Hai khách Nhật nguy kịch trên du thuyền được đưa vào TP.HCM cấp cứu

Đời sống 24/03/2026 05:30

Hai khách Nhật đang đi trên tàu du lịch nước ngoài bị bệnh nặng, được tàu SAR 272 đưa vào bờ để cấp cứu chuyên sâu.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) vừa cấp cứu thành công 2 hành khách cao tuổi người Nhật Bản trên tàu Pacific World (quốc tịch Panama) khi du thuyền này đang từ Singapore đi Đài Loan.

Trước đó, chiều tối 22/3, Trung tâm nhận thông tin từ du thuyền Pacific World về việc có hành khách trên tàu gặp tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Hành khách là ông T.A. (83 tuổi), bị suy hô hấp nghiêm trọng, chẩn đoán viêm phổi nặng. Bệnh nhân bị suy hô hấp cấp, phải đặt nội khí quản và duy trì thở máy.

Hai khách Nhật nguy kịch trên du thuyền được đưa vào TP.HCM cấp cứu - Ảnh 1
Nhân viên tàu SAR 272 đưa nữ du khách lên tàu để chuyển vào đất liền

Theo thông tin từ báo Dân trí, tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn. Lực lượng đã điều động tàu chuyên dụng SAR 272 tiếp cận du thuyền Pacific World.

Lúc 10h46 ngày 23/3, thuyền trưởng tàu Pacific World thông báo phát sinh thêm một hành khách là bà M.H. (79 tuổi) có biểu hiện viêm phổi, khó thở, cần được cấp cứu.

 

Trước tình huống phát sinh, Trung tâm đã quyết định triển khai phương án tiếp nhận bổ sung, đưa cả 2 bệnh nhân sang tàu SAR 272.

Suốt hành trình đưa bệnh nhân vào bờ, đội ngũ y tế đã duy trì biện pháp hồi sức tích cực, theo dõi chặt chẽ sức khỏe bệnh nhân.

Đến 15h30 cùng ngày, các bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu để cấp cứu,  điều trị chuyên sâu.

Xem thêm
Từ khóa:   Khách Nhật nguy kịch cứu người tin moi

TIN MỚI NHẤT

Thư Kỳ lên tiếng về tin đồn 'mắc bệnh ngôi sao' với vị đạo diễn nổi tiếng

Thư Kỳ lên tiếng về tin đồn 'mắc bệnh ngôi sao' với vị đạo diễn nổi tiếng

Sao quốc tế 26 phút trước
Tử vi thứ Tư ngày 25/3/2026 của 12 con giáp:Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng.

Tử vi thứ Tư ngày 25/3/2026 của 12 con giáp:Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng.

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Danh tính nữ tài xế buông vô lăng, dùng 2 tay bấm điện thoại khi ô tô đang chạy

Danh tính nữ tài xế buông vô lăng, dùng 2 tay bấm điện thoại khi ô tô đang chạy

Đời sống 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 24/3/2026, Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Đúng hôm nay, thứ Ba 24/3/2026, Thần Tài trao túi lộc khủng, 3 con giáp tiền bạc tự ắt đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, tiêu tiền không phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Hai khách Nhật nguy kịch trên du thuyền được đưa vào TP.HCM cấp cứu

Hai khách Nhật nguy kịch trên du thuyền được đưa vào TP.HCM cấp cứu

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Danh tính cô gái trẻ bỏ trẻ sơ sinh đã tử vong trong thùng rác

Danh tính cô gái trẻ bỏ trẻ sơ sinh đã tử vong trong thùng rác

Thế giới 1 giờ 41 phút trước
Thời điểm "vàng" và khung giờ "độc" khi ăn sữa chua: Mẹ đảm cần thuộc lòng để bảo vệ cả nhà

Thời điểm "vàng" và khung giờ "độc" khi ăn sữa chua: Mẹ đảm cần thuộc lòng để bảo vệ cả nhà

Dinh dưỡng 1 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 24/3/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Sau hôm nay, thứ Ba 24/3/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/3/2026), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Cuối ngày hôm nay (24/3/2026), 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng 9h30 hôm nay, thứ Ba 24/3/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Đúng 9h30 hôm nay, thứ Ba 24/3/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước

