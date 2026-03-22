Xuất hiện giông lốc, mưa đá dữ dội ở Phú Thọ

Đời sống 22/03/2026 21:04

Khoảng 15h ngày 22/3, mây đen bao phủ bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, sau đó mưa đá trút xuống khoảng 15 phút. Anh Vũ Cường đang lái xe cho biết mưa không quá dày, hạt đá to hơn đầu ngón tay.

Theo thông tin từ VietNamNet, mưa đá xảy ra nhanh nhưng dữ dội, khiến nhiều phương tiện đang lưu thông đặc biệt là xe máy phải dừng lại tránh trú ở nhà dân ven đường.

Tại một số xã của Sơn La, mưa đá xuất hiện đột ngột vào chiều cùng ngày, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Hạt đá rơi dày trong thời gian ngắn. 

 

Xuất hiện giông lốc, mưa đá dữ dội ở Phú Thọ - Ảnh 1
Mưa đá khiến nhiều vườn mận tại xã Phiêng Khoài thiệt hại nặng - Ảnh: VnExpress

Đặc biệt, tại các bản Hang Mon 1 và Hang Mon 2 (xã Phiêng Khoài), mưa đá kèm giông lốc đã gây thiệt hại lớn cho diện tích trồng mận hậu. Nhiều vườn mận đang trong giai đoạn đậu quả bị dập nát, rụng hàng loạt; nhiều cây bị gãy cành.

Chính quyền xã Phiêng Khoài đang khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại đồng thời đưa ra khuyến cáo để người dân chủ động các biện pháp phòng tránh khi thời tiết cực đoan tiếp tục diễn biến phức tạp.

Xuất hiện giông lốc, mưa đá dữ dội ở Phú Thọ - Ảnh 2
Các hạt đá có đường kính từ 1-3cm xuất hiện tại nhiều tỉnh - Ảnh: VietNamNet

 

Theo thông tin từ VnExpress, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 22/3, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và giông cục bộ. Dự báo chiều tối và đêm cùng ngày, khu vực này tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Liên quan đến vụ người đàn ông nước ngoài tử vong tại khách sạn ở phường An Lạc, Công an TPHCM đang lấy lời khai Hu Yong Chao (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) để làm rõ động cơ gây án.

Thần Tài 'đại giá quang lâm' sau ngày 23//3/2026, 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Thần Tài 'đại giá quang lâm' sau ngày 23//3/2026, 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Vận đỏ như son sau ngày 23/3/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Vận đỏ như son sau ngày 23/3/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 22/3/2026, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 22/3/2026, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/3/2026), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/3/2026), 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

