Cháy tầng 5 nhà nghỉ, khẩn trương hỗ trợ 95 khách nước ngoài thoát nạn

Đời sống 21/03/2026 07:00

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Mèo Vạc đã kịp thời dập tắt đám cháy và hỗ trợ di chuyển hơn 20 khách nước ngoài ra khỏi khu vực xảy ra cháy tại nhà nghỉ Mèo Vạc Clay House 2, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang trong sáng 19/3/2026.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Công an tỉnh Tuyên Quang, lực lượng chức năng xã Mèo Vạc vừa kịp thời khống chế vụ cháy xảy ra tại Mèo Vạc Clay House 2, đồng thời hỗ trợ 95 du khách nước ngoài lưu trú tại đây di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn.

Vào khoảng 8h15 cùng ngày, Công an xã Mèo Vạc nhận được tin báo cháy tại một cơ sở lưu trú ở tổ 2. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với tổ Cảnh sát giao thông số 14 và huy động lực lượng tại chỗ theo phương án chữa cháy khẩn cấp.

Tại hiện trường, đám cháy được xác định xuất phát từ khu vực tầng 5 của nhà nghỉ, nơi dùng để phơi và sấy chăn, ga, gối.

Cháy tầng 5 nhà nghỉ, khẩn trương hỗ trợ 95 khách nước ngoài thoát nạn - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ hoả hoạn - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, thời điểm xảy ra sự cố, bên trong cơ sở có khoảng 95 khách nước ngoài đang lưu trú. Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp dập lửa, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các du khách di chuyển khỏi khu vực có khói, đảm bảo an toàn.

Nhờ tổ chức xử lý kịp thời, đến khoảng 8h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các khu vực lân cận.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ban đầu được ước tính khoảng 5 triệu đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể liên quan đến sự cố thiết bị điện tại khu vực phơi sấy. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ.

Từ vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo các cơ sở lưu trú và người dân cần tăng cường kiểm tra hệ thống điện, bố trí hợp lý các thiết bị sinh nhiệt, tránh đặt gần vật dụng dễ cháy nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Quán cafe ca nhạc rộng hàng trăm mét vuông trên phố Định Công Hạ, phường Định Công, bốc cháy ngùn ngụt tối 19/3.

