Bất ngờ nổ lớn, một người đàn ông tử vong tại chỗ

Đời sống 23/03/2026 20:33

Vụ nổ xảy ra tại kho phế liệu trên địa bàn phường Gia Sàng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 23/3, trao đổi với phóng viên, ông Ngô Thủy, Chủ tịch UBND phường Gia Sàng xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng, làm một người tử vong.

Vào khoảng 15h cùng ngày, một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra tại điểm thu mua sắt vụn trong ngõ 74, đường Bắc Nam (phường Gia Sàng). Vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Bất ngờ nổ lớn, một người đàn ông tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ nổ tại điểm thu mua sắt vụn ở phường Gia Sàng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Chủ tịch UBND phường Gia Sàng, bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong quá trình thu mua phế liệu, chủ cơ sở tự ý cưa cắt vật dụng dẫn đến phát nổ. Nạn nhân được xác định là ông Phan Đăng V. (SN 1960, trú tại tổ 10, phường Gia Sàng), cũng là chủ cơ sở này.

Ghi nhận của PV VietNamNet, đến khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang căng dây phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Xem thêm
Từ khóa:   Nổ kho phế liệu tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

