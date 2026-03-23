Lao ra biển cứu 2 con bị sóng cuốn, người cha tử vong thương tâm

Đời sống 23/03/2026 13:10

Ngày 23/3, một lãnh đạo UBND xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước đau lòng khiến một người đàn ông tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 23/3, một lãnh đạo UBND xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước đau lòng khiến một người đàn ông tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh N.P.N (42 tuổi, ngụ tại xã Cam Lâm).

 

Vào chiều 22/3, anh N. cùng gia đình ra khu vực bãi biển đối diện khu đô thị Golden Bay Cam Ranh 1 để tắm biển. Đến khoảng 17h, trong lúc đang vui chơi, hai con ruột của anh N. bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa, rơi vào tình trạng chới với nguy kịch.

Lao ra biển cứu 2 con bị sóng cuốn, người cha tử vong thương tâm - Ảnh 1
Người nhà đưa thi thể nạn nhân về nhà lo hậu sự

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay lập tức, anh N. đã lao ra giữa dòng nước để cứu các con. Bằng nỗ lực phi thường của người cha, anh đã lần lượt đưa được hai con vào bờ an toàn. Tuy nhiên, do quá đuối sức sau cuộc vật lộn với sóng dữ, anh N. đã bị dòng nước nhấn chìm ngay sau đó.

Phát hiện sự việc, những người dân tắm biển gần đó đã nhanh chóng bơi ra đưa anh N. lên bờ và tiến hành sơ cứu tại chỗ, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo lãnh đạo xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, người đàn ông tử vong là lao động chính, vợ không có công việc ổn định. Hôm xảy ra vụ việc, gia đình bốn người, cùng một người thân đi tắm biển thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Thông tin MỚI vụ giáo viên mầm non tát trẻ 3 tuổi trước mặt bạn

Thông tin MỚI vụ giáo viên mầm non tát trẻ 3 tuổi trước mặt bạn

Tối 21/1, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một giáo viên mầm non có hành vi đánh trẻ nhỏ tại khu vực sân chơi, khiến cộng đồng mạng bức xúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Người cha tử vong tin moi đuối nước

TIN MỚI NHẤT

Thuê giúp việc mang thai hộ, vợ trẻ "hóa đá" khi đứa trẻ chào đời vạch trần bí mật của người giúp việc

Thuê giúp việc mang thai hộ, vợ trẻ "hóa đá" khi đứa trẻ chào đời vạch trần bí mật của người giúp việc

Tâm sự Eva 11 phút trước
Chê vợ hay càm ràm để chạy theo "tình trẻ" ngọt ngào, tôi nhận cái kết đau đớn

Chê vợ hay càm ràm để chạy theo "tình trẻ" ngọt ngào, tôi nhận cái kết đau đớn

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Đang ốm thập tử nhất sinh, mẹ chồng bỗng dúi vào tay tôi 3 tỷ đồng cùng lời đề nghị khiến tôi sững sờ, câm nín

Đang ốm thập tử nhất sinh, mẹ chồng bỗng dúi vào tay tôi 3 tỷ đồng cùng lời đề nghị khiến tôi sững sờ, câm nín

Tâm sự 26 phút trước
Xộc thẳng vào mũi mùi khai nồng nặc, tôi đẩy cửa phòng bố chồng thì thấy cảnh tượng sốc

Xộc thẳng vào mũi mùi khai nồng nặc, tôi đẩy cửa phòng bố chồng thì thấy cảnh tượng sốc

Tâm sự 29 phút trước
Ép mình lấy chồng để xóa nợ 600 triệu cho gia đình, đêm tân hôn tôi ngớ người trước chiêu "hạ màn" của chú rể

Ép mình lấy chồng để xóa nợ 600 triệu cho gia đình, đêm tân hôn tôi ngớ người trước chiêu "hạ màn" của chú rể

Tâm sự Eva 34 phút trước
Nhân tình vác bụng bầu đến tận nhà đòi 500 triệu, tôi bình thản đáp một câu khiến cả hai quỳ sụp

Nhân tình vác bụng bầu đến tận nhà đòi 500 triệu, tôi bình thản đáp một câu khiến cả hai quỳ sụp

Tâm sự 45 phút trước
Con trai ngoại tình còn vênh váo, mẹ chồng tôi dắt tay con dâu đi đánh ghen khiến cô nhân tình phải thấy sợ

Con trai ngoại tình còn vênh váo, mẹ chồng tôi dắt tay con dâu đi đánh ghen khiến cô nhân tình phải thấy sợ

Tâm sự 48 phút trước
Chờ đợi 4 năm mới có mụn con, khi con tròn 1 tuổi tôi "hóa đá" nhìn tờ kết quả xét nghiệm không cùng nhóm máu

Chờ đợi 4 năm mới có mụn con, khi con tròn 1 tuổi tôi "hóa đá" nhìn tờ kết quả xét nghiệm không cùng nhóm máu

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Danh tính người phụ nữ tạo 'vỏ bọc' thành đạt để lừa đảo hơn 14 tỷ đồng

Danh tính người phụ nữ tạo 'vỏ bọc' thành đạt để lừa đảo hơn 14 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
MỚI: Nắng nóng gia tăng tại Nam Bộ, TPHCM có thể chạm 36 độ C

MỚI: Nắng nóng gia tăng tại Nam Bộ, TPHCM có thể chạm 36 độ C

Đời sống 1 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xót xa bé trai 7 tuổi suy gan cấp vì thói quen đến từ cha mẹ

Xót xa bé trai 7 tuổi suy gan cấp vì thói quen đến từ cha mẹ

Đúng ngày mai, thứ Hai 23/3/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Đúng ngày mai, thứ Hai 23/3/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Giá vàng hôm nay, ngày 23/3/2026: Thủng mốc 4.400 USD/ounce, vàng SJC về dưới 17 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/3/2026: Thủng mốc 4.400 USD/ounce, vàng SJC về dưới 17 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính người phụ nữ tạo 'vỏ bọc' thành đạt để lừa đảo hơn 14 tỷ đồng

Danh tính người phụ nữ tạo 'vỏ bọc' thành đạt để lừa đảo hơn 14 tỷ đồng

MỚI: Nắng nóng gia tăng tại Nam Bộ, TPHCM có thể chạm 36 độ C

MỚI: Nắng nóng gia tăng tại Nam Bộ, TPHCM có thể chạm 36 độ C

Thông tin MỚI vụ giáo viên mầm non tát trẻ 3 tuổi trước mặt bạn

Thông tin MỚI vụ giáo viên mầm non tát trẻ 3 tuổi trước mặt bạn

Công an vào cuộc vụ nam thanh niên tạt đầu xe, tát liên tiếp một phụ nữ ở Hà Nội

Công an vào cuộc vụ nam thanh niên tạt đầu xe, tát liên tiếp một phụ nữ ở Hà Nội

8 lao động Việt gặp nạn, 4 người tử vong, mất tích tại Nhật

8 lao động Việt gặp nạn, 4 người tử vong, mất tích tại Nhật

Giá vàng hôm nay, ngày 23/3/2026: Thủng mốc 4.400 USD/ounce, vàng SJC về dưới 17 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 23/3/2026: Thủng mốc 4.400 USD/ounce, vàng SJC về dưới 17 triệu đồng/lượng