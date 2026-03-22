Xuất hiện giông lốc, mưa đá dữ dội ở Phú Thọ

Khoảng 15h ngày 22/3, mây đen bao phủ bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, sau đó mưa đá trút xuống khoảng 15 phút. Anh Vũ Cường đang lái xe cho biết mưa không quá dày, hạt đá to hơn đầu ngón tay.

Theo thông tin từ VietNamNet, mưa đá xảy ra nhanh nhưng dữ dội, khiến nhiều phương tiện đang lưu thông đặc biệt là xe máy phải dừng lại tránh trú ở nhà dân ven đường.

Tại một số xã của Sơn La, mưa đá xuất hiện đột ngột vào chiều cùng ngày, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Hạt đá rơi dày trong thời gian ngắn.

Mưa đá khiến nhiều vườn mận tại xã Phiêng Khoài thiệt hại nặng - Ảnh: VnExpress

Đặc biệt, tại các bản Hang Mon 1 và Hang Mon 2 (xã Phiêng Khoài), mưa đá kèm giông lốc đã gây thiệt hại lớn cho diện tích trồng mận hậu. Nhiều vườn mận đang trong giai đoạn đậu quả bị dập nát, rụng hàng loạt; nhiều cây bị gãy cành.

Chính quyền xã Phiêng Khoài đang khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại đồng thời đưa ra khuyến cáo để người dân chủ động các biện pháp phòng tránh khi thời tiết cực đoan tiếp tục diễn biến phức tạp.

Các hạt đá có đường kính từ 1-3cm xuất hiện tại nhiều tỉnh - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 22/3, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã xuất hiện mưa rào và giông cục bộ. Dự báo chiều tối và đêm cùng ngày, khu vực này tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Nghi phạm sát hại người nước ngoài trong khách sạn bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất Liên quan đến vụ người đàn ông nước ngoài tử vong tại khách sạn ở phường An Lạc, Công an TPHCM đang lấy lời khai Hu Yong Chao (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) để làm rõ động cơ gây án.

