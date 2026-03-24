NÓNG: Vietnam Airlines sắp tạm dừng một số chuyến bay nội địa từ ngày 1/4

Đời sống 24/03/2026 12:20

Hãng hàng không quốc gia vừa tạm dừng một số chuyến bay nội địa và xây dựng phương án phụ thu nhiên liệu trên các đường bay quốc tế, có thể áp dụng từ đầu tháng 4/2026.

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), việc giá nhiên liệu tăng khiến các đường bay ngách không thể bù đắp chi phí phát sinh, buộc các hãng phải rà soát, sắp xếp lại lịch bay, nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu và tránh tình trạng phải hủy chuyến đột ngột.

Trước tình hình này, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) dự kiến tạm dừng khai thác một số đường bay từ ngày 1/4. Cụ thể, hãng sẽ cắt giảm 23 chuyến mỗi tuần trên các chặng: Hải Phòng đi Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Phú Quốc, Cần Thơ và TPHCM đi Vân Đồn, Rạch Giá, Điện Biên.

Việc tạm dừng đường bay nhằm đảm bảo hoạt động giao thương, du lịch và đối ngoại của đất nước, cũng như duy trì các đường bay huyết mạch nội địa để phục vụ đi lại của người dân trong nước.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, xung đột Mỹ và Israel với Iran leo thang khiến eo biển Hormuz - nơi vận chuyển hơn 20% sản lượng dầu toàn cầu - gần như bị đóng cửa.

Hệ lụy là các nhà máy lọc dầu châu Á, nơi cung cấp tới 70% lượng Jet A-1 nhập khẩu cho Việt Nam (chủ yếu từ Thái Lan và Trung Quốc), phải đồng loạt cắt giảm công suất hoặc ngừng xuất khẩu. Singapore đã giảm công suất lọc dầu từ 85% xuống 60%. Thái Lan tuyên bố tình trạng "Bất khả kháng" và cấm xuất khẩu các sản phẩm lọc hóa dầu từ ngày 6/3, trong khi Trung Quốc cũng có động thái tương tự.

NÓNG: Vietnam Airlines sắp tạm dừng một số chuyến bay nội địa từ ngày 1/4 - Ảnh 1
Cục Hàng không Việt Nam thực hiện với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực, hơn 60% các hãng đã và đang hoặc dự kiến áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh nâng giá vé kể từ trung tuần tháng 3/2026 dưới hai hình thức chủ yếu

Tại thị trường trong nước, 5 nhà cung cấp xăng dầu hàng không, với hai trụ cột là Skypec và Petrolimex Aviation cho biết chỉ có thể đảm bảo nhiên liệu đến hết ngày 31/3. Các đơn hàng nhập khẩu cho tháng 4 đang bị đối tác trì hoãn và có nguy cơ bị hủy ngang do điều khoản bất khả kháng. Hy vọng bù đắp từ hai nhà máy lọc dầu nội địa là Nghi Sơn và Dung Quất cũng khó khăn do các nhà máy này đang trong kế hoạch bảo trì tháng 3 và 4 (dừng hoạt động 10 ngày/tháng) và phải ưu tiên cân đối các sản phẩm xăng dầu khác cho nền kinh tế.

Theo Cục HKVN, hiện các hãng hàng không Việt Nam đang khẩn trương xây dựng phương án thu thêm phụ phí nhiên liệu trên các đường bay quốc tế, dự kiến áp dụng từ đầu tháng 4.

Thực tế, động thái vừa nêu hoàn toàn phù hợp với xu thế chung khi hơn 60% trong số gần 40 hãng bay quốc tế được khảo sát đã tăng giá vé hoặc phụ thu nhiên liệu từ giữa tháng 3. Các hãng như Air France, Thai Airways tăng trực tiếp 5-20% vào giá vé, trong khi Malaysia Airlines, All Nippon Airways thu thêm từ 130.000 đồng đến hơn 10 triệu đồng mỗi vé tùy chặng bay.

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