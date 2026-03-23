Lao ra biển cứu 2 con bị sóng cuốn, người cha tử vong thương tâm

Đời sống 23/03/2026 13:10

Ngày 23/3, một lãnh đạo UBND xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước đau lòng khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 23/3, một lãnh đạo UBND xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước đau lòng khiến một người đàn ông tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh N.P.N (42 tuổi, ngụ tại xã Cam Lâm).

 

Vào chiều 22/3, anh N. cùng gia đình ra khu vực bãi biển đối diện khu đô thị Golden Bay Cam Ranh 1 để tắm biển. Đến khoảng 17h, trong lúc đang vui chơi, hai con ruột của anh N. bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa, rơi vào tình trạng chới với nguy kịch.

Lao ra biển cứu 2 con bị sóng cuốn, người cha tử vong thương tâm - Ảnh 1
Người nhà đưa thi thể nạn nhân về nhà lo hậu sự - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay lập tức, anh N. đã lao ra giữa dòng nước để cứu các con. Bằng nỗ lực phi thường của người cha, anh đã lần lượt đưa được hai con vào bờ an toàn. Tuy nhiên, do quá đuối sức sau cuộc vật lộn với sóng dữ, anh N. đã bị dòng nước nhấn chìm ngay sau đó.

Phát hiện sự việc, những người dân tắm biển gần đó đã nhanh chóng bơi ra đưa anh N. lên bờ và tiến hành sơ cứu tại chỗ, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo lãnh đạo xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, người đàn ông tử vong là lao động chính, vợ không có công việc ổn định. Hôm xảy ra vụ việc, gia đình bốn người, cùng một người thân đi tắm biển thì xảy ra vụ việc đau lòng.

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