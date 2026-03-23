Công an vào cuộc vụ nam thanh niên tạt đầu xe, tát liên tiếp một phụ nữ ở Hà Nội

Đời sống 23/03/2026 11:49

Ngày 23/3, lãnh đạo Công an phường Định Công (TP Hà Nội) cho biết đang xác minh vụ việc nam thanh niên tạt đầu xe, hành hung phụ nữ trong ngõ gây xôn xao mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Dân trí, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đi xe máy tạt đầu xe của hai phụ nữ, rồi dừng lại tát liên tiếp người điều khiển xe Honda Dream (chở theo một người khác). Vụ việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra ngày 21/3 tại phường Định Công.

 

Cảnh nam thanh niên tát người phụ nữ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Định Công cho biết thông tin lan truyền trên mạng chưa phản ánh đầy đủ bản chất sự việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn có từ trước giữa nam thanh niên và hai người phụ nữ. Trong lúc bức xúc, người này đã không kiềm chế được hành vi. Đáng chú ý, hai bên có quan hệ họ hàng.

Hiện nay, cơ quan công an đã tiếp nhận thông tin vụ việc. Tuy nhiên, gia đình bị hại chưa có yêu cầu xử lý nên lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Xuất hiện giông lốc, mưa đá dữ dội ở Phú Thọ

Xuất hiện giông lốc, mưa đá dữ dội ở Phú Thọ

Khoảng 15h ngày 22/3, mây đen bao phủ bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La, sau đó mưa đá trút xuống khoảng 15 phút. Anh Vũ Cường đang lái xe cho biết mưa không quá dày, hạt đá to hơn đầu ngón tay.

