài và bị ngạt khói” – chị Th nói.

Một người dân khác cho biết khi xảy ra hỏa hoạn, các hộ kinh doanh xung quanh vẫn còn thức. Mọi người đã chạy đi mượn máy cưa từ một trường học gần đó để cắt ổ khóa.

“Lúc đó có hai cán bộ CSGT đang tuần tra cũng dừng lại hỗ trợ phá cửa. Nhưng khi vừa cưa được ổ khóa thì bên trong vang lên nhiều tiếng nổ, nghi là nổ bình gas mini, lửa bùng lên dữ dội nên mọi người phải lùi ra ngoài” – nhân chứng kể.

Người cha ngã quỵ khi con gái và cháu ngoại tử vong trong vụ cháy

Ngày 24/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Bình Hưng Hòa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy làm hai mẹ con tử vong tại quán cơm chay ở đường Phạm Đăng Giảng.

