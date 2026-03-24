Hai khách Nhật đang đi trên tàu du lịch nước ngoài bị bệnh nặng, được tàu SAR 272 đưa vào bờ để cấp cứu chuyên sâu.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) vừa cấp cứu thành công 2 hành khách cao tuổi người Nhật Bản trên tàu Pacific World (quốc tịch Panama) khi du thuyền này đang từ Singapore đi Đài Loan.

Trước đó, chiều tối 22/3, Trung tâm nhận thông tin từ du thuyền Pacific World về việc có hành khách trên tàu gặp tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Hành khách là ông T.A. (83 tuổi), bị suy hô hấp nghiêm trọng, chẩn đoán viêm phổi nặng. Bệnh nhân bị suy hô hấp cấp, phải đặt nội khí quản và duy trì thở máy.

Nhân viên tàu SAR 272 đưa nữ du khách lên tàu để chuyển vào đất liền

Theo thông tin từ báo Dân trí, tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn. Lực lượng đã điều động tàu chuyên dụng SAR 272 tiếp cận du thuyền Pacific World.

Lúc 10h46 ngày 23/3, thuyền trưởng tàu Pacific World thông báo phát sinh thêm một hành khách là bà M.H. (79 tuổi) có biểu hiện viêm phổi, khó thở, cần được cấp cứu.

Trước tình huống phát sinh, Trung tâm đã quyết định triển khai phương án tiếp nhận bổ sung, đưa cả 2 bệnh nhân sang tàu SAR 272.

Suốt hành trình đưa bệnh nhân vào bờ, đội ngũ y tế đã duy trì biện pháp hồi sức tích cực, theo dõi chặt chẽ sức khỏe bệnh nhân.

Đến 15h30 cùng ngày, các bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu để cấp cứu, điều trị chuyên sâu.

