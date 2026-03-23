Tá hỏa nữ sinh viên lén mang bán 114 chỉ vàng của bố mẹ

Tối 11/3/2026, trong quá trình tuần tra tại khu vực phố Trung Kính, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang, Cảnh sát khu vực Công an phường Yên Hòa nhận được tin báo từ một chủ cửa hàng vàng trên phố về việc có một nữ sinh đến bán vàng với nhiều biểu hiện bất thường.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 22/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết đây là một dạng của "bắt cóc online", thủ đoạn không hề mới song vẫn nhiều học sinh, sinh viên mắc bẫy.

Trước đó, một nữ sinh ở Hà Nội quen người lạ qua mạng xã hội, được hứa hỗ trợ làm thủ tục du học nên tin tưởng và làm theo các yêu cầu.

Tối 11/3, nữ sinh mang 114 chỉ vàng của gia đình, trị giá hơn 2 tỷ đồng, đến một tiệm vàng trên phố Trung Kính để bán.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, chủ tiệm vàng đã gọi điện báo cho thiếu tá Nguyễn Văn Quang, cảnh sát khu vực Công an phường Yên Hòa. Đang tuần tra, thiếu tá Quang lập tức đến xác minh và xác định nữ sinh có dấu hiệu bị thao túng tâm lý.

Cảnh sát sau đó yêu cầu dừng giao dịch, đưa nữ sinh về trụ sở để ổn định tâm lý, phối hợp cùng gia đình làm rõ sự việc.

Số vàng nữ sinh mang đi bán - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, đây là lần thứ ba thiếu tá Nguyễn Văn Quang trực tiếp phát hiện, ngăn chặn các vụ việc tương tự. Trước đó, vào tháng 10/2025 và tháng 1/2026, anh đã kịp thời giải cứu hai học sinh, sinh viên bị người giả danh công an yêu cầu bán vàng, chuyển tiền.

Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 vụ lừa đảo qua mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý nạn nhân, gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng.

