MỚI: Nắng nóng gia tăng tại Nam Bộ, TPHCM có thể chạm 36 độ C

Đời sống 23/03/2026 13:57

Trong những ngày gần đây, thời tiết tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ diễn biến theo chiều hướng nắng nóng gia tăng, gây cảm giác oi bức khó chịu do độ ẩm không khí giảm thấp.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 23/3, khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi xuất hiện nắng nóng,chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất dao động 23-26 độ C, cao nhất phổ biến 31-34 độ C, có nơi trên 35°C.

Dự báo trong những ngày tới, nắng nóng tiếp tục gia tăng và mở rộng, đặc biệt tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Riêng TPHCM, nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới 36 độ C tại một số khu vực như Thủ Đức, Tân Bình, Bình Chánh và vùng lân cận như Thủ Dầu Một, Bắc Tân Uyên. Các khu vực khác phổ biến 34-35 độ C, với thời gian nắng nóng cao điểm từ 11h đến 15h.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ứng dụng quan trắc không khí Air Visual, chất lượng không khí hôm nay tại TPHCM ở ngưỡng trung bình - 68. Tuy nhiên, nền nhiệt cao và không khí khô hanh làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, đặc biệt là người già, trẻ em và người lao động ngoài trời. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần hạn chế ra ngoài vào giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước và có biện pháp bảo vệ cơ thể trước tác động của nhiệt độ cao.

Dự báo từ nay đến cuối tháng 3, nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ tại Đông Nam Bộ. Sang tháng 4, phạm vi nắng nóng sẽ mở rộng sang miền Tây Nam Bộ và một số khu vực Tây Nguyên.

Về triều cường, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo đỉnh triều ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động I và có thể duy trì đến hết ngày 23-24/3. Mực nước trên sông Sài Gòn có xu hướng giảm chậm trong 1-2 ngày đầu, sau đó giảm nhanh. Người dân cần đề phòng nguy cơ triều cường gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông.

Ngày 23/3, một lãnh đạo UBND xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước đau lòng khiến một người đàn ông tử vong.

