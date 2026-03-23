Tá hỏa nữ sinh viên lén mang bán 114 chỉ vàng của bố mẹ

Đời sống 23/03/2026 08:00

Tối 11/3/2026, trong quá trình tuần tra tại khu vực phố Trung Kính, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, Cảnh sát khu vực Công an phường Yên Hòa nhận được tin báo từ một chủ cửa hàng vàng trên phố về việc có một nữ sinh đến bán vàng với nhiều biểu hiện bất thường.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 22/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết đây là một dạng của "bắt cóc online", thủ đoạn không hề mới song vẫn nhiều học sinh, sinh viên mắc bẫy.

 

Trước đó, một nữ sinh ở Hà Nội quen người lạ qua mạng xã hội, được hứa hỗ trợ làm thủ tục du học nên tin tưởng và làm theo các yêu cầu.

Tối 11/3, nữ sinh mang 114 chỉ vàng của gia đình, trị giá hơn 2 tỷ đồng, đến một tiệm vàng trên phố Trung Kính để bán.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, chủ tiệm vàng đã gọi điện báo cho thiếu tá Nguyễn Văn Quang, cảnh sát khu vực Công an phường Yên Hòa. Đang tuần tra, thiếu tá Quang lập tức đến xác minh và xác định nữ sinh có dấu hiệu bị thao túng tâm lý.

Cảnh sát sau đó yêu cầu dừng giao dịch, đưa nữ sinh về trụ sở để ổn định tâm lý, phối hợp cùng gia đình làm rõ sự việc.

Tá hỏa nữ sinh viên lén mang bán 114 chỉ vàng của bố mẹ - Ảnh 1
Số vàng nữ sinh mang đi bán - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, đây là lần thứ ba thiếu tá Nguyễn Văn Quang trực tiếp phát hiện, ngăn chặn các vụ việc tương tự. Trước đó, vào tháng 10/2025 và tháng 1/2026, anh đã kịp thời giải cứu hai học sinh, sinh viên bị người giả danh công an yêu cầu bán vàng, chuyển tiền.

Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 vụ lừa đảo qua mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý nạn nhân, gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng.

Cứu 3 trẻ nhập viện sau khi ăn cá ủ chua, thuốc giải độc đắt tới 200 triệu đồng

Cứu 3 trẻ nhập viện sau khi ăn cá ủ chua, thuốc giải độc đắt tới 200 triệu đồng

Ngày 21/3, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho hay hai bệnh nhi bị ngộ độc botulinum đã hồi phục sức khỏe và xuất viện sau 12 ngày điều trị tích cực.

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 23/3/2026, có khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc hơn người

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 23/3/2026, có khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc hơn người

Tiết lộ ước nguyện dang dở của nghệ sĩ Quý Bình dành cho Lê Phương

Tiết lộ ước nguyện dang dở của nghệ sĩ Quý Bình dành cho Lê Phương

Đúng ngày mai, thứ Ba 24/3/2026, Thần Tài sao chiếu, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp đón lộc nhân gian, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', may mắn không ai bằng, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Ba 24/3/2026, Thần Tài sao chiếu, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp đón lộc nhân gian, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', may mắn không ai bằng, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Dương Tử muốn nghỉ ngơi, tìm cơ hội bứt phá ở tuổi ngoài 30

Dương Tử muốn nghỉ ngơi, tìm cơ hội bứt phá ở tuổi ngoài 30

Tử vi thứ Ba 24/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền bạc dư dả, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc hao hụt

Tử vi thứ Ba 24/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tiền bạc dư dả, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân công việc khó khăn, tài lộc hao hụt

Hy hữu: Nhiều người trong một xóm ở TP.HCM trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

Hy hữu: Nhiều người trong một xóm ở TP.HCM trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

Đúng hôm nay, thứ Hai 23/3/2026, xua đuổi vận xui, đón vạn điều may, 3 con giáp thu lợi nhuận đầy túi, của cải tới tấp ùa về, đổi đời giàu sang phú quý

Đúng hôm nay, thứ Hai 23/3/2026, xua đuổi vận xui, đón vạn điều may, 3 con giáp thu lợi nhuận đầy túi, của cải tới tấp ùa về, đổi đời giàu sang phú quý

Xót xa bé trai 7 tuổi suy gan cấp vì thói quen đến từ cha mẹ

Xót xa bé trai 7 tuổi suy gan cấp vì thói quen đến từ cha mẹ

Người phụ nữ nhập viện sau khi tự tiêm meso làm đẹp tại nhà

Người phụ nữ nhập viện sau khi tự tiêm meso làm đẹp tại nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 22/3/2026: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 22/3/2026: Vàng thế giới tiếp tục lao dốc, người mua lỗ hơn 20 triệu đồng/lượng

Đúng ngày mai, thứ Hai 23/3/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Đúng ngày mai, thứ Hai 23/3/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Người đàn ông trung niên bị xuất huyết não sau khi đi tàu lượn siêu tốc

Người đàn ông trung niên bị xuất huyết não sau khi đi tàu lượn siêu tốc

Hy hữu: Nhiều người trong một xóm ở TP.HCM trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

Hy hữu: Nhiều người trong một xóm ở TP.HCM trúng giải độc đắc xổ số miền Nam

Cứu 3 trẻ nhập viện sau khi ăn cá ủ chua, thuốc giải độc đắt tới 200 triệu đồng

Cứu 3 trẻ nhập viện sau khi ăn cá ủ chua, thuốc giải độc đắt tới 200 triệu đồng

Xuất hiện giông lốc, mưa đá dữ dội ở Phú Thọ

Xuất hiện giông lốc, mưa đá dữ dội ở Phú Thọ

Nghi phạm sát hại người nước ngoài trong khách sạn bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất

Nghi phạm sát hại người nước ngoài trong khách sạn bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thanh Hóa: Cảnh báo tình trạng vi phạm quy định an toàn thực phẩm, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng

Thanh Hóa: Cảnh báo tình trạng vi phạm quy định an toàn thực phẩm, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng

Gia Lai: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở rẫy cà phê

Gia Lai: Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở rẫy cà phê